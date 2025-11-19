ETV Bharat / bharat

అల్‌ ఫలా గ్రూప్‌ ఛైర్మన్‌ జావెద్​కు 13రోజుల ఈడీ కస్టడీ- విద్యార్థుల నుంచి రూ.415.10 కోట్లు వసూలు!

తప్పుడు అక్రిడిటేషన్​తో రూ. 415.10 కోట్లు వసూలు చేసిన అల్‌-ఫల విశ్వవిద్యాలయం- ఫీజుల రూపంలో వచ్చిన ఆదాయాన్ని స్వచ్ఛంద విరాళంగా చూపినట్లు గుర్తించిన ఈడీ

Delhi Blast Al Falah University
Delhi Blast Al Falah University (ANI)
Delhi Blast Al Falah University : దిల్లీ పేలుడు ఘటనపై ముమ్మర దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఈ కేసుకు సంబంధించి అరెస్ట్ చేసిన హరియాణాలోని అల్-ఫలా యూనివర్శిటీ ఛైర్మన్​ జవాద్ అహ్మద్ సిద్ధిఖీని దిల్లీ న్యాయస్థానం 13 రోజుల ఈడీ కస్టడీకి అప్పగించింది. ఇక యూనివర్సిటీపై ఈడీ నిర్వహించిన సోదాల్లో విద్యార్థుల నుంచి రూ.415.10 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు తేలింది.

దిల్లీ పేలుడు నిందితులకు ఉన్న సంబంధాల నేపథ్యంలో విశ్వవిద్యాలయం ఆర్థిక వ్యవహారాలపై మంగళవారం ఈడీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. ఉదయం 5.15 గంటలకు మొదలైన దాడులు, వర్సిటీకి చెందిన ప్రధాన కార్యాలయంతో పాటు సంస్థ ట్రస్టీలు, ప్రమోటర్ల ప్రాంగణాల్లో రోజంతా కొనసాగాయి. జవాద్‌ అహ్మద్‌ సిద్దిఖీ ఇంట్లో కూడా అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. ఆయన్ను ప్రశ్నించారు. అనంతరం నగదు అక్రమ చలామణి నిరోధక చట్టం కింద అరెస్టు చేశారు. అనంతరం దిల్లీలోని న్యాయస్థానంలో ప్రవేశపెట్టారు.

యూనివర్శిటిలో తీవ్రమైన ఆర్థిక అక్రమాలు జరిగాయని కస్టడీకి ఇవ్వాలని న్యాయమూర్తిని కోరారు. తప్పుడు అక్రిడిటేషన్, తప్పుడు గుర్తింపులు చూపించి విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల నుంచి అల్-ఫలా విశ్వవిద్యాలయం, దాని పరిపాలన ట్రస్ట్ రూ.415.10 కోట్ల ఆర్జించినట్లు రిమాండ్ రిపోర్టులో ఈడీ ఆరోపించింది. రూ.48 లక్షలకు పైగా నగదు, డిజిటల్‌ పరికరాలు, డాక్యుమెంటరీ ఆధారాలు లభ్యమైనట్లు ఈడీ అధికారులు తెలిపింది. 2014-15 నుంచి 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరాల వరకు ఉన్న విశ్వవిద్యాలయ ఆదాయ పన్ను రిటర్నులలో ఫీజుల రూపంలో వచ్చిన ఆదాయాన్ని స్వచ్ఛంద విరాళంగా చూపిస్తున్నట్లు గుర్తించింది. అల్-ఫలా విశ్వవిద్యాలయంపై సిద్దిఖీ పూర్తి నియంత్రణను కలిగి ఉన్నారని వర్షిటీ ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని మాత్రమే తాము గుర్తించామని కోర్టుకు తెలిపింది. కస్టడీకి తీసుకుని విచారణ జరిపితేనే పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయని వివరించింది. ఈడీ అభ్యర్థనను అంగీకరించిన కోర్టు 13 రోజుల ఈడీ కస్టడీకి అనుమతి ఇచ్చింది.

ఇటీవల ఫరీదాబాద్‌లో ఉగ్ర మాడ్యూల్‌ను అధికారులు చేధించారు. మాడ్యూల్‌లోని వ్యక్తులకు ఈ యూనివర్సిటీతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు తేలింది. దీంతో యూనివర్శిటి పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తుంది. మాడ్యూల్‌తో సంబంధాలు బయటపడిన తర్వాత ఇండియన్‌ యూనివర్సిటీల సంఘం (AIU) అల్‌-ఫలా విశ్వవిద్యాలయం సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేసింది. ఈక్రమంలో దిల్లీ పోలీసులు యూనివర్సిటీలపై రెండు వేర్వేరు ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేశారు. ఫోర్జరీ, మోసం పేరిట కేసు నమోదయ్యాయి. మరోవైపు విశ్వవిద్యాలయానికి న్యాక్‌ షోకాజ్‌ నోటీసులు ఇచ్చింది. విద్యాసంస్థ వెబ్‌సైట్‌లో గుర్తింపు గురించి తప్పుడు సమాచారం ప్రచురించినందుకు గానూ ఇవి జారీ చేసినట్లు తెలిపింది. సోమవారం విశ్వవిద్యాలయం ఛైర్మన్‌ జావెద్‌కు రెండు సమన్లు జారీ చేశారు.

DELHI BLAST AL FALAH UNIVERSITY
DELHI BLAST UPDATE
DELHI BLAST AL FALAH UNIVERSITY

