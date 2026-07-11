రామ మందిర నిర్మాణ పనులన్నీ జులై 30నాటికి పూర్తవుతాయి : నృపేంద్ర మిశ్రా
రామమందిర నిర్మాణ పనులపై కీలక వ్యాఖ్యల చేసిన కమిటీ ఛైర్మన్- జులై 30 నాటికి ప్రధాన ఆలయ నిర్మాణ పనులు పూర్తవుతాయని వెల్లడించిన నృపేంద్ర
Published : July 11, 2026 at 11:24 AM IST
Ram Mandir Construction Works : అయోధ్యలోని రామ మందిర ప్రధాన నిర్మాణ పనులు జులై 30 నాటికి పూర్తి కానున్నాయి. ఆలయ నిర్మాణం తుది దశకు చేరుకుందని ఆలయ నిర్మాణ కమిటీ ఛైర్మన్, ప్రధాని మోదీ మాజీ ముఖ్యకార్యదర్శి నృపేంద్ర మిశ్రా వెల్లడించారు. శనివారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు తెలిపారు.
ఆలయానికి అనుబంధంగా నిర్మిస్తున్న స్మారక నిర్మాణాల్లో ఎక్కువ భాగం పూర్తయ్యాయని నృపేంద్ర మిశ్రా చెప్పారు. నిరంతరం వెలిగే అఖండ జ్యోతి ఏర్పాటుకు సంబంధించిన పని మాత్రమే మిగిలి ఉందని, మిగతా నిర్మాణ పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయని వివరించారు. మరో స్మారక నిర్మాణం కూడా జులై చివరి నాటికి పూర్తవుతుందని, దీంతో ఆలయ ప్రధాన నిర్మాణ కార్యక్రమాలు పూర్తిగా ముగుస్తాయని పేర్కొన్నారు. ప్రధాన ఆలయ నిర్మాణం పూర్తయినప్పటికీ ఆలయ సముదాయానికి వెలుపల చేపడుతున్న కొన్ని మౌలిక వసతుల పనులు మరికొంత కాలం కొనసాగనున్నాయని మిశ్రా తెలిపారు. సుమారు నాలుగు కిలోమీటర్ల పొడవైన ప్రహరీ గోడ నిర్మాణాన్ని సెప్టెంబర్ 30 నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని చెప్పారు. అలాగే ఆలయ సముదాయానికి బయట నిర్మిస్తున్న ఆడిటోరియం పనులు నవంబర్ లేదా డిసెంబర్ వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు.