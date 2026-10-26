అజిత్ విగ్రహానికి పాలాభిషేకం- త్వరలోనే గుడి నిర్మాణం!- పొలిటికల్ ఎంట్రీ కోసమేనా?
చెన్నై సమీపంలోని కోవూరులో అజిత్ కుమార్ విగ్రహాన్ని అభిమానులు ఏర్పాటు చేశారు. రూ.1.76 లక్షలతో 5 అడుగుల 10 అంగుళాల విగ్రహం తయారు చేశారు.
Published : October 26, 2026 at 8:52 PM IST
Ajith Kumar 5Feet Statue : తమిళ సినీ పరిశ్రమలో అగ్ర కథానాయకుడిగా గుర్తింపు పొందిన అజిత్ కుమార్ను రాజకీయాల్లోకి తీసుకురావాలని ఆయన అభిమానులు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా చెన్నై సమీపంలోని కోవూరులో అజిత్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాదు, ఆయనకు ప్రత్యేకంగా ఆలయం నిర్మించనున్నట్లు ప్రకటించారు. మరోవైపు, ఇటీవల అజిత్ను రాజకీయాల్లోకి ఆహ్వానించడమే లక్ష్యంగా అభిమానులు ఓ రాజకీయ సంస్థను కూడా ఏర్పాటు చేయడం తమిళనాట చర్చనీయాంశంగా మారింది.
చెన్నైలోని కోవూరు సమీపంలో అజిత్ కుమార్ అభిమానులు ఆయన విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఐదు అడుగుల పది అంగుళాల ఎత్తుతో రూపొందించిన ఈ విగ్రహం తయారీకి రూ.1.76 లక్షలు ఖర్చు చేసినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన అనంతరం అభిమానులు పాలాభిషేకం నిర్వహించారు. 108 కొబ్బరికాయలు కొట్టి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. తమ అభిమాన నటుడిపై ఉన్న అభిమానాన్ని ఈ కార్యక్రమం ద్వారా చాటుకున్నారు.
'అజిత్ కోసం ఆలయం నిర్మిస్తాం'
అజిత్ అభిమానుల బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న బాబు, కోవూరు ప్రాంతంలో సుమారు 3,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నటుడి కోసం ప్రత్యేక ఆలయాన్ని నిర్మించాలని ప్రణాళిక రూపొందించినట్లు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం రాజకీయ పార్టీలు ఏర్పాటు చేయడం సాధారణంగా మారిందని అన్నారు. అయితే అజిత్ రాజకీయాల్లోకి వస్తే ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాలు మారిపోతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. నటుడికి వివిధ వర్గాల్లో స్నేహితులు ఉన్నప్పటికీ, రాజకీయాల్లోకి వస్తే ప్రజలు ఆయనకు మద్దతుగా నిలుస్తారని పేర్కొన్నారు. అజిత్ చెన్నైకి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆయనను వ్యక్తిగతంగా కలవాలని భావిస్తున్నట్లు బాబు తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ అజిత్ రాజకీయాల్లోకి రావాల్సిన అవసరాన్ని ప్రచారం చేస్తామని చెప్పారు.
రాజకీయ పార్టీ ఏర్పాటు
అజిత్ను రాజకీయాల్లోకి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో అభిమానులు ఇటీవల 'అనైత్తు నన్బర్గల్ మున్నేట్ర కళగం' (ఆల్ ఫ్రెండ్స్ ప్రోగ్రెస్ పార్టీ) పేరుతో రాజకీయ సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సంస్థకు పసుపు, లేత గులాబీ రంగులతో కూడిన జెండాను రూపొందించారు. కారును అధికారిక ఎన్నికల గుర్తుగా నిర్ణయించినట్లు నిర్వాహకులు వెల్లడించారు. చెన్నై సమీపంలోని తారాపక్కంలో పార్టీ అధ్యక్షుడు బాబు నేతృత్వంలో కార్యవర్గ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అజిత్ రాజకీయాల్లోకి రావాలని అభిమానులు కోరారు. 2031లో ఆయనను ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా నిలబెట్టాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నట్లు సమాచారం.
అజిత్ రాజకీయ ప్రవేశంపై అభిమానులు ఆశలు పెట్టుకున్నారు. కానీ అజిత్ కుమార్ గతంలో తనకు రాజకీయాలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. తనను ఏ రాజకీయ పార్టీతోనూ అనుసంధానించవద్దని అభిమానులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. అయినప్పటికీ, ఆయన అభిమానులు రాజకీయ సంస్థను ఏర్పాటు చేసి, నటుడిని రాజకీయాల్లోకి ఆహ్వానించేందుకు ప్రయత్నిస్తుండటం చర్చకు దారితీసింది. ఇటీవల మరో ప్రముఖ తమిళ నటుడు విజయ్ ఎంట్రీ ఇచ్చి సీఎం అవ్వడంతో రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సినీ ప్రముఖుల పాత్రపై చర్చ మరింత పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో అజిత్ అభిమానుల చర్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. అయితే, అభిమానులు ఏర్పాటు చేసిన సంస్థకు అజిత్ అధికారికంగా మద్దతు ప్రకటిస్తారా లేదా అనేది చూడాలి.
ధనుష్ పొలిటికల్ ఎంట్రీపై ప్రచారం
మరో నటుడు ధనుష్ కూడా రాజకీయాల్లోకి వస్తారనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. దీపావళి కానుకగా ఆదివారం మహిళా అభిమానులకు ధనుష్ వెండి దీపాలను బహుమతిగా ఇచ్చారు. దానిపై కమలం గుర్తు ఉంది. ప్రస్తుతం ఇది తమిళనాడు రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే ఆ గుర్తుకు రాజకీయాలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని ధనుష్ తెలిపారు.
వెండి దీపాలపై కమలం ముద్ర- ధనుష్ పొలిటికల్ ఎంట్రీపై తమిళనాట రాజకీయ రగడ
'క్రిమినల్స్ నడిపే పార్టీ బీజేపీ'- రాహుల్ కేసులో కోర్టు తీర్పును స్వాగతించిన కాంగ్రెస్