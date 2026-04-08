అసోం, కేరళ, పుదుచ్చేరి ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధం
అసోం అసెంబ్లీలోని 126 స్థానాలకు గురువారం జరగనున్న పోలింగ్- శాసనసభ ఎన్నికలకు సిద్ధమైన కేరళ - 140 స్థానాల్లో బరిలో నిలిచిన 883 అభ్యర్థులు - పుదుచ్చేరిలోనూ ఎన్నికలకు ఈసీ ఏర్పాట్లు
Published : April 8, 2026 at 7:50 PM IST
Assembly Election 2026 : కేరళ, పుదుచ్చేరి, అసోంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధమైంది. గురువారం ఎన్నికలు జరగనున్న అసెంబ్లీ స్థానాల్లో అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. ఎన్నికలను సజావుగా నిర్వహించేందుకు పటిష్ట చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపింది. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం 76 వేల మంది పోలీసు, కేంద్ర బలగాలను మోహరించినట్టు పేర్కొంది. వేసవి తీవ్రత దృష్ట్యా పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఫ్యాన్లు, తాగునీటి సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పింది.
ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన 722 మంది అభ్యర్థులు
అసోం అసెంబ్లీలోని 126 స్థానాలకు గురువారం పోలింగ్ జరగనుంది. మొత్తం 35 జిల్లాల్లో 31 వేల 490 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఎన్నికల అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. గురువారం ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఓటింగ్ జరగనుంది. మొత్తం 126 నియోజకవర్గాల్లో బరిలో నిచిలిన 722 మంది అభ్యర్థులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు. మొత్తం అభ్యర్థుల్లో కేవలం 59 మంది మాత్రమే మహిళలు ఉండటం గమనార్హం. కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యధికంగా 99 స్థానాల్లో, బీజేపీ 90 స్థానాల్లో అభ్యర్థులను నిలబెట్టాయి. ఈ ఎన్నికల్లో మొత్తం 2.5 కోట్ల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. వారిలో 1.25 కోట్ల మంది మహిళలు ఉన్నారు. 6.42 లక్షల మంది తొలిసారి ఓటు వేయనున్నారు. ఎన్నికలు సజావుగా జరిగేలా ఎన్నికల సంఘం ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. పోలింగ్ కేంద్రాల్లో వెబ్కాస్టింగ్ సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయడం సహా కేంద్ర సాయుధ బలగాలను భారీగా మోహరించినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. గతంలో పలు విడతలుగా జరిగిన ఎన్నికలకు భిన్నంగా, ఈసారి అసోంలో కేవలం ఒకే దశలో పోలింగ్ జరగనుంది.
30,495 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసిన ఈసీ
శాసనసభ ఎన్నికలకు కేరళ సిద్ధమైంది. గురువారం ఎన్నికలు జరగనున్న 140 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. ఈ ఎన్నికల్లో 883 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యాన్ని 2.71 కోట్ల మంది ఓటర్లు తేల్చనున్నారు. ఇందులో 1.32 కోట్ల మంది పురుషులు, 1.39 కోట్ల మంది మహిళలు, 273 మంది ట్రాన్స్జెండర్లు ఉన్నారు. అటు దాదాపు 2.42 లక్షల మందికి పైగా విదేశీ ఓటర్లు ఉన్నారని ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. కేరళలో ఓటింగ్ ప్రక్రియను సజావుగా నిర్వహించేందుకు 30 వేల 495 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్టు అధికారులు తెలిపారు. పలుచోట్ల ఓటర్ల సౌకర్యార్ధం అదనపు పోలింగ్ బూత్లను సిద్ధం చేసినట్టు చెప్పారు. ఎన్నికలను సజావుగా నిర్వహించేందుకు సుమారు 1.46 లక్షల మంది అధికారులు విధుల్లో ఉన్నారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం 76 వేల మంది పోలీసు, కేంద్ర బలగాలను మోహరించినట్టు ఈసీ తెలిపింది. వేసవి తీవ్రత దృష్ట్యా పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఫ్యాన్లు, తాగునీటి సౌకర్యాన్ని అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. కాగా, ఈ ఎన్నికల్లో ప్రధానంగా LDF, UDF, NDA కూటముల మధ్య పోటీ నెలకొంది.
బరిలో 294 మంది అభ్యర్థులు
కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరిలో 30 స్థానాలకు గురువారం పోలింగ్ జరగనుంది. ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఓటింగ్ జరగనుంది. ఎన్నికల కోసం 1,099 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. పుదుచ్చేరి, కారైకల్, మాహే, యానాం ప్రాంతాలలో కలిపి అసెంబ్లీలో ముప్పై సీట్లకు 294 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. అయితే, ప్రధానంగా ఎన్డీఏ- ఇండియా కూటమికి మధ్య పోటీ నెలకొంది. ఇక్కడ మొత్తం 9,48,977 మంది ఓటర్లు ఉండగా, అందులో 4,45,761 మంది పురుషులు, 5,03,076 మంది మహిళలు, 140 మంది ట్రాన్స్జెండర్లు ఉన్నారు.
మే 4న వెలువడనున్న ఎన్నికల ఫలితాలు
ప్రస్తుతం 5 రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా తొలి విడతలో కేరళ, పుదుచ్చేరి, అసోంలో ఏప్రిల్ 9న ఎన్నికలు నిర్వహించనుండగా తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23న పోలింగ్ జరుగుతుంది. ఇక బంగాల్లో 2 విడతలుగా ఓటింగ్ జరగనుంది. తొలి విడత ఏప్రిల్ 23న, రెండో విడత 29న నిర్వహించనున్నారు. ఎన్నికల ఫలితాలను మే 4న వెలువడనున్నాయి.