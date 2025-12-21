ఆసియాలోనే అతిపెద్ద కిచెన్- పావు గంటలో క్వింటాల్ బియ్యం ఉడికిపోతాయ్- గంటలో 20వేల రోటీలు తయారీ
15 నిమిషాల్లో క్వింటాల్ బియ్యం ఉడికిపోతాయ్- 45 నిమిషాల్లో 6వేల మందికి సాంబార్ తయారీ- ఆసియాలోనే అతిపెద్దదైన ఈ కిచెన్ గురించి మీకు తెలుసా?
Published : December 21, 2025 at 9:41 AM IST|
Updated : December 21, 2025 at 9:47 AM IST
Akshaya Patra Asian Largest Kitchen : ఆసియాలోనే అతిపెద్ద కిచెన్, ఆ వంటగదిలో రోజుకు 1,30,000 మంది విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనం తయారవుతుంది. గతంలో ఎక్కువగా మనుషులే వండేవారు. ఇప్పుడు మెషీన్లు రావడంతో వంట మనుషులకు పని సులువైంది. ఇంతకీ ఆసియాలోనే అతిపెద్ద కిచెన్ స్పెషల్ ఏంటి? అక్కడ ఏమేం వండుతారు? దాన్ని ఎవరు నిర్వహిస్తున్నారు? ఎక్కడ ఉంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ప్రతిరోజూ లక్షమందికిపైగా విద్యార్థులకు భోజనం తయారీ
పిల్లలకు పోషకాహారాన్ని పంపిణీ చేయాలనే సదుద్దేశంతో 20 ఏళ్ల క్రితం కర్ణాటకలోని ధార్వాడ్ జిల్లాలోని హుబ్బళ్లి సమీపంలోని రాయపూర్ లోని ఇస్కాన్ టెంపుల్ వెనుక అక్షయ పాత్ర అనే వంటగది ప్రారంభమైంది. ఇది ప్రారంభం నుంచి ప్రభుత్వం, దాతల సహకారంతో నడుస్తోంది. ప్రతిరోజూ లక్షమందికిపైగా పిల్లలకు వేడి భోజనం అందిస్తోంది. ఈ భారీ కిచెన్ లో ప్రతిరోజూ 140 మంది సిబ్బంది వంట చేస్తారు. మరో 200 మంది ఫుడ్ స్టోరేజ్ రూమ్, అకౌంటింగ్ విభాగం, డ్రైవర్లు, క్లీనర్లుగా పనిచేస్తారు. ప్రతిరోజూ వంటగదిలో 200- 300 కిలోల వ్యర్థాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఇస్కాన్ ప్రతి భవనంపై సౌర ఫలకాలను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో కరెంట్ కు ఢోకా లేదు.
అధునాతన యంత్రాలతో వంటలు
ఈ ఆసియాలోని అతిపెద్ద కిచెన్ లోనే ధార్వాడ్, పొరుగు జిల్లాల్లోని 1,30,000 మంది పాఠశాల విద్యార్థుల కోసం వేడివేడి మధ్యాహ్నం భోజనం వండుతారు. గతంలో సిబ్బంది ఆహారాన్ని తయారు చేసేవారు. ఇప్పుడు, అధునాతన యంత్రాలతో వంట అయిపోతోంది. యంత్రాల సాయంతో ఒక క్వింటాల్ బియ్యం పదిహేను నిమిషాల్లో ఉడికి అన్నంగా మారిపోతోంది. సుమారు ఆరు వేల మంది పిల్లలకు సరిపడే సాంబార్ 45 నిమిషాల్లో తయారవుతోంది. గంటలో 20,000 రోటీలను తయారవుతున్నాయి.
ఉదయం 6గంటలకు వంట ప్రారంభం
అక్షయ పాత్ర కిచెన్ లో ఉదయం 4 గంటలకు వంట ప్రారంభమైపోతుంది. ఉదయం 9 గంటలయ్యే సరికి వంట అయిపోతుంది. పాఠశాలలో పిల్లల హాజరు ప్రకారం వాహనాలలో వేడి భోజనాన్ని కిచెన్ నుంచి పంపుతారు. వారానికి సరిపడా ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేయడానికి ఒక పెద్ద స్టోరేజ్ రూమ్ కూడా ఆ కిచెన్ లో ఉంది. కూరగాయలు చెడిపోకుండా ఉండటానికి ప్రత్యేక కోల్డ్ స్టోరేజ్ రూమ్ కూడా ఉంది. స్థానిక రైతుల నుంచి ఆకుకూరలు, కూరగాయలను కొనుగోలు చేయడానికి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటారు. ప్రభుత్వం రాయితీ రేటుకు బియ్యం సరఫరా చేస్తుంది.
ఎకరం విస్తీర్ణంలో కిచెన్
"అక్షయ పాత్ర ప్రతిరోజూ 1.30 లక్షల మంది పిల్లలకు భోజనం వండుతుంది. మేము అన్నం- సాంబార్, పలావ్- పప్పు, బస్మిల్లే బాత్ వంటి వంటకాలను విద్యార్థుల కోసం తయారుచేస్తాం. ఉప్మా, కేసరి వారానికి ఒక రోజు ఇస్తాం. ఈ ఏడాది మొదటిసారిగా పిల్లలకు చపాతీలు వడ్డీస్తున్నాం. అందుకోసం రెండు చపాతీ తయారీ యంత్రాలను తీసుకొచ్చాం. ఒక యంత్రం గంటలో 20,000 చపాతీలను తయారు చేస్తుంది. రెండు యంత్రాలు గంటలో 40,000 చపాతీలను తయారు చేయగలవు. రోజుకు 800 పాఠశాలలకు భోజనం పంపిణీ చేస్తాం. ప్రతిరోజూ 13 టన్నుల బియ్యం, 3 టన్నుల పప్పు, 6-8 టన్నుల కూరగాయలను ఉపయోగిస్తాం. బియ్యాన్ని ప్రభుత్వం సబ్సిడీతో అందిస్తుంది. అక్షయ పాత్ర కిచెన్ 24 గంటలూ పనిచేస్తుంది. 2006లో ప్రారంభమైన ఈ వంటగది ఒక ఎకరం విస్తీర్ణంలో ఉంది." అని హుబ్బళ్లి ఇస్కాన్ కార్యదర్శి రాంగోపాల్ దాస్ తెలిపారు.
తాము ప్రభుత్వ ప్రమాణాల ప్రకారం వంటగదికి వచ్చే ప్రతి ఆహార పదార్థాన్ని తనిఖీ చేసి పరీక్షిస్తామని క్వాలిటీ విభాగం అసిస్టెంట్ మేనేజర్ నందకుమార్ వెల్లడించారు. నాణ్యత లేని వస్తువులను తిరిగి పంపేస్తామన్నారు. తమ దగ్గర ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ క్లాలిటీ కంట్రోల్ ప్రయోగశాల ఉందని, అందులో ముగ్గురు నిపుణులు పనిచేస్తారని తెలిపారు. పిల్లలకు భోజనాన్ని అన్ని పరీక్షలు చేసిన తర్వాతే పంపుతామని స్పష్టం చేశారు. వంటగదిలో చపాతీ, బియ్యం, సాంబార్ తయారీకి ఆధునిక సాంకేతికతతో కూడిన పెద్ద యంత్రాలను తారిహాల్ సమీపంలోని మైక్రోఫినిష్ కంపెనీ అందించిందన్నారు.