ETV Bharat / bharat

రెండు కొత్త విమానయాన సంస్థలకు కేంద్రం అనుమతి

అల్‌ హింద్‌, ఫ్లై ఎక్స్‌ప్రెస్‌ విమాన సంస్థలకు NOC జారీ- ఇండిగో వివాదం నేపథ్యంలో కేంద్రం నిర్ణయం

New Airlines in India
New Airlines in India (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 24, 2025 at 3:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

New Airlines in India : దేశంలో మరో రెండు విమానయాన సంస్థలకు పౌరవిమానయాన శాఖ అనుమతి ఇచ్చింది. అల్‌ హింద్‌, ఫ్లై ఎక్స్‌ప్రెస్‌ విమాన సంస్థలకు NOC జారీ చేసింది. ఇప్పటికే అనుమతి పొందిన ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌కు చెందిన విమాన సంస్థ శంఖ్‌ ఎయిర్‌ త్వరలో సర్వీసులు ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. అల్‌ హింద్ ఎయిర్‌ సంస్థను కేరళకు చెందిన అల్‌హింద్‌ గ్రూప్‌ ప్రమోట్ చేస్తోంది. ఇండిగో వివాదం నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం దేశంలో మరిన్ని విమానయాన సంస్థలను ప్రోత్సహించాలని నిర్ణయించింది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నందున మరిన్ని విమానయాన సంస్థలు ఉండాలని భావిస్తోంది. ప్రస్తుతం దేశంలో 9 షెడ్యూల్డ్ క్యారియర్స్‌ ఉన్నాయి. ఇండిగో, ఎయిరిండియా గ్రూప్‌ కలిసి దేశంలో 90 శాతం మార్కెట్‌ షేర్‌ను కలిగి ఉన్నాయి.

TAGGED:

NEW AIRLINES IN INDIA 2025
NEW AIRLINES COMING UP IN INDIA
NEW AIRLINES PERMISSION IN INDIA
NEW AIRLINES IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.