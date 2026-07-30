వరద బాధితులకు 6 నెలల EMIలపై రిలీఫ్ ఇవ్వాలని డిమాండ్! కేంద్రం నుంచి ప్రత్యేక ఆర్థిక ప్యాకేజీ!!
3 లక్షలకు పైగా ప్రజలపై వరద ప్రభావం- వరద బాధితులకు రుణాలు, ఈఎంఐల చెల్లింపులపై ఆరు నెలల మారటోరియం కోరిన ఏజేపీ- కేంద్రం నుంచి ప్రత్యేక ప్యాకేజీ కోరిన అసోం ప్రభుత్వం
Published : July 30, 2026 at 8:04 PM IST
Heavy Rains In Assam : అసోంను వరద కష్టాలు వీడటం లేదు. నీటి మట్టాలు క్రమంగా తగ్గుతున్నప్పటికీ, వరద ప్రభావం నుంచి ప్రజలు ఇంకా బయటపడలేకపోతున్నారు. ఈ ఏడాది వరదల్లో ఇప్పటివరకు మృతుల సంఖ్య 78కి చేరింది. మూడు లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు వరద ప్రభావంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరోవైపు రాబోయే మూడు రోజుల్లో అసోం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్ ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించడంతో అధికారుల్లో ఆందోళన కొనసాగుతోంది.
ఎగువ అసోం జిల్లాల్లో ప్రస్తుతం వరద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. చరాయ్దేవ్ జిల్లాలో అత్యధికంగా 1.37 లక్షల మంది ప్రభావితమయ్యారు. ఆ తర్వాత శివసాగర్ జిల్లాలో 84 వేలమందికి పైగా, జోర్హాట్ జిల్లాలో దాదాపు 50వేల మంది వరదల కారణంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పలు ప్రాంతాల్లో నీరు తగ్గుతున్నా, ఇళ్లు బురద, మట్టితో నిండిపోవడంతో బాధితులు తిరిగి తమ నివాసాలకు వెళ్లలేని పరిస్థితి నెలకొంది. వరదల్లో చిక్కుకున్న ప్రజలకు ప్రస్తుతం 71 సహాయక శిబిరాల్లో ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నారు. 16,500 మందికి పైగా ప్రజలు ఈ శిబిరాల్లో ఉంటున్నారు. మరో 30 సహాయ కేంద్రాల ద్వారా 72 వేల మందికి పైగా బాధితులకు ఆహారం, ఇతర అవసరాలను అందిస్తున్నారు.
రుణాలపై ఆరు నెలల ఉపశమనం ఇవ్వాలని డిమాండ్
అయితే వరదలతో జీవనోపాధి కోల్పోయిన ప్రజలకు ఆర్థిక ఊరట కల్పించాలని ప్రతిపక్ష అసోం జాతీయ పరిషత్ (ఏజేపీ) డిమాండ్ చేసింది. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలకు అన్ని రకాల రుణాల చెల్లింపులపై కనీసం ఆరు నెలల పాటు ఉపశమనం కల్పించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం, అసోం ప్రభుత్వం, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలను కోరింది. ఏజేపీ అధ్యక్షుడు లురింజ్యోతి గొగోయ్, ప్రధాన కార్యదర్శి జగదీశ్ భూయాన్ సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశారు. వరదల కారణంగా లక్షలాది మంది ఇళ్లు, వ్యవసాయ భూములు, చిన్న వ్యాపారాలు, పశువులు, ఆదాయ మార్గాలను కోల్పోయారని తెలిపారు.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో గృహ రుణాలు, వాహన రుణాలు, వ్యాపార రుణాలు, మైక్రోఫైనాన్స్ రుణాలు, స్వయం సహాయక సంఘాల రుణాల ఈఎంఐలు చెల్లించడం బాధిత కుటుంబాలకు భారంగా మారిందని పేర్కొన్నారు. మారటోరియం కాలంలో ఆలస్య రుసుములు, పెనాల్టీ వడ్డీలు విధించకూడదని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే రైతులు, చిన్న వ్యాపారులు, స్వయం సహాయక సంఘాలు, ఉపాధి కోల్పోయిన కుటుంబాల కోసం ప్రత్యేక పునరావాస ప్యాకేజీ ప్రకటించాలని ఏజేపీ కోరింది. తక్కువ వడ్డీ రుణాలు, సులభమైన రుణ సదుపాయాలు, వడ్డీ రాయితీలు అందించాలని సూచించింది.
కేంద్ర సాయం కోరిన అసోం ప్రభుత్వం
వరద పరిస్థితిపై అసోం ప్రభుత్వం కేంద్రం నుంచి ప్రత్యేక ఆర్థిక ప్యాకేజీని కోరింది. కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ బృందం నాలుగు రోజుల పాటు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించి నష్టం అంచనా వేసింది. అనంతరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన డిమాండ్లను కేంద్ర బృందం ముందు ఉంచింది. అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ మాట్లాడుతూ, ఈ ఏడాది వరదలు తీవ్ర స్థాయిలో నష్టాన్ని మిగిల్చాయని తెలిపారు. ఎగువ అసోంలోని శివసాగర్, చరాయ్దేవ్, జోర్హాట్, గోలాఘాట్ జిల్లాలకు ప్రత్యేక కేంద్ర సహాయ ప్యాకేజీ ఇవ్వాలని కోరినట్లు వెల్లడించారు.
ఆ ప్యాకేజీలో సహాయక చర్యలు, ఇళ్ల పునర్నిర్మాణం, మౌలిక సదుపాయాల మరమ్మతులు, జీవనోపాధి పునరుద్ధరణకు నిధులు ఉండాలని కోరారు. రహదారులు, వంతెనలు, పాఠశాలలు, ఆరోగ్య కేంద్రాలు, విద్యుత్ వ్యవస్థల పునర్నిర్మాణానికి ప్రత్యేక ప్రణాళిక అవసరమని తెలిపారు. అలాగే కొండ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే నదుల కారణంగా దెబ్బతిన్న కట్టలను పటిష్టం చేయడానికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్రాన్ని కోరారు.
విద్యుత్ లేక ఇబ్బందుల్లో 13 వేల కుటుంబాలు
వరదల కారణంగా అసోంలోని వేలాది కుటుంబాలు విద్యుత్ సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నాయి. దాదాపు 13 వేల ఇళ్లకు ఇంకా విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరించాల్సి ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ మాట్లాడుతూ, నీటి మట్టాలు తగ్గుతున్న కొద్దీ భద్రతా పరిస్థితులను పరిశీలించి ట్రాన్స్ఫార్మర్లను తిరిగి గ్రిడ్కు అనుసంధానం చేస్తున్నామని చెప్పారు. విద్యుత్ లేని వినియోగదారుల సంఖ్య 30 శాతం తగ్గిందని తెలిపారు. శివసాగర్ విద్యుత్ సర్కిల్ పరిధిలోని గౌరిసాగర్, శివసాగర్, నజీరా, అమ్గురి, డెమో ప్రాంతాల్లో ఇంకా విద్యుత్ సమస్య కొనసాగుతోంది. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు మరో ముప్పు పొంచి ఉంది. జులై 30 నుంచి ఆగస్టు 1 వరకు అసోం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు, పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా అసోంలోని టిన్సుకియా, ధేమాజీ, లఖింపుర్ జిల్లాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.
అరుణాచల్, నాగాలాండ్ ఎంపీలతో సమావేశమైన ప్రధాని
ఇదిలా ఉండగా, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్లోనూ వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడటంతో నష్టం వాటిల్లింది. ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కలిసి పరిస్థితిని ఎదుర్కొనేందుకు కేంద్రం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. అరుణాచల్, నాగాలాండ్ ఎంపీలతో సమావేశమైన ప్రధాని, బాధితులకు అవసరమైన సహాయాన్ని అందించాలని అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు తెలిపారు.
Had a meeting with MPs from Arunachal Pradesh and Nagaland. We talked about the situation in these states in the wake of floods there. The Central Government will keep working with the respective state Governments to address the challenges. Praying for everyone’s wellbeing and… pic.twitter.com/XuIxcZLB0n— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2026
ఒడిశాలోనూ వరద ముప్పు
మరోవైపు ఒడిశాలోనూ వరద పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారింది. మహానది పరివాహక ప్రాంతాల్లో మధ్యస్థాయి వరద వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. కటక్ సమీపంలోని ముండలి వద్ద మహానదిలో నీటి ప్రవాహం 9 నుంచి 9.5 లక్షల క్యూసెక్కులకు చేరే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. లక్షలాది మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు.
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