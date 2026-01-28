అజిత్ పవార్ మృతిపై రాష్ట్రపతి, ప్రధాని మోదీ దిగ్భ్రాంతి- సంతాపం తెలిపిన ప్రముఖులు
అజిత్ పవార్పై మృతిపై స్పందిస్తున్న పలువురు- సంతాపం తెలియజేస్తూ ఎక్స్లో పోస్టులు
Published : January 28, 2026 at 11:23 AM IST
Ajit Pawar Plane Crash Reactions : విమాన ప్రమాదంలో మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ మృతి చెందడంపై పలువురు సంతాపం తెలిపారు. ఈ ఘటనపై రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. అలాగే పలు రాష్ట్రాల సీఎంలు, కేంద్ర మంత్రులు, రాజీకయ నాయుకులు స్పందిస్తున్నారు.
'అజిత్ పవార్ మృతి తీరని లోటు'
'బారామతిలో జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ సహా పలువురు మరణించడం చాలా బాధాకరం. అజిత్ పవార్ మరణం కోలుకోలేని నష్టం. మహారాష్ట్ర, సహకార రంగం అభివృద్ధికి ఆయన చేసిన కృషి ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. ఆయన కుటుంబ సభ్యలు, మద్దతుదారులు, అభిమానులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా. కుటుంబ సభ్యులకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని ఆ దేవుడు కోరుకుంటున్నా' -- ద్రౌపదీ ముర్ము, రాష్ట్రపతి
President of India (@rashtrapatibhvn)
" महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, श्री अजित पवार समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अजित पवार जी का असामयिक निधन एक अपूरणीय क्षति है। उन्हें महाराष्ट्र के विकास में, विशेषकर… pic.twitter.com/zatIBApqzb
అజిత్ పవార్ ప్రజల నాయకుడు : ప్రధాని మోదీ
'అజిత్ పవార్ ప్రజల నాయకుడు, అట్టడుగు స్థాయి నుంచి బలమైన సంబంధాలు కలిగి ఉన్నారు. మహారాష్ట్ర ప్రజలకు సేవ చేయడానికి ముందంజలో ఉండి కష్టపడి పనిచేస్తారు. పరిపాలనా విషయాలపై అవగాహన, పేదలు, అణగారిన వర్గాలకు సాధికారత కల్పించాలనే మక్కువ ఎక్కువ. ఆయన అకాల మరణం చాలా దిగ్భ్రాంతికరమైనది, విచారకరం. ఆయన కుటుంబానికి, అభిమానులకు నా సంతాపం. ఓం శాంతి' అని ప్రధాని మోదీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
PM Modi (@narendramodi) posts, " shri ajit pawar ji was a leader of the people, having a strong grassroots level connect. he was widely respected as a hardworking personality at the forefront of serving the people of maharashtra. his understanding of administrative matters and…