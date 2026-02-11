ETV Bharat / bharat

వందేమాతరం ఆలపించాకే జనగణమన- ఉల్లంఘిస్తే మూడేళ్లు జైలు శిక్ష!

వందేమాతరంలోని 6 చరణాలూ పాడాల్సిందే- జాతీయ గేయంపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం

MHA Guidelines On National Song
MHA Guidelines On National Song (ANI (Representative Image))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 11, 2026 at 11:03 AM IST

1 Min Read
MHA Guidelines On National Song : దేశభక్తిని చాటిచెప్పే జాతీయ గేయం, జాతీయ గీతం విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై అన్ని ప్రభుత్వ అధికారిక కార్యక్రమాలు, విద్యాసంస్థల్లో జాతీయ గీతం 'జనగణమన' కంటే ముందే జాతీయ గేయం 'వందేమాతరం'ను ఆలపించాలని కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంహెచ్​ఏ) స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. బుధవారం అమల్లోకి వచ్చిన ఈ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, వందేమాతరం గేయం పట్ల పౌరుల బాధ్యతలను కేంద్రం మరింత కఠినతరం చేసింది.

న్యూ రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయ్​!

ఏదైనా ప్రభుత్వ లేదా పాఠశాల కార్యక్రమం ప్రారంభంలో, జాతీయ గీతానికి ముందే వందేమాతరంలోని మొత్తం ఆరు చరణాలను ఆలపించాల్సి ఉంటుంది. వందేమాతరం ఆలపిస్తున్న సమయంలో అందరూ తప్పనిసరిగా లేచి నిలబడి గౌరవం ప్రకటించాలి. పౌర పురస్కారాల ప్రదానోత్సవాలు, భారత రాష్ట్రపతి పాల్గొనే అన్ని అధికారిక వేడుకల్లో జాతీయ గేయం ఆలపించడం ఇప్పుడు తప్పనిసరి. అయితే, సినిమా థియేటర్లలో వందేమాతరం ప్రదర్శించాల్సిన అవసరం లేదని కేంద్రం స్పష్టం చేస్తూ మినహాయింపునిచ్చింది.

ఉల్లంఘిస్తే మూడేళ్లు జైలు శిక్ష!
దేశ గౌరవానికి చిహ్నాలైన జాతీయ గీతం, గేయం ఆలాపన జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరైనా ఉద్దేశపూర్వకంగా అంతరాయం కలిగించినా లేదా అగౌరవపరిచినా ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరించనుంది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, ఇటువంటి చర్యలకు పాల్పడే వారికి గరిష్ఠంగా మూడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష విధించే అవకాశం ఉంది. జాతీయ సమగ్రతను పెంపొందించేందుకు, మన జాతీయ గేయం, జాతీయ గీతాలకు తగిన గౌరవం కల్పించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి.

