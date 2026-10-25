స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అద్భుత ఆవిష్కరణ- రైతుల కోసం 'మెగా స్మార్ట్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్' డెవలప్- ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
ఇద్దరు పన్నెండో తరగతి విద్యార్థులు రైతులకు ఉపయోగపడే అద్భుత ఆవిష్కరణ చేశారు. అన్నదాతలకు పనికొచ్చే స్మార్ట్ సిస్టమ్ నమూనాను తయారు చేశారు.
Published : October 25, 2026 at 10:47 PM IST
School Students Farming Innovation : వ్యవసాయాన్ని ఆధునీకరించడం, రైతుల శారీరక శ్రమను తగ్గించడమే లక్ష్యంగా పన్నెండో తరగతి చదువుతున్న ఇద్దరు విద్యార్థులు కీలక ఆవిష్కరణకు శ్రీకారం చుట్టారు. 'మెగా స్మార్ట్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్'నమూనాను అభివృద్ధి చేశారు. ఈ నమూనా నేలలో తేమ శాతం నుంచి నీటి పారుదల వరకు వివిధ వ్యవసాయ పనులను పర్యవేక్షిస్తుంది. ఈ క్రమంలో హిమాచల్ప్రదేశ్ రాష్ట్రం హమీర్పుర్ జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు స్కూల్ స్టూడెంట్స్ చేసిన అద్భుత ఆవిష్కరణ గురించి ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
ఈ ఆవిష్కరణకు అందరి నుంచి ప్రశంసలు
బ్యాద్లోని గవర్నమెంట్ సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్లో పన్నెండో క్లాస్ చదువుతున్న అక్షయ్ కుమార్, ఆదిత్య శర్మ రైతుల కోసం 'మెగా స్మార్ట్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్' నమూనాను డెవలప్ చేశారు. ఈ అత్యాధునిక మోడల్ను జిల్లా స్థాయి బాలల సైన్స్ కాంగ్రెస్లో ప్రదర్శించి అందరి నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. కాగా, నేలలో తేమ శాతం తగ్గిన వెంటనే రైతు మొబైల్ ఫోన్కు అలర్ట్ పంపడం, అదే సమయంలో నీటి పంపును ఆటోమేటిక్ ఆన్ చేయడం ఈ స్మార్ట్ సిస్టమ్లోని ముఖ్యమైన ఫీచర్. అలాగే వ్యవసాయ భూమిలో ఉండే పోషక విలువల సమాచారాన్ని సేకరిస్తుంది. ఈ క్రమంలో నేల నాణ్యతను అర్థం చేసుకోవడానికి, ఆ నేలకు సరిపోయే సరైన పంటను ఎంచుకోవడానికి అన్నదాతలకు సహాయపడుతుంది.
ఇందులో ఆరు సెన్సార్లు ఉంటాయ్ : అక్షయ్ కుమార్
పొలం, దాని పరిసరాల గురించి విభిన్న సమాచారాన్ని సేకరించడానికి రూపొందించిన ఆరు సెన్సార్లను ఈ నమూనాలో పొందుపర్చినట్లు ఆవిష్కర్తల్లో ఒకరైన విద్యార్థి అక్షయ్ కుమార్ తెలిపారు. నేలలో ఉన్న ఓ సెన్సార్ భూమిలోని తేమ శాతాన్ని పర్యవేక్షిస్తుందని చెప్పారు. తేమ నిర్దేశించిన పరిమితి కంటే తక్కువకు పడిపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ నీటి పంపులను ఆన్చేస్తుందని వివరించారు. ఈ వ్యవస్థ నీటి వృథాను తగ్గిస్తుందని వెల్లడించారు. పంటలకు సకాలంలో నీటి పారుదల జరిగేలా చూస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఒక ఆర్డుయినో బోర్డు కేంద్ర బిందువుగా పనిచేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఇది సిస్టమ్ కార్యకలాపాలను నిర్వహించడానికి సెన్సార్ల నుంచి డేటాను సమీకరిస్తుందన్నారు. రైతులు మొబైల్ ఫోన్ లేదా ల్యాప్టాప్ ద్వారా ఈ నమూనాను దూరం నుంచే పర్యవేక్షించడం, నియంత్రించడం వంటివి చెయ్యవచ్చని చెప్పారు. ఈ స్మార్ట్ సిస్టమ్తో రైతులకు శ్రమతో పాటు సమయం కూడా ఆదా అవుతుందన్నారు.
ఈ స్మార్ట్ సిస్టమ్లో వర్షపాతాన్ని గుర్తించడానికి రెయిన్ డిటెక్టర్ సెన్సార్ ఉందని మరో ఆవిష్కర్త ఆదిత్య శర్మ పేర్కొన్నారు. "అలాగే ఉష్ణోగ్రత, తేమ సెన్సార్లు పరిసర పర్యావరణ పరిస్థితులపై డేటాను అందిస్తాయి. అదనంగా ఒక అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సార్ పొలంలో జంతువు లేదా మనిషి వంటి కదలికలను గుర్తిస్తుంది. పొలంలో ఏదైనా కదలికను గుర్తిస్తే ఈ సెన్సార్ వెంటనే అలారం మోగేటట్లు చేస్తుంది. అలాగే రైతును అప్రమత్తం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఒక ఎల్డీఆర్ (లైట్ డిపెండెంట్ రెసిస్టర్) సెన్సార్ వెలుతురు స్థాయిల ఆధారంగా రాత్రిపూట పొలంలో లైట్లను ఆటోమేటిక్గా ఆన్ చేయడానికి సాయపడుతుంది. ఇది రాత్రి సమయంలో పొలాన్ని పర్యవేక్షించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నేలలో ఉన్న పోషకాల గురించి సమాచారాన్ని సేకరించడానికి రూపొందించిన మినరల్ సెన్సార్ను ఈ మోడల్లో చేర్చాం. దీనివల్ల రైతులు నేల నాణ్యతను అర్థం చేసుకొని, ఏ పంటలు తమ భూమిలో వేయడం అనుకూలమో తెలుసుకుంటారు." అని ఆదిత్య శర్మ స్పష్టం చేశారు.
స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్ (స్మార్ట్ వ్యవసాయం) అనే భావన ఆధారంగా విద్యార్థులు ఈ నమూనాని అభివృద్ధి చేశారని ఆ ఆవిష్కరణకు మార్గదర్శకత్వం వహించిన ఉపాధ్యాయుడు పేర్కొన్నారు. సాంకేతికత ద్వారా వ్యవసాయ సవాళ్లను పరిష్కరించాలనే లక్ష్యంతో, విద్యార్థులు ఈ నమూనాని రూపొందించడానికి గణనీయమైన కృషి చేశారని చెప్పారు. ఈ నమూనా రైతులకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందన్నారు. మరోవైపు, బ్యాద్లోని గవర్నమెంట్ సీనియర్ సెకండరీ పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ సునీల్ దత్ తమ విద్యార్థులు 'మెగా స్మార్ట్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్' నమూనాను అభివృద్ధి చేయడంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. స్టూడెంట్స్ సాంకేతికత ద్వారా సాగును సులభతరం చేయడానికి ప్రయత్నించారని కొనియాడారు.