నగలు తాకట్టుపెట్టి కథక్ నేర్పించిన తల్లి- ప్రపంచ రికార్డు కొల్లగొట్టిన కుమారుడు
Published : November 19, 2025 at 11:15 AM IST
Jyoti Mondal Kathak Dancer : జీవితంలో అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే ఎన్ని కష్టాలు ఎదురొచ్చినా తట్టుకుని నిలబడాలి. విజయం కోసం అహర్నిశలు శ్రమించాలి. లక్ష్యాన్ని చేరుకునే వరకు విశ్రమించకూడదు. అదే విషయాన్ని రుజువు చేశారు బంగాల్కు చెందిన జ్యోతి మొండల్ అనే 30 ఏళ్ల యువకుడు. కథక్ నృత్యంలో రికార్డు సృష్టించి గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో జ్యోతి మొండల్ విజయగాథపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
చిన్నప్పటి నుంచి కథక్ అంటే ఇష్టం
అలీపుర్దువార్కు చెందిన జ్యోతి మొండల్కు చిన్నప్పటి నుంచి కథక్ నృత్యం అంటే చాలా ఇష్టం. ఈ క్రమంలో కొడుకు ఇష్టాన్ని చూసి జ్యోతి మొండల్ తల్లి తన బంగారు ఆభరణాలను తాకట్టు పెట్టి అతడ్ని కథక్ డ్యాన్స్ క్లాసుల్లో చేర్పించింది. అదే విధంగా గుజరాత్, కోల్కతాకు సైతం కథక్ నేర్చుకోవడం కోసం పంపింది. అంతలా ప్రతీ విషయంలోనూ కుమారుడిగా అండగా నిలిచి ప్రోత్సహించింది.
ఇప్పుడు బాగా పాపులర్
కథక్ డ్యాన్సర్ అయిన జ్యోతి మొండల్కు అలీపుర్దువార్లో మంచి పేరుంది. ఆయన్ను అక్కడి ప్రజలు ముద్దుగా దేబజ్యోతి అని పిలుస్తారు. బిన్నగుడి ఆర్మీ స్కూల్ లో డ్యాన్స్ టీచర్గా పనిచేస్తున్నాడు. బిర్పారాలో సొంత నృత్య అకాడమీని నడిపిస్తున్నాడు. అయితే అతడు సాధించిన విజయం నృత్య చరిత్రలో ప్రత్యేకమైనది. కథక్ నృత్యం చేస్తూ 30 సెకన్లలో 68 సార్లు తన చుట్టూ తాను (వృత్తాకారంలో) తిరిగాడు. దీంతో గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో తన పేరును లిఖించుకున్నాడు. దీంతో జ్యోతి కుటుంబం సంతోషం వ్యక్తం చేసింది.
కష్టాలను ఎదురొడ్డి
అయితే జ్యోతి మొండల్ ఈ విజయం అంత సునాయాశంగా రాలేదు. తన జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొన్నాడు. తల్లి ప్రోత్సాహంతో కెరీర్లో రాణించాడు. జ్యోతి తండ్రి చాలా ఏళ్ల క్రితమే చనిపోయాడు. అప్పటి నుంచి అతడి తల్లే కుటుంబ బాధ్యతను మోసింది. చిన్న దుకాణం నడుపుతూ దాని ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతో కుటుంబాన్ని పోషించింది. ఎన్ని కష్టాలున్నా జ్యోతి మొండల్కు కథక్ పట్ల ఉన్న ఆసక్తిని చూసి ఎప్పుడూ వెనక్కి తగ్గలేదు. కొడుకుకు కథక్ నేర్పించడం కోసం తన బంగారు ఆభరణాలను సైతం తాకట్టు పెట్టింది.
కథక్ నృత్యం చేస్తూ రొటేషన్లో తిరగడం ద్వారా ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పడానికి జ్యోతి మొండల్ గతంలో చాలా సార్లు ప్రయత్నించాడు. కానీ సక్సెస్ కాలేకపోయాడు. అయినా పట్టు విడవలేదు. గతేడాది అక్టోబరులో తన ప్రదర్శన వీడియో, అందుకు సంబంధించిన పత్రాలను గిన్నిస్ వరల్డ్ అధికారులకు పంపాడు. ఆఖరికి ఈ ఏడాది దుర్గా పూజ సమయంలో చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న గుర్తింపు వచ్చింది. దీంతో జ్యోతి కుటుంబం, అతడి స్నేహితుల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవలే జ్యోతికి గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సర్టిఫికెట్ కూడా అందింది.
"నేను 2012 నుంచి కథక్ నేర్చుకుంటున్నాను. కోల్కతా, అహ్మదాబాద్ వెళ్లి గురువుల దగ్గర కథక్ ప్రాక్టీస్ చేశాను. 2019 నుంచి చాలాసార్లు ప్రయత్నించినప్పటికీ ప్రపంచ రికార్డ్ సాధించలేకపోయాను. చివరికి నా కల నిజమైంది. కథక్ చేస్తూ 30 సెకన్లలో 68 సార్లు రొటేషన్ లో తిరిగాను. నా గురువులు, తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం లేకుండా ఇది సాధ్యం కాదు" అని జ్యోతి తెలిపాడు.
తల్లి హర్షం
మరోవైపు, తన కుమారుడు సాధించిన ఘనతపై జ్యోతి తల్లి వీణ సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. తాను ఎన్ని కష్టాలు పడినా తన కుమారుడిని ఎప్పుడూ నిరుత్సాహపర్చలేదని తెలిపింది. జ్యోతి తన జీవితంలో ఏదైనా సాధిస్తాడని చిన్నప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నానని చెప్పింది. కానీ ప్రపంచ రికార్డు సృష్టిస్తాడని ఎప్పుడూ అనుకోలేదని వెల్లడించింది. తన కుమారుడు పడ్డ కష్టానికి తగ్గ ఫలితం దక్కిందని పేర్కొంది.