అజిత్ పవార్ విమానం బ్లాక్ బాక్స్ దొరికింది- వేగంగా దర్యాప్తు పూర్తి చేస్తాం : కేంద్రం
రంగంలోకి ఏఏఐబీ, డీజీసీఏ నిపుణుల టీమ్- విమానంలోని బ్లాక్ బాక్స్ను సేకరించిన నిపుణులు- వీలైనంత త్వరగా విచారణ నివేదిక : కేంద్రం
Published : January 29, 2026 at 12:10 PM IST
Ajit Pawar Plane Crash : మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదంపై కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ కీలక ప్రకటన చేసింది. బుధవారం ఉదయం బారామతిలో కూలిపోయిన లీయర్ జెట్45 మోడల్ విమానంలోని బ్లాక్ బాక్స్ను రికవర్ చేశామని వెల్లడించింది. ఈ దుర్ఘటనపై వేగంగా దర్యాప్తును ముందుకు తీసుకెళ్తున్నట్లు తెలిపింది. ఈమేరకు ఎక్స్ వేదికగా పౌర విమానయాన శాఖ గురువారం ఒక ట్వీట్ చేసింది. సమగ్రంగా, పారదర్శకంగా, వేగంగా దర్యాప్తును పూర్తి చేసేందుకు టాప్ ప్రయారిటీని ఇస్తామని స్పష్టం చేసింది. దిల్లీలోని ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో (ఏఏఐబీ)కు చెందిన ముగ్గురు అధికారుల టీమ్, పౌర విమానయాన డైరెక్టరేట్ జనరల్ (డీజీసీఏ) ముంబయి ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి చెందిన మరో ముగ్గురు ఆఫీసర్ల టీమ్ జనవరి 28నే సంఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించిందని వెల్లడించింది. లీయర్ జెట్45 విమానం బ్లాక్ బాక్స్ను ఆ నిపుణుల టీమ్ రికవర్ చేసిందని పేర్కొంది. 2025 ఏఏఐబీ మార్గదర్శకాల్లోని 5, 11 నిబంధనల ప్రకారం దర్యాప్తు చేస్తామని పౌర విమానయాన శాఖ తెలిపింది. విమాన ప్రమాదం వివరాలతో నిర్ణీత గడువులోగా సమగ్ర వివరాలతో దర్యాప్తు నివేదికను విడుదల చేస్తామని చెప్పింది.
Following the unfortunate aircraft accident near Baramati, all requisite response and investigative mechanisms were activated immediately. Ensuring a thorough, transparent, and time-bound inquiry remains a top priority.— MoCA_GoI (@MoCA_GoI) January 29, 2026
A team of three officers from AAIB, Delhi, and another team…
బ్లాక్ బాక్స్ నుంచి లభించే వివరాలివీ
ఏఏఐబీ, డీజీసీఏ విభాగాల దర్యాప్తు అధికారులు విమానం బ్లాక్ బాక్స్లోని సమాచారం, వాయిస్ రికార్డింగ్స్ ఆధారంగా దర్యాప్తు జరపనున్నారు. కాక్పిట్ వాయిస్ రికార్డర్ (సీవీఆర్), ఫ్లైట్ డాటా రికార్డర్ (ఎఫ్డీఆర్) అనే రెండు వేర్వేరు రికార్డింగ్ పరికరాలను కలిపి బ్లాక్ బాక్స్ అంటారు. ఇవి రెండూ విభిన్న రకాల పనులు చేస్తాయి. సీవీఆర్ అనేది విమానంలోని వారి మాటలను రికార్డు చేస్తుంది. పైలట్లు జరిపే సంభాషణలన్నీ ఇందులో నిక్షిప్తం అవుతాయి. ఇక ఎఫ్డీఆర్లో విమానం సాంకేతిక సమాచారం నిక్షిప్తం అవుతుంది. భౌతికంగా దాని పనితీరు ఎలా ఉంది? ఎంత వేగంతో ఎగిరింది? ఎంత ఎత్తులో ఎగిరింది? ఏ వైపుగా కదలికలు సాగించింది? ఇంజిన్ ఎలా పనిచేసింది? ఆటోపైలట్ సెట్టింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? అనే వివరాలన్నీ దీని ద్వారా తెలిసిపోతాయి. ఇక పలు ఆధునిక విమానాల్లో కాక్పిట్ వాయిస్ అండ్ డాటా రికార్డర్ (సీవీడీఆర్) ఉంటుంది. ఈ ఒక్క పరికరమే సీవీఆర్, ఎఫ్డీఆర్ల పనులను ఏకకాలంలో చేయగలదు. విమానంలోని ఒక ఫైర్ ప్రూఫ్, షాక్ ప్రూఫ్ బాక్స్లో భద్రంగా సీవీడీఆర్ ఉంటుంది. చాలా రకాల సమాచారం ఉంటుంది కాబట్టే, బ్లాక్ బాక్స్ విశ్లేషణ అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాద ఘటనలో కీలకంగా మారనుంది.
ఏడీఆర్ నమోదు చేసిన పోలీసులు
త్వరలో మహారాష్ట్రలో జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈనేపథ్యంలో బారామతి పరిధిలో ఎన్నికల ప్రచారం చేసేందుకు బుధవారం ఉదయం ముంబయి నుంచి బారామతికి లీయర్ జెట్45 విమానంలో 66 ఏళ్ల అజిత్ పవార్ బయలుదేరారు. కానీ బారామతి ఎయిర్పోర్టులోని రన్వేపై ల్యాండింగ్ కావడానికి కొన్ని సెకన్ల ముందు విమానం పేలిపోయింది. దీంతో విమానంలో ఉన్న అజిత్ పవార్, మరో నలుగురు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీనిపై బారామతి తాలూకా పోలీసులు యాక్సిడెంటల్ డెత్ రిపోర్టు (ఏడీఆర్)ను నమోదు చేశారు.
అధికార లాంఛనాలతో అజిత్ పవార్ అంత్యక్రియలు
అజిత్ పవార్ అంత్యక్రియలు బారామతిలోని విద్యా ప్రతిష్ఠాన్ మైదానంలో గురువారం ఉదయం అధికార లాంఛనాలతో జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా, కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ, మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవిస్, డిప్యూటీ సీఎం ఏక్నాథ్ శిందే పాల్గొన్నారు. డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ మరణించిన సందర్భంగా ఒకరోజు సెలవు దినాన్ని, మూడు రోజుల సంతాప దినాలను సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవిస్ ప్రకటించారు. కాగా, అజిత్ పవార్కు భార్య సునేత్రా పవార్, కుమారులు జై పవార్, పార్థ పవార్ ఉన్నారు. వీరంతా రాజకీయాల్లో యాక్టివ్గా ఉన్నారు.