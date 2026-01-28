రన్వేకు 100 అడుగుల దూరంలో కూలిన విమానం- 5 సార్లు పేలుళ్ల శబ్ధాలు : అజిత్ పవార్ ప్రమాదంపై ప్రత్యక్ష సాక్షులు
అజిత్ పవార్ విమానం ప్రమాదంపై ప్రత్యక్ష సాక్షులు
Published : January 28, 2026 at 11:53 AM IST
Ajit Pawar Plane Crash Eyewitnesses : మహారాష్ట్రలో జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ సహా ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయితే రన్వేకు 100 అడుగుల దూరంలోనే విమానం కూలిపోయిందని ప్రత్యక్షులు చెబుతున్నారు. అలాగే విమానంలో ఉన్న వాళ్లని బయటకు తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నించిమని, కానీ మంటలు చెలరేగడంతో విఫలమైందని తెలిపారు.
విమానం కిందకు దిగుతున్నప్పుడు నియంత్రణ కోల్పోతున్నట్లు కనిపించిందని ప్రత్యక్ష సాక్షి చెప్పారు. 'విమానం రన్వేకు సుమారు 100 అడుగుల దూరంలో విమానం కూలిపోయింది. విమానం ల్యాండ్ అవుతున్నప్పుడు కూలిపోతుందని అని అనిపించింది. అలాగే జరిగింది. అనంతరం భారీగా పేలి పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. ఆ తర్వాత మరో 4-5 సార్లు పెలుళ్లు సంభవించాయి' అని చెప్పారు.
#WATCH | Crash landing in Baramati | Five people onboard the Mumbai-Baramati charter plane, including Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, died as per initial information by the DGCA.— ANI (@ANI) January 28, 2026
Visuals from the spot show the wreckage of the aircraft. pic.twitter.com/GMmwrZwR0M
విమానం కూలి మంటల్లో చిక్కుకున్న దృశ్యం చూసిన వెంటనే స్థానికులు సంఘటన స్థలానికి పరుగులు తీశారని మరో ప్రత్యక్ష సాక్షి తెలిపారు. 'ప్రజలు అక్కడికి చేరుకుని విమానంలో ఉన్న ప్రయాణికులను బయటకు తీసేందుకు ప్రయత్నించారు. కానీ భారీ మంటలు చెలరేగడం వల్ల వారు సహాయం చేయలేకపోయారు' అని చెప్పారు.
'ఇంటి సమీపంలో పడిన విమాన భాగాలు'
పేలుడు తర్వాత విమానంలోని అనేక భాగాలు గాల్లోకి ఎగిరి తన ఇంటి సమీపంలో పడిపోయాయని స్థానిక మహిళ పేర్కొంది. గాల్లో ఉన్నప్పుడే కొంచెం నియంత్రణ కోల్పయినట్లు అనిపించనది తెలిపింది. ల్యాండ్ చేయడానికి రన్వే వద్దకు వస్తుండగా బలంగా నేలను ఢీకొట్టి పేలిపోయిందని తెలిపింది. ఆ సమయంలో పెద్ద శబ్దం వినిపించిందని చెప్పింది.