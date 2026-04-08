ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మద్యం- చక్కగా తాగి ఇంటికి వెళ్లిన విద్యార్థి!

మద్యం మత్తులో పాఠశాల నుంచి ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన విద్యార్థి- ప్రిన్సిపల్​కు సమాచారం ఇచ్చిన తల్లిదండ్రులు

బాత్​రూమ్​లో దాచిన మద్యం పెట్టెలు (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 8, 2026 at 1:36 PM IST

Alcohol in Bihar Government School : బిహార్​లో మద్యపాన నిషేధం విధించినప్పటికీ కల్తీ మద్యం ఏరులై పారుతోంది. ఇప్పటికే మోతిహరిలో కల్తీ మద్యం తాగి 11 మంది మరణించగా, మరికొందరు అనారోగ్యం పాలయ్యారు. ఇదిలా ఉండగా తాజాగా బెగుసరాయ్​లో ఏకంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలనే కల్తీ మద్యానికి అడ్డాగా మార్చేశారు. బఛ్​వాఢా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఒక ప్రభుత్వ స్కూల్​లోని బాత్​రూమ్​లోనే మద్యాన్ని నిల్వ ఉంచారు. స్కూల్​కు వచ్చిన విద్యార్థి మద్యం తాగి ఇంటికి వెళ్లడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

స్మగ్లర్లు తమ మద్యం నిల్వలను దాచడానికి ప్రభుత్వ పాఠశాల బాత్​రూమ్​ను ఉపయోగించుకున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఆ పాఠశాలలో చదువుతున్న ఒక విద్యార్థి ఈ మద్యాన్ని కొంత తాగినట్లుగా ఆరోపిస్తున్నారు. ఆ బాలుడు మద్యం మత్తులో ఇంటికి తిరిగి రావడంతోనే ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చిందని అంటున్నారు. పాఠశాలకు వెళ్లిన కుమారుడు మద్యం తాగి ఇంటికి రావడంతో తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మద్యం సేవించిన విద్యార్థి కుటుంబసభ్యులు అతడి స్నేహితులతో కలిసి పాఠశాలకు వచ్చి ప్రిన్సిపల్​కు సమాచారం ఇచ్చారు.

ఈ మేరకు తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు సమాచారం అందుకున్న ప్రభుత్వ పాఠశాల సిబ్బంది మద్యం దాచిపెట్టిన ప్రదేశాన్ని తనిఖీ చేశారు. పాఠశాలలోని బాత్​రూమ్​లో మద్యం పెట్టెలు దాచి ఉంచడాన్ని చూసి అందరూ షాక్​కు గురయ్యారు. దీని గురించి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఈ క్రమంలోనే సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు పాఠశాలకు చేరుకున్నారు. స్కూల్​లో శిథిలావస్థలో ఉన్న బాత్​రూమ్​ నుంచి మద్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

బాత్​రూమ్​లో దాచిన మద్యం పెట్టెలు (ETV Bharat)

మరోవైపు మద్యం సేవించిన విద్యార్థి వయస్సు సుమారు 11 సంవత్సరాలని, అతడు ప్రస్తుతం 4వ తరగతి చదువుతున్నాడని గుర్తించారు. మద్యం సేవించిన తర్వాత విద్యార్థి స్పృహ కోల్పోయాడని, ఆరోగ్యం క్షీణించిందని వివరించారు. వెంటనే అతడి స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. ప్రస్తుతం అతడి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు చెప్పారు.

"పాఠశాలకు వెళ్లిన కుమారుడు తూలుతూ ఇంటికి వచ్చాడు. ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే అతడు కుప్పకూలిపోయాడు. మొదట అతడు అనారోగ్యం పాలయ్యాడని అనుకున్నాను. కానీ అతడి శ్వాసలో మద్యం వాసన వచ్చింది. దీనిపై స్నేహితులను ఆరా తీయగా అతడు రెండు సీసాల మద్యం సేవించాడని నాకు చెప్పారు. ఆ మద్యం పాఠశాలలోని బాత్​రూమ్​లో ఉందని తెలిపారు. మేము మా బిడ్డను చదువుకోవడానికి పాఠశాలకు పంపాము. కానీ అతడు మద్యం మత్తులో ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు. వెంటనే పాఠశాలకు వెళ్లి ప్రధానోపాధ్యాయుడికి ఈ పరిస్థితి గురించి తెలిపాము. తాళం వేసి ఉన్న మరుగుదొడ్ల ప్రాంతాన్ని తనిఖీ చేయడానికి వెళ్లగా అక్కడ భారీ మొత్తంలో మద్యం దాచిపెట్టారు."

---విద్యార్థి కుటుంబసభ్యులు

25 పెట్టెల మద్యం స్వాధీనం
పాఠశాలకు వచ్చిన విద్యార్థి మద్యం మత్తులో ఇంటికి చేరుకున్నాడని కుటుంబ సభ్యులు తమకు సమాచారం ఇచ్చారని ప్రిన్సిపల్​ చెప్పారు. వారి సమాచారం ఆధారంగా పాఠశాల ఆవరణలో శిథిలావస్థలో ఉన్న మరుగుదొడ్లను తనిఖీ చేయగా, అక్కడ మద్యం నిండిన అనేక పెట్టెలు దాచి ఉంచడాన్ని గుర్తించామన్నారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చామని, వారు ఇక్కడికి వచ్చి సుమారు 25 పెట్టెల మద్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారని తెలిపారు. ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలోని శిథిలావస్థలో ఉన్న మరుగుదొడ్ల నుంచి విదేశీ మద్యం స్వాధీనం చేసుకున్నామని పోలీసులు చెప్పారు. ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేసుకున్నామని, దీనిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.

"పాఠశాల ఆవరణలో శిథిలావస్థలో ఉన్న మరుగుదొడ్ల లోపల మద్యం పెట్టెలు దాచి ఉంచారని తల్లిదండ్రులు మాకు తెలిపారు. వెంటనే మేము పోలీస్​ హెల్ప్​లైన్​కు కాల్ చేశాం. అలాగే గ్రామ సర్పంచ్​కు ఈ విషయాన్ని తెలిపాం. విద్యార్థి మద్యం సేవించిన తర్వాతే మాకు ఈ అసలు విషయం తెలిసింది. మద్యం ఎక్కడ దాచి ఉంచారో ఆ విద్యార్థే మాకు చెప్పాడు."

--పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు

బిహార్‌లో మద్యపాన నిషేధం
బిహార్‌లో 2016 నుంచి మద్యపాన నిషేధం అమల్లో ఉంది. ఈ చట్టాన్ని ఏ పరిస్థితుల్లోనూ రద్దు చేయబోమని, ఇంకా దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి సమీక్ష చేపట్టబోమని నీతీష్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే స్పష్టంగా ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం మద్యం అమ్మకాలు, కొనుగోళ్లను నేరపూరిత చర్యలుగా పరిగణిస్తారు. ఇలాంటి కార్యకలాపాలకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు. అయినప్పటికీ మద్యం స్మగ్లర్లు మాత్రం వెనుకాడటం లేదు.

