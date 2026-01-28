రెండోసారి ల్యాండింగ్కు యత్నిస్తుండగా పేలిన అజిత్ పవార్ విమానం- 2023లోనూ ఈ మోడల్ ఫ్లైట్ క్రాష్
అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదంపై కీలక అప్డేట్స్- 8.30 గంటలకు బారామతిలో విమానం ల్యాండింగ్కు యత్నం- పైలట్లకు రన్వే సరిగ్గా కనిపించక ప్రయత్నం విఫలం
Published : January 28, 2026 at 1:28 PM IST
Ajit Pawar Plane Crash : విమాన ప్రమాదంలో అజిత్ పవార్ మృతిచెందిన ఘటనపై కీలక వివరాలు ఒక్కటొక్కటిగా బయటికొస్తున్నాయి. బాంబార్డియర్ లీయర్ జెట్45 (వీటీ -ఎస్ఎస్కే) అనే ప్రైవేటు విమానంలో బుధవారం ఉదయం 8.10 గంటలకు ముంబయి నుంచి అజిత్ బయలుదేరారు. 8.30 గంటలకు బారామతి ఎయిర్ పోర్ట్ 11వ రన్వేపై విమానాన్ని ల్యాండ్ చేసేందుకు పైలట్లు యత్నించారు. కానీ రన్ వే సరిగ్గా కనిపించక, వారి ప్రయత్నం సఫలం కాలేదు. 8.42 గంటలకు రెండోసారి ల్యాండింగ్ కోసం పైలట్లు యత్నించారు. ఆ తర్వాతి నుంచి తమ రాడార్లో విమానం కనిపించకుండా పోయిందని దాని నిర్వాహక సంస్థ వీఎస్ఆర్ వెంచర్స్ ప్రకటించింది. ఈ విమానం 16 ఏళ్లు పాతదని తెలుస్తోంది. 2023 సెప్టెంబరులోనూ లీయర్ జెట్45 రకం విమానం మరొకటి ముంబయిలో క్రాష్ అయింది.
రెండోసారి ల్యాండింగ్ చేస్తుండగా ఏమైంది?
బాంబార్డియర్ లీయర్ జెట్45 విమానాన్ని బుధవారం ఉదయం 8.42 గంటలకు రెండోసారి ల్యాండింగ్ చేయించేందుకు పైలట్లు యత్నించగా, పరిస్థితి అదుపు తప్పింది. అది 11వ రన్వేకు సగటున 100 అడుగుల దూరంలో ఉండగా అకస్మాత్తుగా పేలిపోయిందని ఓ ప్రత్యక్ష సాక్షి మీడియాకు తెలిపారు. విమానం పేలిపోయి కిందపడ్డాక, వరుసగా మరో నాలుగు నుంచి ఐదు పేలుళ్లు సంభవించాయన్నారు. ఆ వెంటనే పరిసర ప్రాంత ప్రజలు వచ్చి విమానంలోని వారిని బయటికి లాగి కాపాడే ప్రయత్నం చేశారని చెప్పారు. కానీ భారీ మంటల కారణంగా విమానంలోని వారిని కాపాడలేక పోయారని ఆ ప్రత్యక్ష సాక్షి పేర్కొన్నారు. ఘటనా స్థలం వీడియోలను చూస్తే, లీయర్ జెట్45 విమానం శిథిలాలు అగ్నికీలలు, పొగల నడుమ ఉండటం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. విమానం పేలిపోయాక, దానిలోని చాలా భాగాలు ముక్కలు ముక్కలై రన్వేపై చెల్లాచెదురుగా పడిపోయాయి. ఈ ప్రమాదంలో విమానంలోని అజిత్ పవార్, ఇద్దరు పైలట్లు (సుమిత్ కపూర్, సంభావి పాఠక్), అజిత్ పవార్ వ్యక్తిగత భద్రతా అధికారి, అటెండెంట్ చనిపోయారని భారత పౌర విమానయాన డైరెక్టరేట్ జనరల్కు చెందిన ఓ సీనియర్ అధికారి ధ్రువీకరించారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఈ విమానంలోనే ప్రచారసభలకు
బాంబార్డియర్ లీయర్ జెట్45 విమానాన్ని దిల్లీకి చెందిన వీఎస్ఆర్ వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ నిర్వహిస్తోంది. ఇటీవలే మహారాష్ట్రలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సందర్భంగా నాలుగు ప్రచార సభలకు ఈ విమానంలోనే అజిత్ వెళ్లారని తెలుస్తోంది. 1990వ దశకంలో సెస్నా సైటేషన్ ఎక్సెల్ విమానానికి పోటీగా బాంబార్డియర్ లీయర్ జెట్45 విమానాన్ని తయారు చేశారు. ఈ ఫ్లైట్లో గరిష్టంగా 8 మంది ప్రయాణించొచ్చు.
పైలట్లకు రన్వే సరిగ్గా కనిపించలేదు అనిపిస్తోంది : వీఎస్ఆర్ ఏవియేషన్
‘‘లీయర్ జెట్45 విమాన పైలట్లకు బారామతిలో రన్వే సరిగ్గా కనిపించలేదు అనిపిస్తోంది. అక్కడి వాతావరణ పరిస్థితులు ప్రతికూలించి ఉండొచ్చు. ప్రస్తుతానికి మాకు అంతకంటే ఎక్కువ సమాచారం తెలియదు’’ అని వీఎస్ఆర్ ఏవియేషన్ కంపెనీకి చెందిన కెప్టెన్ వీకే సింగ్ తెలిపారు.
విశాఖపట్నం టు ముంబయి : 2023లోనూ ఈ విమానం క్రాష్
బాంబార్డియర్ లీయర్ జెట్45 రకానికి చెందిన విమానం మరొకటి రెండేళ్ల క్రితం క్రాష్ అయింది. అది 2023 సంవత్సరం సెప్టెంబరు 14న ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నం నుంచి ముంబయికి బయలుదేరింది. ఈ విమానం ముంబయికి చేరుకునే సమయానికి నగరంలో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. విమానంలో నుంచి పైలట్లకు రన్వే సరిగ్గా కనిపించడం లేదు. అయినా ఆ వర్షం నడుమే ముంబయిలోని ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టులో ఉన్న 27వ రన్వేపై విమానాన్ని ల్యాండింగ్ చేయించేందుకు పైలట్ యత్నించాడు. దీంతో అది క్రాష్ అయింది. రన్ వేపై దిగగానే, విమానం నియంత్రణ కోల్పోయి జారిపోయింది. విమానాల పార్కింగ్, సర్వీసింగ్ కోసం వినియోగించే ‘అప్రాన్ సీ’ ఏరియా వైపుగా లీయర్ జెట్45 విమానం వేగంగా దూసుకెళ్లింది. చివరకు ఎయిర్ పోర్ట్ టెర్మినల్ 1, అప్రాన్ సీ మధ్యనున్న డబ్ల్యూ, ఎన్ ట్యాక్సీవేల మార్గంలో విమానం ఆగిపోయింది. ఈఘటనలో లీయర్ జెట్45 విమానంలోని ప్రధాన బాడీ రెండు ముక్కలైంది. దానిలో మంటలు కూడా చెలరేగాయి. హుటాహుటిన ఎయిర్ పోర్ట్ రెస్క్యూ టీమ్లు రంగంలోకి దిగి, విమానంలోని వాళ్లందరినీ కాపాడాయి. ఈ ప్రమాదం వల్ల లీయర్ జెట్45 విమానంలో ప్రయాణించిన వాళ్లందరికీ గాయాలయ్యాయి. లీయర్ జెట్45 ప్రధాన పైలట్ స్పల్ప చికిత్సతో కోలుకున్నారు. కానీ కో పైలట్కు తీవ్ర గాయాలవడంతో కోలుకోవడానికి చాలా టైం పట్టింది.
2021లో మెక్సికోలోనూ ప్రమాదం
ఇక లీయర్ జెట్45 ఎక్స్ ఆర్ రకానికి చెందిన మరో విమానాన్ని మెక్సికో వాయుసేన వినియోగించేది. దాని రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు 3912. అది 2021 ఫిబ్రవరిలో ఆరుగురితో బయలుదేరింది. షాలాపా ఎల్ లెన్సెరో విమానాశ్రయం నుంచి టేకాఫ్ అయిన కాసేపటి ఆ విమానం కూలిపోయిది. అందులో ఉన్న వాళ్లంతా చనిపోయారు.