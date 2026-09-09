'అన్ని కేసులను సమానంగా చూస్తాం'- రాహుల్ పరువు నష్టం కేసుపై సుప్రీంకోర్టు
రాహుల్పై దాఖలైన పరువు నష్టం కేసు విచారణలో జాప్యం జరుగుతోందని లాయర్ వాదన- ఈ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన సుప్రీంకోర్టు- కోర్టు అన్ని కేసులను సమానంగా చూస్తుందని వెల్లడి
రాహుల్ పరువు నష్టం కేసుపై సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యలు (IANS, ANI)
Published : September 9, 2026 at 6:20 PM IST
SC On Rahul Gandhi Defamation Case : కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకుడు, లోక్సభలో విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీపై దాఖలైన పరువు నష్టం కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. భారత సైన్యాన్ని రాహుల్ కించపరిచిన కేసుకు సంబంధించిన విచారణలో జాప్యం జరుగుతోందంటూ ఫిర్యాదుదారుడి తరఫు న్యాయవాది చేసిన వాదనలపై స్పందించింది. కోర్టు అన్ని కేసులను సమానంగా చూస్తుందని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్, న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జోయ్మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ వి. మోహనలతో కూడిన సుప్రీం ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది.