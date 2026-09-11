బ్రిక్స్ సదస్సు సర్వం సిద్ధం- AI నుంచి వాణిజ్యం వరకు వీటిపైనే ఫుల్ ఫోకస్!
శని, ఆదివారాల్లో జరిగే 18వ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశాలకు సర్వం సిద్ధం- ఈ మెగా సదస్సుకు హాజరుకానున్న ప్రపంచంలోని పలుదేశాల అగ్రనేతలు
Published : September 11, 2026 at 7:04 PM IST
Brics Summit 2026 Details : ప్రపంచ దేశాల చూపు ఇప్పుడు భారత్ వైపు మళ్లింది. అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో అత్యంత కీలకమైన బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సుకు దేశ రాజధాని దిల్లీ సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. భారత్ అధ్యక్షతన దిల్లీ వేదికగా శని, ఆదివారాల్లో జరిగే 18వ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశాలకు ప్రపంచంలోని పలుదేశాల అగ్రనేతలు హాజరవుతున్నారు. రష్యా, చైనా అధ్యక్షులు పుతిన్, జిన్పింగ్ సహా 11సభ్య దేశాల అధినేతలు పాల్గొననున్నారు. ముఖ్యంగా చైనా అధినేత జిన్పింగ్ ఏడేళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత భారత్కు రావనుండటం ఆసక్తి రేపుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధాలు, వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక సవాళ్ల నడుమ గ్లోబల్ సౌత్ దేశాల అభివృద్ధి ప్రాధాన్యతలను గళమెత్తేందుకు భారత్ ఈ వేదికను సిద్ధం చేసింది. ప్రపంచ జనాభాలో సగం వాటా ఉన్న ఈ బ్రిక్స్ కూటమి దిల్లీ వేదికగా ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోబోతోందో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
మ్మడి తీర్మానంపై ఏకాభిప్రాయం కుదురుతుందా?
ప్రస్తుత ప్రపంచ ఆర్థిక అస్థిరత, ఉక్రెయిన్- పశ్చిమాసియా సంక్షోభాలు, అమెరికా వాణిజ్య- సుంకాల విధానాల నేపథ్యంలో దిల్లీలో జరుగుతున్న బ్రిక్స్ సదస్సు అంతర్జాతీయంగా అత్యంత ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది. "స్థిరత్వం, ఆవిష్కరణ, సహకారం, సుస్థిరత కోసం నిర్మాణం"అనే థీమ్తో భారత్ ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈ సదస్సును నిర్వహిస్తోంది. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల కూటమి అయిన గ్లోబల్ సౌత్ ఆర్థికాభివృద్ధికి బ్రిక్స్ను ఒక ఇంజిన్గా మార్చాలని భారత్ పక్కా వ్యూహంతో అడుగులు వేసింది. ముఖ్యంగా ఆహార భద్రత, కృత్రిమ మేధ, ఇంధన స్థిరత్వం, సప్లై చైన్ సమస్యలకు పరిష్కారం చూపడమే లక్ష్యంగా అగ్రనేతలు ఈ వేదికపై సమగ్రంగా చర్చించనున్నారు. అయితే, పశ్చిమాసియా సంక్షోభం విషయంలో సభ్య దేశాలైన ఇరాన్, యూఏఈ మధ్య తీవ్ర విభేదాలు ఉన్నందున ఈ సదస్సులో ఉమ్మడి తీర్మానంపై ఏకాభిప్రాయం కుదురుతుందా? లేదా? అనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఏడేళ్ల విరామం అనంతరం తొలిసారిగా జిన్పింగ్ భేటీ
ఈ సదస్సులో ప్రధాన ఆకర్షణగా చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ పాల్గొంటున్నారు. 2020 గల్వాన్ ఘర్షణల తర్వాత దాదాపు ఏడేళ్ల విరామం అనంతరం ఆయన తొలిసారి భారత్లో పర్యటిస్తున్నారు. వీరితో పాటు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్, దక్షిణాఫ్రికా అధ్యక్షుడు సిరిల్ రామఫోసా, ఇండోనేసియా అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాంతో, ఈజిప్ట్ అధ్యక్షుడు అబ్దెల్ ఫతా అల్-సిసి ఈ సదస్సులో పాల్గొనున్నారు. ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెరస్ సహా డబ్ల్యూటీఓ, డబ్ల్యూహెచ్ఓ, న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ప్రతినిధులు కూడా ఈ సమావేశాలకు హాజరుకానున్నారు. ఇంకా ఉగాండా, నైజీరియా, క్యూబా, బెలారస్, వియత్నాం, కజకిస్థాన్ తదితర భాగస్వామ్య దేశాల ప్రతినిధులు ఈ మెగా ఈవెంట్లో పాల్గొంటారని విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది.
ఇక, సదస్సు షెడ్యూల్ విషయానికొస్తే,
శనివారం మధ్యాహ్నం 02:35 నిమిషాలకు ఇంక్లూసివ్ గ్లోబల్ గవర్నెన్స్ అనే అంశంపై తొలి సెషన్ ప్రారంభమవుతుంది. సాయంత్రం 04:25 నిమిషాలకు భారత్ ఇన్నోవేట్స్ ఎగ్జిబిషన్ను నేతలు తిలకిస్తారు. సాయంత్రం 05:05 నిమిషాలకు భారత్ మండపం ప్రాంగణంలో సాంప్రదాయక గ్రూప్ ఫొటో, మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం ఉంటుంది. రాత్రి 7 గంటల 30 నిమిషాలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇచ్చే ప్రత్యేక విందుతో మొదటి రోజు ముగుస్తుంది. ఆదివారం ఉదయం ప్రధాన సమావేశాల అనంతరం దిల్లీ డిక్లరేషన్ విడుదలతో ఈ చారిత్రక సదస్సు ముగియనుంది. కాగా, భారత్ నాల్గోసారి ఈ సదస్సుకు అధ్యక్షత వహిస్తోంది. గతంలో 2012, 2016, 2021లో భారత్ అధ్యక్షత వహించింది. చివరగా బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సు 'దిల్లీ డిక్లరేషన్' ఆమోదంతో ముగుస్తుంది.
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