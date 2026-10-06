లారెన్స్ బిష్ణోయ్ ముఠా గ్యాంగ్స్టర్ ప్రాణాలను కాపాడిన పిల్లులు- హై సెక్యూరిటీ జైలుకు రక్షణ- ఖైదీలకు కాలక్షేపం!
రాజస్థాన్ అజ్మేర్ హై సెక్యూరిటీ జైలుకు పిల్లుల రక్షణ- ఎలుకల బెడదను తగ్గించడానికి తీసుకురాగా భద్రతలో కీలకంగా మారిన మార్జాలాలు- 8 పిల్లులను ప్రేమగా చూసుకుంటున్న జైలు సిబ్బంది, ఖైదీలు!
Published : October 6, 2026 at 10:47 PM IST
Ajmer High Security Jail Cats : సాధారణంగా జైలు అంటే ఎత్తైన గోడలు, కఠినమైన భద్రత, భారీ గేట్లు, సీసీటీవీ కెమెరాలు, తుపాకులు పట్టుకొని ఉండే గార్డుల పహారా గుర్తుకొస్తాయి. కానీ రాజస్థాన్లోని అజ్మేర్ హై సెక్యూరిటీ జైలులో మాత్రం సిబ్బందితో పాటుగా అరడజనుకుపైగా పిల్లులు కూడా సెక్యూరిటీ విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాయి. అంటే జైలు భద్రతా వ్యవస్థలో ఇవి కూడా భాగమయ్యాయి. మొదట కేవలం ఎలుకల బెడదను నియంత్రించేందుకు తీసుకొచ్చిన ఈ పిల్లులు- ఇప్పుడు జైలు సిబ్బంది, ఖైదీలకు కూడా సుపరిచితం అయిపోయాయి. ఇవి జైలు ప్రాంగణంలోకి ఎలుకలు రాకుండా చూడటమే కాదు, ఇటీవల ఈ జైల్లో లారెన్స్ బిష్ణోయ్ ముఠాకు చెందిన ఓ గ్యాంగ్స్టర్ ప్రాణాలను కూడా పాము బారి నుంచి కాపాడి వార్తల్లో నిలిచాయి.
ఈ అజ్మేర్ జైలు అంటేనే కరుడుగట్టిన నేరస్థులు, గ్యాంగ్స్టర్లు గుర్తుకొస్తారు. 2015లో నగరంలోని జువైనల్ హోమ్ను మార్చి హై సెక్యూరిటీ జైలుగా తీర్చిదిద్దారు. రాష్ట్రంలోని అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత కలిగిన జైళ్లలో ఇదొకటిగా పరిగణిస్తారు. సుమారు 264 మంది ఖైదీలను ఉంచే సామర్థ్యంతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ జైలు చుట్టూ దట్టమైన అడవి ఉంటుంది. జైలు సూపరింటెండెంట్ పారస్ జాంగిడ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం 2022లో ఎలుకల సమస్య తీవ్రంగా మారింది. జైలు చుట్టూ అటవీ ప్రాంతం కావడంతో డ్రైనేజీ మార్గాల ద్వారా ఎలుకలు జైలు ప్రాంగణంలోకి వచ్చేవి. అవి జైలులో నిల్వ ఉంచిన రేషన్ సరుకులను ఇంకా ఖైదీల దుస్తులు, ఇతర వ్యక్తిగత సామగ్రిని కూడా పాడుచేసేవి.
దీంతో ఎలుకల బెడదను నివారించడానికి తొలుత ఒక రెండు పిల్లులను జైలులోకి తీసుకొచ్చారు. ఆ పిల్లులు కాలక్రమేణా సంతానం పెంచుకోవడంతో వాటి సంఖ్య కూడా పెరిగింది. ఇప్పుడు జైల్లో మొత్తం 8 కిపైగా పిల్లులు ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇవన్నీ ఎలుకల బెడదను తగ్గించడంతో పాటుగా, ఆ పిల్లులు జైలు సిబ్బంది, ఖైదీలతో కలిసి పోయాయి. గార్డులు కూడా పహారా నిర్వహిస్తున్నప్పుడు వాటి చేష్టలతో ఖైదీలకు కూడా వినోదాన్ని అందిస్తున్నాయి.
కోబ్రా నుంచి గ్యాంగ్స్టర్ ప్రాణాలు కాపాడిన పిల్లులు
ఇటీవల జరిగిన ఓ ఘటనతో ఈ పిల్లుల గురించి బయటికి తెలిసింది. సుమారు నెలన్నర కిందట లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్కు చెందిన ఓ ఖైదీ రాత్రి తన సెల్లో నిద్రిస్తున్న వేళ- డ్రైనేజీ మార్గం ద్వారా ఓ కోబ్రా (నాగుపాము) అతడి గదిలోకి ప్రవేశించింది. ఆ సమయంలో అక్కడే ఉన్న పిల్లులు పామును గుర్తించాయి. పెద్దగా శబ్దం చేయడంతో ఖైదీ నిద్ర నుంచి లేచాడు. వెంటనే గార్డులకు సమాచారం అందించగా, వారు పామును సురక్షితంగా అటవీ ప్రాంతంలో వదిలిపెట్టారు. దీంతో పిల్లులు ఆ ఖైదీ ప్రాణాలు కాపాడినట్లయింది. ఈ ఘటన తర్వాత పిల్లులు కేవలం ఎలుకల్ని పట్టుకోవడంతో పాటుగా కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రమాదాలను ముందుగానే గుర్తించడంలోనూ సహాయపడుతున్నాయని జైలు సిబ్బంది చెబుతున్నారు.
గార్డులతో కలిసి పహారా
జైల్లో ఉండే పిల్లులు ఉన్న చోటే ఉండకుండా జైలు చుట్టూ స్వేచ్ఛగా సంచరిస్తుంటాయి. గార్డులు, ఖైదీలు కూడా వాటికి ముద్దుగా బ్లాక్, బ్రౌన్ అని ఇలా పేర్లు పెట్టి పిలుస్తుంటారు. జైలు సిబ్బంది పహారా కాస్తున్నప్పుడు పిల్లులు కూడా వారిని అనుసరిస్తుంటాయని సూపరింటెండెంట్ తెలిపారు. గార్డులు ఎక్కడ ఆగితే పిల్లులు కూడా అక్కడే ఆగుతాయని, వారు ముందుకు కదిలితే అవి కూడా వెంటనే ముందుకెళ్తాయని వివరించారు. బయటి ప్రపంచంతో పెద్దగా సంబంధం ఉండని ఖైదీలకు జైల్లో పుస్తకాలు, ఇతర పనులతో పాటు పిల్లులు కూడా ఒకరకమైన కాలక్షేపంగా మారాయి. పిల్లులు ఒక్కసారిగా కనిపించకపోతే కూడా ఖైదీలు వాటి గురించి జైలు సిబ్బందిని అడుగుతుంటారని అధికారులు చెబుతున్నారు. అంతలా ఇవి అక్కడి వారితో మమేకం అయ్యాయని చెప్పొచ్చు. ఖైదీలు తమ భోజనం నుంచి పిల్లులకు కూడా ఆహారం పెడుతుంటారు. జైలు సిబ్బంది కూడా అప్పుడప్పుడు వాటికి పాలు, రొట్టె వంటివి ఇస్తూ ప్రేమగా చూసుకుంటున్నారు. ఇదే సమయంలో పిల్లుల సంరక్షణతో పాటు భద్రత విషయంలోనూ జైలు అధికారులు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.
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