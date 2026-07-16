రెండేళ్లు కూడా నిండలేదు- అప్పుడే నాలుగు ప్రపంచ రికార్డులు- చిన్నారి అకిరా అరుదైన ఘనత
కిక్ స్కూటరింగ్, ఈతలో అసాధారణ ప్రతిభ కనబర్చిన చిన్నారి- నాలుగు ప్రపంచ రికార్డులు, మూడు ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ టైటిళ్లు సొంతం- ఒత్తిడి కాదు- ప్రోత్సాహమే అకిరా విజయానికి కారణమంటున్న తల్లిదండ్రులు
Published : July 16, 2026 at 10:23 PM IST
Little Girl Four World Records : రెండేళ్ల వయసు అంటే చిన్నారులు నడక నేర్చుకుంటూ, మాటలు పలకడం ప్రారంభించే దశ. అయితే కర్ణాటకకు చెందిన ఓ చిన్నారి మాత్రం ఈ వయసులోనే ప్రపంచ రికార్డుల్లోకెక్కింది. ఇంకా రెండో పుట్టినరోజు కూడా జరుపుకోకముందే కిక్ స్కూటరింగ్, స్విమ్మింగ్లో అసాధారణ ప్రతిభ కనబర్చి ఏకంగా నాలుగు ప్రపంచ రికార్డులు, మూడు ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ టైటిళ్లను కైవసం చేసుకుంది. ఆ చిన్నారి ప్రతిభ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
బెంగళూరుకు చెందిన ప్రియాంక- అమన్దీప్ సింగ్ దంపతుల కుమార్తె అకిరా. ఆమె తన అన్నయ్య ఇంట్లో కిక్ స్కూటర్పై ఆడుకోవడం చూసి, తానూ ప్రయత్నించాలని అనుకుంది. అప్పటికి ఆమె వయసు కేవలం పద్నాలుగున్నర నెలలు మాత్రమే. మొదట సరదాగా స్కూటర్ ఎక్కిన అకిరా, కొద్ది రోజుల్లోనే దానిపై అద్భుతమైన బ్యాలెన్స్ను సంపాదించింది. తన వయసుకు మించిన ఆత్మవిశ్వాసం, బ్యాలెన్స్తో గంటల తరబడి స్కూటర్పై తిరుగుతూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచేది. చిన్నారి ప్రతిభను గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను ప్రోత్సహించారు. అయితే రికార్డులు సాధించాలనే ఒత్తిడిని మాత్రం ఎప్పుడూ తీసుకురాలేదని ఆమె తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు.
"మా పాత్ర ఒక్కటే, అకిరా కొత్త విషయాలు నేర్చుకునేందుకు సురక్షితమైన, ఆనందకరమైన వాతావరణాన్ని కల్పించడం. ఆమెను ఏ రికార్డు కోసం సిద్ధం చేయలేదు. ఆమెకు నిజంగా స్కూటర్ అంటే ఇష్టం. అందుకే గంటల తరబడి ఆనందంగా రైడ్ చేస్తుంది. అంతే కానీ మేము ప్రత్యేక శిక్షణ ఏమీ అందించలేదు."
- ప్రియాంక- అమన్దీప్, అకీర తల్లిదండ్రులు
ఈతలో కూడా అసాధారణ ప్రతిభ
కిక్ స్కూటరింగ్తోనే అకిరా ప్రయాణం ఆగిపోలేదు. ఈతలో కూడా ఆమె అసాధారణ ప్రతిభ కనబర్చింది. ఎంతో చిన్న వయసులోనే నీటిలో ధైర్యంగా ఈదుతూ తన సామర్థ్యాన్ని నిరూపించింది. దీంతో కిక్ స్కూటరింగ్తో పాటు ఈతలోనూ పలు రికార్డులు సాధించి, ఒకటి కంటే ఎక్కువ క్రీడల్లో గుర్తింపు పొందిన అత్యంత పిన్న వయస్కుల్లో ఒకరిగా నిలిచింది. ఇప్పటికే అకిరా నాలుగు ప్రపంచ రికార్డులు సాధించడమే కాకుండా మూడు ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ టైటిళ్లను కూడా తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ఆమె సాధించిన ఈ విజయాలు క్రీడా రంగంతో పాటు సామాన్య ప్రజలను కూడా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ఆసక్తులను స్వేచ్ఛగా అన్వేషించే అవకాశం
అకిరా తల్లిదండ్రులిద్దరూ క్రీడా నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబాల నుంచే వచ్చారు. తల్లి ప్రియాంక క్రికెటర్ కాగా, తండ్రి అమన్దీప్ సింగ్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్. పిల్లలకు తమ ఆసక్తులను స్వేచ్ఛగా అన్వేషించే అవకాశం కల్పిస్తే వారు మరింత మెరుగ్గా రాణిస్తారని వారు విశ్వసిస్తారు. అందుకే అకిరాపై ఎప్పుడూ ఒత్తిడి చేయకుండా, ఆమె ఇష్టపడిన ప్రతి విషయాన్ని ప్రోత్సహించామని చెబుతున్నారు. అకిరా వ్యక్తిత్వంలో తమకు అత్యంత నచ్చిన విషయం ఆమె పట్టుదల అని తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. "ప్రతి చిన్నారిలాగే ఆమె కూడా అప్పుడప్పుడు స్కూటర్పై నుంచి కింద పడుతుంది. కానీ ఏడవకుండా వెంటనే లేచి, చిరునవ్వుతో మళ్లీ రైడ్ మొదలుపెడుతుంది. అదే ఆమె గొప్ప బలం. భయపడకుండా మళ్లీ ప్రయత్నించే ఆత్మవిశ్వాసమే ఆమె విజయానికి కారణం" అని వారు తెలిపారు.
వీడియోలు లక్షలాది వ్యూస్
మొదట కుటుంబ సభ్యులు సరదాగా చిత్రీకరించిన అకిరా వీడియోలు, తర్వాత సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. అనంతరం వార్తాపత్రికలు, టెలివిజన్ ఛానెళ్లు కూడా ఆమె కథనాన్ని ప్రసారం చేశాయి. ప్రస్తుతం అకిరా వీడియోలు లక్షలాది మంది వీక్షిస్తూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. చిన్నారులపై అనవసర ఒత్తిడి కాకుండా, వారి ఆసక్తులను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తే వారు అద్భుతాలు చేయగలరనే విషయాన్ని అకిరా నిరూపించిందని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రతిభకు వయసుతో సంబంధం లేదని, సరైన ప్రోత్సాహం, సహనం, స్వేచ్ఛ ఉంటే చిన్నారులు కూడా అసాధారణ విజయాలు సాధించగలరని ఆమె కథ మరోసారి చాటిచెబుతోంది.
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