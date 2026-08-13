విలేజ్లో స్ట్రిక్ట్ రూల్స్- పెళ్లికాని వారు మద్యం తాగితే రూ.5వేల ఫైన్- వివాహితులకూ నిబంధనలు!
మద్యపానానికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు గ్రామం కీలక నిర్ణయం- మద్యం సేవించే వారి సమాచారం ఇస్తే రూ.2 వేల ప్రోత్సాహకం
Published : August 13, 2026 at 6:05 PM IST
Alcohol Free Fishing Village : మద్యం ఎంతోమంది జీవితాలను చిన్నాభిన్నం చేస్తున్న వ్యసనం. మద్యం కారణంగా కుటుంబాల్లో గొడవలు, ఆర్థిక సమస్యలు, ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్న ఘటనలు తరచూ వెలుగులోకి వస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా యువత మద్యానికి బానిస కావడం వారి భవిష్యత్తుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో తమిళనాడులోని ఓ మత్స్యకార గ్రామం వినూత్న నిర్ణయం తీసుకుంది. గ్రామంలో పెళ్లికాని యువకులు మద్యం సేవించకుండా కఠిన నిబంధనలు అమలు చేస్తోంది. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే జరిమానా విధించడంతో పాటు మద్యం సేవించే వారి గురించి సమాచారం అందించేవారికి నగదు ప్రోత్సాహకం కూడా ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం ఈ గ్రామం తీసుకున్న నిర్ణయం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
తమిళనాడులోని నాగపట్టణం జిల్లాలో వేళంకన్ని సమీపంలో విలుండమావడి అనే మత్స్యకార గ్రామం ఉంది. ఇక్కడి యువత మద్యం బారిన పడకుండా చూడటంతో పాటు మద్యం కారణంగా జరిగే గొడవలను తగ్గించడమే లక్ష్యంగా ఆ గ్రామ పంచాయితీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. "మద్యాన్ని నిర్మూలిద్దాం- ప్రజలను కాపాడుకుందాం" అనే నినాదంతో ఓ అవగాహన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా గ్రామంలో ఓ ప్రత్యేక బ్యానర్ను ఏర్పాటు చేసింది. అందులో మద్యం సేవించడంపై తీసుకున్న నిర్ణయాలు, జరిమానాల వివరాలను స్పష్టంగా పేర్కొంది.
పెళ్లికాని యువకులకు నో ఛాన్స్
గ్రామ పంచాయతీ నిర్ణయం ప్రకారం, గ్రామంలోని పెళ్లికాని యువకులు మద్యం సేవించకూడదు. యువత మద్యానికి అలవాటు పడకుండా ముందుగానే అడ్డుకట్ట వేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నిబంధన తీసుకొచ్చారు. ఎవరైనా పెళ్లికాని యువకుడు మద్యం సేవించినట్లు రుజువైతే అతడికి రూ.5 వేల జరిమానా విధిస్తారు. ఈ నిబంధన 2026 ఆగస్టు 2 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. గ్రామంలో శాంతిభద్రతలు, యువత సంక్షేమం, ప్రజారోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పంచాయతీ తెలిపింది.
వివాహితులకూ నిబంధనలు
కేవలం పెళ్లికాని యువకులకే ఈ ఆంక్షలు పరిమితం కాలేదు. వివాహితులు కూడా మద్యం సేవించి ఇంట్లో లేదా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో గొడవలకు దిగితే చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామ పంచాయతీ నిర్ణయించింది. మద్యం మత్తులో గొడవ చేసినట్లు వారిపై ఫిర్యాదు నమోదై, అది రుజువైతే రూ.5 వేల జరిమానా విధిస్తారు. మద్యం సేవించడం వల్ల కుటుంబాల్లో గొడవలు పెరగకుండా చూడటమే ఈ నిర్ణయం వెనుక ఉద్దేశమని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. ఇంట్లో ప్రశాంత వాతావరణం ఉండాలంటే మద్యపానాన్ని నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
సమాచారం ఇస్తే రూ.2 వేలు
గ్రామంలో మద్యపానాన్ని అరికట్టేందుకు పంచాయతీ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎవరైనా మద్యం సేవిస్తున్నట్లు తెలిసినా, ఆ విషయాన్ని గ్రామ పెద్దలకు ఆధారాలతో సహా సమాచారం అందించే వారికి రూ.2 వేల ప్రోత్సాహకం ఇస్తామని ప్రకటించింది. దీంతో మద్యం సేవించే వారి వివరాలను గ్రామ పెద్దల దృష్టికి తీసుకురావాలని ప్రజలను కోరింది. అయితే తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వకుండా ఆధారాలతో ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించింది. గ్రామంలో మద్యం వినియోగాన్ని పూర్తిగా తగ్గించేందుకు ప్రజల భాగస్వామ్యం అవసరమని పంచాయతీ స్పష్టం చేసింది.
'ప్రశాంత వాతావరణం కనిపిస్తోంది'
కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత గ్రామంలో పరిస్థితుల్లో మార్పు కనిపిస్తోందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. గతంలో మద్యం సేవించి కొందరు గొడవలకు దిగేవారని ఇప్పుడు అలాంటి ఘటనలు తగ్గాయని అంటున్నారు. గ్రామంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొందని సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యువత మద్యానికి దూరంగా ఉండటం వల్ల వారి భవిష్యత్తు మెరుగుపడుతుందని గ్రామ పెద్దలు భావిస్తున్నారు. మద్యపానం వల్ల కలిగే సమస్యలను తగ్గించేందుకు గ్రామస్థులంతా కలిసి తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని సామాజిక కార్యకర్తలు ప్రశంసిస్తున్నారు.
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