అకాలీదళ్ చీఫ్ సుఖ్బీర్సింగ్ బాదల్పై దాడి
మహారాష్ట్ర నాందేడ్లో సుఖ్బీర్సింగ్పై దాడి- దాడిలో సుఖ్బీర్సింగ్తో పాటు సెక్యూరిటీ సిబ్బందికి గాయాలు
Published : August 13, 2026 at 2:52 PM IST
Sukhbir Badal Attacked : మహారాష్ట్రలో అకాలీదళ్ చీఫ్ సుఖ్బీర్సింగ్ బాదల్పై హత్యాయత్నం తీవ్ర కలకలం రేపింది. నాందేడ్లోని గురుద్వారాను సందర్శించిన సమయంలో ఓ నిహంగ్ సిక్కు ఆయనపై దాడికి పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ దాడిలో బాదల్ చేతికి గాయమైనట్లు సమాచారం. వెంటనే అప్రమత్తమైన భద్రతా సిబ్బంది, అక్కడున్నవారు దాడి చేసిన దుండగుడిని అడ్డుకున్నారు. రక్తమోడుతున్న బాదల్ను స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న నాందేడ్ పోలీసులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాదల్ ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇదీ జరిగింది
బాదల్ తన కుటుంబంతో కలిసి మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్ సాహిబ్లో ఉన్న తఖ్త్ శ్రీ హజూర్ సాహిబ్ వద్ద గల మాతా సాహిబ్ గురుద్వారాకు వెళ్తుండగా మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు దాడి జరిగింది. నిందితుడు పదునైన ఆయుధంతో దగ్గరకు వచ్చి ఆయనను పొడవడానికి ప్రయత్నించాడు. ఈ తోపులాటలో పోలీసులు వెంటనే జోక్యం చేసుకున్నప్పటికీ, బాదల్కు గాయాలయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే ప్రత్యేక భద్రతా విధుల్లో ఉన్న ఇన్స్పెక్టర్ సంతోష్ కేంద్రే కూడా దాడికి గురయ్యారు. దాడి జరిగిన సమయంలో ఆయన భార్య, అకాలీ దళ్ ఎంపీ హర్సిమ్రత్ కౌర్ బాదల్ కూడా అక్కడే ఉన్నారు. ఘటన తర్వాత తీసిన దృశ్యాల్లో బాదల్ తన కుడి చేతికి కాషాయ రంగు వస్త్రాన్ని చుట్టుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్లడం కనిపించింది.
దాడిని తీవ్రంగా ఖండిన శిరోమణి అకాలీ దళ్
మరోవైపు మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్లో పార్టీ అధినేత సుఖ్బీర్ సింగ్ బాదల్పై జరిగిన దాడిని శిరోమణి అకాలీ దళ్ తీవ్రంగా ఖండించింది. దీనిపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని సీనియర్ నాయకుడు వీర్సా సింగ్ వల్తోహా డిమాండ్ చేశారు. "దీనిపై సమగ్ర విచారణ జరగాలి. ఇలాంటి దాడి వెనుక ఉన్న శక్తులు ఎవరు?" అని వల్తోహా ప్రశ్నించారు. అయితే, సుఖ్బీర్ బాదల్ చేతికి గాయమైందని, అది ప్రాణాంతకం కాదని అకాలీదళ్ వర్గాలు తెలిపాయి. ఆయనకు నాందేడ్లోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారని, ఆయన చేతికి కుట్లు పడ్డాయని చెప్పాయి.
సుఖ్బీర్ సింగ్ దాడిపై మహారాష్ట్ర సీఎ ఆరా
అటు సుఖ్బీర్ సింగ్పై జరిగిన దాడిపై మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫఢణవీస్ స్పందించారు. ఘటన సమాచారం అందిన వెంటనే నాందేడ్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్తో మాట్లాడి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. దాడి వెనుక ఉన్న ఉద్దేశాన్ని దర్యాప్తు చేయాలని పోలీసులను ఆదేశించారు. కాగా, దాడి చేసిన వ్యక్తిని నిహంగ్ సిక్కు అయిన జస్పాల్ సింగ్గా గుర్తించారు. అతడు గత రెండేళ్లుగా ఆ గురుద్వారాలో పనిచేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
2024లో బాదల్పై దాడి
ఇదిలా ఉండగా, బాదల్పై దాడి జరగడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. 2024 డిసెంబర్ 4న అమృత్సర్లోని స్వర్ణ దేవాలయం (గోల్డెన్ టెంపుల్) బయట జరిగిన హత్యాయత్నం నుంచి ఆయన త్రుటిలో తప్పించుకున్నారు. ఆయన సేవాదార్గా శిక్ష అనుభవిస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. శిక్షలో భాగంగా స్వర్ణ దేవాలయ ప్రవేశద్వారం వద్ద సుఖ్బీర్ చక్రాల కుర్చీపై కూర్చొని సేవాదార్ (కాపలాదారుడు)గా ఉండగా ఓ వృద్ధుడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చాడు. కొన్ని అడుగుల దూరంలోనే ఉన్న అతడు ప్యాంట్ జేబులోంచి తుపాకీ తీసి సుఖ్బీర్పైకి కాల్పులు జరిపాడు. తుపాకీతో దాడికి ప్రయత్నించిన వ్యక్తిని వెంటనే అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్టు చేయడంతో ఆయనకు ఎటువంటి హానీ కాలేదు. 2007- 2017 మధ్య పంజాబ్లో పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన, ఇతర అకాలీ దళ్ నాయకులు చేసినట్లు ఆరోపించిన తప్పుల కారణంగా, అకాల్ తఖ్త్ ఆయనకు 'తన్ఖా' (మతపరమైన శిక్ష) విధించింది. ఈ క్రమంలోనే ఆయన సేవకుడిగా విధులు నిర్వర్తించారు.
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