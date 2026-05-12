నిందితులందరూ జైలుకు వెళ్తారు- 'నీట్' పేపర్ లీక్పై ఎన్టీఏ డీజీ అభిషేక్ సింగ్
నిందితులందరినీ జైలుకు పంపుతాం- నీట్ పరీక్ష రద్దు చేయలన్న నిర్ణయం సరైనదే- అభిషేక్ సింగ్ వెల్లడి
Published : May 12, 2026 at 7:00 PM IST
NEET UG 2026 Paper Leak Updates : నీట్-యూజీ 2026 పేపర్ లీక్ అయిన నేపథ్యంలో నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) డైరెక్టర్ జనరల్ అభిషేక్ సింగ్ మంగళవారం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పేపర్ లీక్కు పాల్పడిన వారందరినీ పట్టుకొని జైలుకు పంపుతామని హెచ్చరించారు. పరీక్షను రద్దు చేయాలన్న ఏజెన్సీ నిర్ణయాన్ని సమర్థించుకున్న ఆయన, విద్యార్థులపై అదనపు భారం పడకుండా, నిష్పక్షపాతంగా మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహిస్తామని అన్నారు. 'పరీక్షకు ముందు మొబైల్ ఫోన్లలో చక్కర్లు కొట్టిన కొన్ని ప్రశ్నలు, అసలు ప్రశ్నాపత్రంతో సరిపోలాయని ప్రాథమిక విచారణలో తేలిందని, అందుకే ఈ కేసును కేంద్ర దర్యాప్తు బృందం (సీబీఐ)కి అప్పగించినట్లు తెలిపారు.
"మేము ఈ కేసును సీబీఐకి అప్పగించాం. విద్యార్థుల భవిష్యత్పై ప్రతికూల ప్రభావం పడకుండా నిందితులందరినీ పట్టుకొని జైలుకు పంపుతాం. విద్యార్థుల కోసం ళ్లీ పరీక్ష నిర్వహిస్తాం. అంతేకాదు, ఈసారి అభ్యర్థులు మళ్లీ పరీక్ష రాయడానికి కొత్తగా ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. రద్దయిన పరీక్ష కోసం చెల్లించిన రుసుమును కూడా తిరిగి ఇచ్చేస్తాం."
- అభిషేక్ సింగ్, ఎన్టీఏ డైరెక్టర్ జనరల్