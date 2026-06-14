శివసేన (యూబీటీ)లో చీలిక- 'ఆపరేషన్ టైగర్'పై పార్టీ ఏమందంటే?
"మా 9 మంది ఎంపీలు అందరూ కలిసికట్టుగానే ఉన్నారు- 'ఆపరేషన్ టైగర్' పేరుతో జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని నమ్మవద్దు"- మేము 'ఆపరేషన్ వూల్ఫ్' ప్రారంభించనున్నాం- స్పష్టం చేసిన శివసేన (యూబీటీ) నేత సంజయ్ రౌత్
Published : June 14, 2026 at 7:37 PM IST
Operation Tiger On Sena UBT : టీఎంసీలో సంక్షోభం చెలరేగిన వేళ శివసేన ఉద్ధవ్ వర్గం చీలిక వచ్చిందంటూ ప్రచారం సాగుతోంది. ఆపరేషన్ టైగర్ దెబ్బకు శివసేన (యూబీటీ)లో చీలిక వచ్చిందని, ఆ పార్టీకి చెందిన 9 మంది ఎంపీలు ఏకనాథ్ శిందే నేతృత్వంలోని శివసేనలో చేరనున్నారనే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే దీనిపై ఆ పార్టీ నేత, ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ స్పందించారు. శివసేన (యూబీటీ) పార్లమెంట్ సభ్యులంతా కలిసి కట్టుకట్టుగానే ఉన్నారని అన్నారు. తమ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఉద్ధవ్ ఠాక్రే అధ్యక్షతన జరిగిన సాధారణ సమావేశంలో ఈ ఎంపీలంతా పాల్గొన్నారని పేర్కొన్నారు. కనుక మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి ఏకనాథ్ శిందే నేతృత్వంలోని శివసేన చేరనున్నారనే వార్తలను నమ్మవద్దని కోరారు.
#WATCH | Mumbai: After the meeting of Shiv Sena (UBT) MPs called by party chief Uddhav Thackeray, party MP Sanjay Raut says, " what operation tiger are you asking about? we are all tigers. we are going to launch operation wolf...we are not going to be scared. all our mps and… pic.twitter.com/6bHLc9njJR— ANI (@ANI) June 14, 2026
"మీరు ఏ ఆపరేషన్ టైగర్ గురించి అడుగుతున్నారు? మేము అందరం పులలమే. మేము ''ఆపరేషన్ వూల్ఫ్' ప్రారంభించనున్నాం. మేము భయపడే ప్రసక్తే లేదు. మా పార్లమెంటరీ పార్టీ చెక్కుచెదరకుండా, ఐక్యంగా, బలంగా ఉంది. ఇకపై కూడా ఇలానే ఉంటుంది. ఆదివారం మా పార్టీ అధ్యక్షుడు ఉద్ధవ్ ఠాక్రే నేతృత్వంలో జరిగిన సమావేశానికి నలుగురు ఎంపీలు స్వయంగా హాజరయ్యారు. మరో ఐదుగురు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఇందులో పాల్గొన్నారు. ఆదిత్య సాహెబ్, వినాయక్ రౌత్ కూడా అక్కడే ఉన్నారు. అందరి మధ్య మంచి చర్చ జరిగింది. నిజానికి ఇది ఒక సాధారణ సమావేశం. నెలకు ఒకసారి మేమంతా 'మాతోశ్రీ' (ఉద్ధవ్ నివాసం) వద్ద కలుస్తాం. ఆయన మాకు మార్గదర్శనం చేస్తారు. దీని కోసం అందరూ ఎంపీలు నేరుగా లేదా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరయ్యారు. కనుక ఆపరేషన్ టైగర్ పేరుతో చేస్తున్న వదంతులను నమ్మవద్దు."
- సంజయ్ రౌత్, శివసేన (యూబీటీ) నేత
ఇంతకీ ఏమిటీ ఆపరేషన్ టైగర్?
ప్రస్తుతం మహారాష్ట్రలో 'ఆపరేషన్ టైగర్' పేరుతో రాజకీయ రచ్చ జరుగుతోంది. 9 మంది శివసేన (యూబీటీ) ఎంపీలలో ఏడుగురు శిందే సేనతో టచ్లో ఉన్నారని, వారు త్వరలో ఎన్డీఏలో చేరే అవకాశం ఉందంటూ వార్తలు వచ్చాయి. బంగాల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ)లో కూడా ఇలాంటి అంతర్గత సంక్షోభం నెలకొని ఉంది. ఇప్పటికే టీఎంసీకి చెందిన 20 మంది ఎంపీలు పార్టీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీపై తిరుగుబాటు చేశారని, లోక్సభలో తమను తాము ప్రత్యేక గ్రూపుగా ఏర్పడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారనే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే మహారాష్ట్రలో 'ఆపరేషన్ టైగర్'పై సర్వత్రా ఉత్కంఠ చెలరేగింది. అయితే శివసేన (యూబీటీ) నేతలు మాత్రం తమ పార్టీలో అంతర్గత విభేదాలు ఉన్నాయన్న వార్తలను ఖండిస్తున్నారు.
ఆ పార్టీకి చెందిన ఎంపీ అనిల్ దేశాయ్ మాట్లాడుతూ, "మా ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు రెగ్యులర్గా సమావేశం అవుతుంటారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా ఒక సందర్భం అక్కరలేదు. ఇందులో వింతేమీ లేదు. మా 9 మంది ఎంపీలు అంతా కలిసికట్టుగా ఉన్నారు. మీడియాలో వస్తున్నవన్నీ అనవసర ఊహాగానాలే" అని అన్నారు. శివసేన (యూబీటీ)కి చెందిన మరో నేత అరవింద్ సావంత్ మాట్లాడుతూ, కొందరు ఎంపీలు ఆన్లైన్లో హాజరవ్వడానికి గల కారణాలు చెప్పారు. "ఒక సభ్యుని బిడ్డ ఆనారోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు. మరొక ఎంపీ భార్యకు ఒంట్లో బాగాలేదు. ఇంకొకరి కుమార్తె వివాహం జరుగుతోంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోవాలి" అని పేర్కొన్నారు.
నాకేం తెలియదు!
మరోవైపు ఆపరేషన్ టైగర్ గురించి మాట్లాడడానికి మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ నిరాకరించారు. శివసేన (యూబీటీ) సమావేశానికి ఎవరెవరు హాజరయ్యారనే విషయంపై తనకు ఏమీ తెలియదని అన్నారు.
మరోసారి పార్టీలో చీలిక
శివసేన (యూబీటీ) అధినేత, మహారాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ఆదివారం ముంబయిలోని తన నివాసంలో ఒక సమావేశం నిర్వహించారు. అక్కడకు నేరుగా పార్టీ ఎంపీలు అనిల్ దేశాయ్, సంజయర్ రౌత్, రాజాభౌ పరాగ్ ప్రకాశ్ వాజే చేరుకున్నారు. సంజయ్ దేశ్ముఖ్, నగేశ్ పాటిల్ ఆష్ట్కర్ ఆన్లైన్లో పాల్గొన్నారు. కానీ ఆ పార్టీ ఎంపీలు పార్టీ మారనున్నారనే వార్తలు మాత్రం హల్చల్ చేస్తున్నాయి.
కాగా, 2022లో శివసేన (యూబీటీ)లో పెద్ద చీలిక వచ్చింది. అప్పట్లో మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏతో చేతులు కలిపారు. అదే సమయంలో పలువురు ఎంపీలు కూడా విడిపోయి ఏకనాథ్ శిందే వైపు వెళ్లారు. ఆ తర్వాత 2024 మహారాష్ట్ర ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.
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