ఉగ్రవాదులకు అడ్డాగా 'అల్‌ ఫలాహ్‌' యూనివర్సిటీ- కళాశాలలోనే టెర్రర్‌ మాడ్యూల్‌ ఏర్పాటు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 12, 2025 at 4:18 PM IST

Updated : November 12, 2025 at 4:31 PM IST

Delhi Blast Al Falah University : దిల్లీ పేలుడు ఘటనపై విచారణ జరపుతున్న దర్యాప్తు సంస్థల దృష్టి ప్రస్తుతం హరియాణాలోని 'అల్‌ - ఫలాహ్‌' వైద్య కళాశాలపై పడింది. ఒకప్పుడు ప్రతిష్ఠాత్మక జామియా, అలీగఢ్‌ విశ్వవిద్యాలయాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా కన్పించిన అల్‌-ఫలాహ్‌, ఇప్పుడు ఉగ్ర కుట్రలకు కేంద్రబిందువుగా మారింది. వైద్యులు, టీచర్ల ముసుగులో ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని కొందరు తమ ఉగ్ర కార్యకలాపాలకు కేంద్రంగా మార్చుకున్నారు.

దిల్లీ ఎర్రకోట వద్ద పేలుడు జరిగిన కారును నడిపిన డాక్టర్‌ ఉమర్‌ నబీ, అల్‌-ఫలాహ్‌ యూనివర్సిటీలో రెసిడెంట్ డాక్టర్‌గా పనిచేశాడు. ఇదే యూనివర్సిటీకి చెందిన మరో ఇద్దరు డాక్టర్లు ముజమ్మిల్ షకీల్‌, షాహీన్‌ షాహిద్‌ను 2,900 కిలోల పేలుడు పదార్థాల కేసులో పోలీసులు ఇటీవల అరెస్టు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ యూనివర్సిటీపై దృష్టిసారించిన దర్యాప్తు అధికారులు అక్కడ విస్తృతంగా సోదాలు చేపట్టారు. ఉమర్‌, ముజమ్మిల్‌ నివాసం ఉండే గదులను తనిఖీ చేశారు. యూనివర్సిటీలోని కొంతమంది వైద్యులు, సిబ్బందిని కూడా ప్రశ్నించారు. ఈ పరిణామాలతో అక్కడ చదువుకుంటున్న విద్యార్థులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. తాజాగా హరియాణలోని మేవాత్‌కు చెందిన మౌల్వీ ఇష్తియాక్‌ అనే మత ప్రచారకుడిని టెర్రర్‌ మాడ్యూల్‌కు సంబంధించి జమ్ముకశ్మీర్‌ పోలీసులు శ్రీనగర్‌లో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇతడు కూడా అల్‌-ఫలాహ్‌ యూనివర్సిటీ సముదాయంలో అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు. ఇక విచారణలో భాగంగా జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్​ఐఏ) యూనివర్సిటీకి వెళ్లే అవకాశం ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది.

వైద్య కళాశాలలో టెర్రర్ మాడ్యూల్
అల్‌-ఫలాహ్‌ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన వైద్యకళాశాలలో టెర్రర్‌ మాడ్యూల్‌ను ఏర్పాటు చేసిన ప్రధాన సూత్రధారి ఇమామ్‌ ఇర్ఫాన్‌ అహ్మద్‌ను జమ్ముకశ్మీర్‌ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అతడి నుంచి కీలక విషయాలు రాబట్టినట్టు తెలుస్తోంది. వైద్య విద్యార్థులకు ఉగ్రవాద భావజాలాన్ని నూరిపోయడంలో ఇతడు కీలక పాత్ర పోషించినట్లు సమాచారం. పాక్‌కు చెందిన జైషే మహమ్మద్‌ ఉగ్ర సంస్థ నుంచి ప్రేరణ పొందిన ఇర్ఫాన్‌, ఫరీదాబాద్‌లోని వైద్య విద్యార్థులకు ఉగ్రవాద భావజాలాన్ని నూరిపోసినట్లు తెలుస్తోంది. జైషేకు సంబంధించిన వీడియోలను పదేపదే విద్యార్థులకు చూపించినట్లు సమాచారం. ఇంటర్నెట్‌ కాల్స్‌తో అఫ్గానిస్థాన్‌లోని కొంతమందితో సంప్రదింపులు జరిపినట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ఉగ్రవాద భావజాలాన్ని విద్యార్థుల్లో అణువణువునా నింపినట్లు పేర్కొన్నాయి. మొత్తం ఉగ్రవాద మాడ్యూల్‌ను ఇర్ఫాన్‌ రూపొందించినట్లు తెలిపాయి. ఈ మాడ్యూల్‌ బయటపడిన నేపథ్యంలో భయాందోళనకు గురైన ఉమర్‌ దిల్లీ పేలుడుకు కారణమైనట్లు తెలుస్తోంది.

'అల్‌ - ఫలాహ్‌' యూనివర్సిటీని ధౌజ్‌ గ్రామంలో 76 ఎకరాల్లో, హరియాణా ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాల చట్టం కింద ఏర్పాటుచేశారు. 1997లో ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీగా మొదలవగా, 2014లో దీనికి యూనివర్సిటీ హోదా దక్కింది. ఇదే యూనివర్సిటీకి అనుబంధంగా 2019లో అల్‌-ఫలాహ్‌ మెడికల్‌ కాలేజీని ఏర్పాటు చేశారు. దిల్లీ జామియా మిలియా యూనివర్సిటీకి కేవలం 30 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉంది. దీంతో ఒకప్పుడు మైనార్టీ విద్యార్థులు జామియా, అలీగఢ్‌ యూనివర్సిటీలకు ప్రత్యామ్నాయంగా అల్-ఫలాహ్‌ను ఎంచుకునేవారు. ఈ యూనివర్సిటీని 1995లో ఏర్పాటైన అల్‌-ఫలాహ్‌ ఛారిటబుల్‌ ట్రస్ట్‌ నిర్వహిస్తోంది. అల్‌-ఫలాహ్‌ క్యాంపస్‌లోనే 650 పడకల ఆసుపత్రి కూడా ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ యూనివర్సిటీకి జావెద్‌ అహ్మద్‌ సిద్దిఖీ ఛాన్స్‌లర్‌గా ఉన్నారు. అల్‌-ఫలాహ్‌ ఛారిటబుల్‌ ట్రస్ట్‌లో ఈయన మేనేజింగ్‌ ట్రస్టీ. అల్‌-ఫలాహ్‌ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్‌ ప్రైవేటు లిమిటెడ్‌కు సంబంధించిన ఆర్థిక అవకతవకల కేసులో సిద్ధిఖీ ఓసారి అరెస్టైనట్లు తెలుస్తోంది.

స్పందించిన అల్​ ఫలాహ్ యూనివర్సిటీ
మరోవైపు తమ సంస్థపై వస్తున్న కథనాలను అల్‌ ఫలాహ్‌ యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం ఖండిచింది. ఈ దురదృష్టకర పరిణామాలు తమను బాధించాయని యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ భూపిందర్ కౌర్ ఆనంద్‌ పేరిట ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఉగ్ర సంబంధాలు ఉన్న వైద్యులకు తమకు కేవలం వృత్తిపరమైన సంబంధం మాత్రమే ఉందని స్పష్టం చేసింది. దర్యాప్తు సంస్థలకు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పూర్తి సహకారం అందిస్తామని ప్రకటనలో పేర్కొంది. దర్యాప్తులో భాగంగా తమ వద్ద పనిచేస్తోన్న ఇద్దరు వైద్యులను అదుపులోకి తీసుకోవడంపై స్పందించిన యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం, వృత్తిపరంగా తప్ప వారికి విశ్వవిద్యాలయంతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని తెలిపింది. యూనివర్సిటీ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేలా కొన్ని ఆన్‌లైన్ సంస్థలు నిరాధార కథనాలు వ్యాప్తి చేయడంపై యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఆ కథనాల్లో పేర్కొన్నట్టుగా తాము ఎటువంటి రసాయనాలను నిల్వ కానీ ఉపయోగించడం కానీ చేయడం లేదని స్పష్టం చేసింది.

Last Updated : November 12, 2025 at 4:31 PM IST

