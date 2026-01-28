ETV Bharat / bharat

అజిత్‌ పవార్‌ మృతిని- దయచేసి రాజకీయం చేయొద్దు : శరద్ పవార్

విమాన దుర్ఘటన పూర్తిగా ప్రమాదమే- దీన్ని రాజకీయం చేయొద్దు- అజిత్‌ పవార్‌ మరణంపై ఎన్​సీపీ (ఎస్​పీ) అధినేత శరద్‌ పవార్‌ వ్యాఖ్యలు

Sharadchandra Pawar (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 28, 2026 at 8:59 PM IST

Sharad Pawar On Plane Crash : మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్‌ పవార్‌ మరణంపై ఎన్​సీపీ (ఎస్​పీ) అధినేత శరద్‌ పవార్‌ స్పందించారు. విమాన దుర్ఘటన పూర్తిగా ప్రమాదమేనని దీన్ని రాజకీయం చేయొద్దని కోరారు. విమాన ప్రమాదంపై బంగాల్‌ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ అనుమానాలు వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో తొలిసారి మీడియా ముందుకు వచ్చిన శరద్‌ పవార్‌ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

అజిత్ మరణం మహారాష్ట్రకు ఒక పెద్ద షాక్ అని శరద్ పవార్ వ్యాఖ్యానించారు. కష్టపడి పనిచేసే, సమర్థుడైన నాయకుడిని రాష్ట్రం కోల్పోయిందన్నారు. జరిగిన ఈ నష్టం పూడ్చలేనిదని అన్నారు. అన్ని విషయాలు మన చేతుల్లో ఉండవని తెలిపారు. ఈ సంఘటనలో ఏదో రాజకీయం ఉందని కోల్‌కతా నుంచి ఒక వాదన వినిపించిందని, కానీ అలాంటిదేమీ లేదన్నారు. ఇదొక ప్రమాదమని, ఇందులోకి దయచేసి రాజకీయాలను తీసుకురావద్దని కోరుతున్నానని పేర్కొన్నారు.

బుధవారం జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో అజిత్‌ పవార్‌తో పాటు ఆయన వ్యక్తిగత భద్రతా సిబ్బంది విదీప్‌ జాదవ్‌, పింకీ మాలీ, పైలట్‌ ఇన్‌ కమాండ్‌ సుమిత్‌ కపూర్‌, ఫస్ట్ ఆఫీసర్‌ శాంభవి పాఠక్‌ మరణించారు. దీంతో మహారాష్ట్రతో పాటు యావత్ దేశం విషాదంలో మునిగిపోయింది.

అజిత్ పవార్ మృతి వెనుక కుట్ర?
మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదంలో మరణించడంపై బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. బారామతిలో జరిగిన ఈ విమాన ప్రమాదం వెనుక ఏదైనా రాజకీయ కుట్ర ఉండి ఉండవచ్చని ఆమె అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై పూర్తి నిజానిజాలు బయటకు రావాలంటే సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలో విచారణ జరగాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు. ప్రస్తుత దర్యాప్తు సంస్థలపై నమ్మకం లేదని, అందుకే అత్యున్నత న్యాయస్థానం జోక్యం చేసుకోవాలని ఆమె కోరారు. అజిత్ పవార్ తిరిగి శరద్ పవార్ నేతృత్వంలోని ఎన్​సీపీలో చేరాలని యోచిస్తున్నట్లు ఇటీవల వార్తలు వచ్చాయని, అటువంటి సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరగడం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోందని మమత పేర్కొన్నారు. దేశంలోని రాజకీయ నాయకులకు రక్షణ కరువైందని ఆమె ఆరోపించారు.

మండిపడ్డ బీజేపీ నేతలు:
మమతా బెనర్జీ వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తింది. ఒక విషాదకరమైన మరణాన్ని రాజకీయం చేయడం తగదని మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్​ మండిపడ్డారు. మమతా బెనర్జీ దిగజారుడు రాజకీయాలకు పాల్పడుతున్నారని ఆయన విమర్శించారు. మరోవైపు, అజిత్ పవార్ బాబాయ్ శరద్ పవార్ మాత్రం ఇది ఒక దురదృష్టకర ప్రమాదమని, దీని వెనుక ఎలాంటి రాజకీయాలు లేవని స్పష్టం చేశారు.

'పైలట్ల నుంచి మేడే కాల్ రాలేదు'- అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదంపై దర్యాప్తు

అజిత్​ పవార్​ విమాన ప్రమాదం- వెలుతురు సమస్యే ప్రధాన కారణం: రామ్మోహన్​ నాయుడు

