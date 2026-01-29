అజిత్ పవార్ మరణంపై దర్యాప్తు ముమ్మరం- ప్రమాద మరణంగా నమోదు చేసిన పోలీసులు
ప్రమాద మరణంగా కేసు నమోదు చేసిన మహారాష్ట్ర పోలీసులు
Published : January 29, 2026 at 10:25 AM IST
Ajith Power Death Report Registered : మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ విమాన దుర్ఘటనను ప్రమాదవశాత్తు మరణంగా (ఏడీఆర్) పుణె పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ మేరకు బారామతి తాలుకా పోలీసు స్టేషన్లో ప్రమాదవశాత్తు మరణంగా కేసు నమోదు చేశామని ఓ సీనియర్ అధికారి తెలిపారు. బుధవారం జరిగిన ప్రమాదంలో బారామతి విమానాశ్రయంలోని టేబుల్టాప్ రన్వేకు కేవలం 200 మీటర్ల దూరంలో చార్టర్ విమానం కూలిపోవడంతో అందులో పవార్(66), మరో నలుగురు వ్యక్తులు మృతి చెందారు.
ప్రమాదంలో కీలకమైన ప్రజాప్రతినిధి, ప్రముఖ వ్యక్తి మరణించినట్లయితే సంబంధించిన దర్యాప్తును సీఐడీ నిర్వహిస్తుందని సీనియర్ అధికారి తెలిపారు. అయితే ఇప్పటి వరకు పవార్ మృతిపై వారికి ఎలాంటి ఆదేశాలు రాలేదని అన్నారు. అయితే, త్వరలోనే సీఐడీకి ఆదేశాలు అందే అవకాశం ఉందని, స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసిన ఏడీఆర్పై దర్యాప్తును కూడా సీఐడీనే నిర్వహించే అవకాశం ఉందని ఆయన వివరించారు. ఏడీఆర్ను మహారాష్ట్ర క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ (సీఐడీ)కి అప్పగిస్తారు. ఎయిర్క్రాప్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ బ్యూరో (ఏఏఐబీ) విచారణలో తేలిన అంశాల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టనుంది.
మృతులలో పవార్తో పాటు, మరో నలుగురు
ఎన్సీపీ అధిపతి, మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ ఫిబ్రవరి 5న జరగబోయే జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా పుణె జిల్లాలో నాలుగు ర్యాలీల్లో ప్రసంగించడానికి ఉదయం ముంబయి నుంచి బయలుదేరారు. ఈ దుర్ఘటనలో మరణించిన వారిలో 15,000 గంటల విమానయాన అనుభవం ఉన్న కెప్టెన్ సుమిత్ కపూర్, 1500 గంటల అనుభవం ఉన్న కో -పైలట్ కెప్టెన్ శాంభవి పాఠక్, పర్సనల్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్(పీఎస్ఓ) విదిప్ జాదవ్, ఫ్లైట్ అంటెండెంట్ పింకీ మాలి ఉన్నారు.
ఎలాంటి భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు లేవు: నాయుడు
మరోవైపు బారామతి విమానాశ్రయంలో జరిగిన విమాన ప్రమాదంపై ఏఏఐబీ లోతుగా దర్యాప్తుగా చేస్తుందని పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు. విమాన ఆపరేటర్కు సంబంధించి ఎలాంటి భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు లేవని వివరించారు. మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్, మరో నలుగురు బుధవారం జరిగిన లీర్జెట్- 45 విమాన ప్రమాదంలో మరణించారు. VT-SSK రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్గల విమానాన్ని దిల్లీకి చెందిన నాన్- షెడ్యూల్డ్ ఆపరేటర్ వీఎస్ఆర్ వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ నడుపుతోంది. విమాన ప్రమాద దర్యాప్తులో భాగంగా ఏఏఐబీ, డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్(డీజీసీఏ) బృందాలు ప్రమాద స్థలంలో ఉన్నాయని నాయుడు తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంపై నిశితంగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉందని వింగ్స్ ఇండియా 2026 ఏవియేషన్ సదస్సు సందర్భంగా చెప్పారు. ఆపరేటర్కు సంబంధించిన భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు ఏవీ కనిపించడం లేదని మంత్రి అన్నారు.
ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అజిత్ పవార్ అంత్యక్రియలు- పాల్గొననున్న మోదీ, అమిత్ షా