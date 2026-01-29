ETV Bharat / bharat

అజిత్​ పవార్​ మరణంపై దర్యాప్తు ముమ్మరం- ప్రమాద మరణంగా నమోదు చేసిన పోలీసులు

ప్రమాద మరణంగా కేసు నమోదు చేసిన మహారాష్ట్ర పోలీసులు

Ajith Power Death Report Registered
Ajith Power Death Report Registered (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 29, 2026 at 10:25 AM IST

2 Min Read
Ajith Power Death Report Registered : మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ విమాన దుర్ఘటనను ప్రమాదవశాత్తు మరణంగా (ఏడీఆర్) పుణె పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ మేరకు బారామతి తాలుకా పోలీసు స్టేషన్​లో ప్రమాదవశాత్తు మరణంగా కేసు నమోదు చేశామని ఓ సీనియర్​ అధికారి తెలిపారు. బుధవారం జరిగిన ప్రమాదంలో బారామతి విమానాశ్రయంలోని టేబుల్​టాప్ రన్​వేకు కేవలం 200 మీటర్ల దూరంలో చార్టర్​ విమానం కూలిపోవడంతో అందులో పవార్​(66), మరో నలుగురు వ్యక్తులు మృతి చెందారు.

ప్రమాదంలో కీలకమైన ప్రజాప్రతినిధి, ప్రముఖ వ్యక్తి మరణించినట్లయితే సంబంధించిన దర్యాప్తును సీఐడీ నిర్వహిస్తుందని సీనియర్ అధికారి తెలిపారు. అయితే ఇప్పటి వరకు పవార్​ మృతిపై వారికి ఎలాంటి ఆదేశాలు రాలేదని అన్నారు. అయితే, త్వరలోనే సీఐడీకి ఆదేశాలు అందే అవకాశం ఉందని, స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసిన ఏడీఆర్​పై దర్యాప్తును కూడా సీఐడీనే నిర్వహించే అవకాశం ఉందని ఆయన వివరించారు. ఏడీఆర్​ను మహారాష్ట్ర క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్​ డిపార్ట్​మెంట్​ (సీఐడీ)కి అప్పగిస్తారు. ఎయిర్​క్రాప్ట్​ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్​మెంట్​ బ్యూరో (ఏఏఐబీ) విచారణలో తేలిన అంశాల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టనుంది.

మృతులలో పవార్​తో పాటు, మరో నలుగురు
ఎన్​సీపీ అధిపతి, మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్​ ఫిబ్రవరి 5న జరగబోయే జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా పుణె జిల్లాలో నాలుగు ర్యాలీల్లో ప్రసంగించడానికి ఉదయం ముంబయి నుంచి బయలుదేరారు. ఈ దుర్ఘటనలో మరణించిన వారిలో 15,000 గంటల విమానయాన అనుభవం ఉన్న కెప్టెన్​ సుమిత్​ కపూర్​, 1500 గంటల అనుభవం ఉన్న కో -పైలట్​ కెప్టెన్​ శాంభవి పాఠక్​, పర్సనల్​ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్​(పీఎస్ఓ) విదిప్ జాదవ్​, ఫ్లైట్​ అంటెండెంట్​ పింకీ మాలి ఉన్నారు.

ఎలాంటి భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు లేవు: నాయుడు
మరోవైపు బారామతి విమానాశ్రయంలో జరిగిన విమాన ప్రమాదంపై ఏఏఐబీ లోతుగా దర్యాప్తుగా చేస్తుందని పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్​ నాయుడు తెలిపారు. విమాన ఆపరేటర్​కు సంబంధించి ఎలాంటి భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు లేవని వివరించారు. మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్​, మరో నలుగురు బుధవారం జరిగిన లీర్​జెట్​- 45 విమాన ప్రమాదంలో మరణించారు. VT-SSK రిజిస్ట్రేషన్​ నంబర్​గల విమానాన్ని దిల్లీకి చెందిన నాన్​- షెడ్యూల్డ్​ ఆపరేటర్ వీఎస్ఆర్ వెంచర్స్​ ప్రైవేట్​ లిమిటెడ్​ సంస్థ నడుపుతోంది. విమాన ప్రమాద దర్యాప్తులో భాగంగా ఏఏఐబీ, డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్​(డీజీసీఏ) బృందాలు ప్రమాద స్థలంలో ఉన్నాయని నాయుడు తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంపై నిశితంగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉందని వింగ్స్ ఇండియా 2026 ఏవియేషన్ సదస్సు సందర్భంగా చెప్పారు. ఆపరేటర్​కు సంబంధించిన భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు ఏవీ కనిపించడం లేదని మంత్రి అన్నారు.

ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అజిత్ పవార్ అంత్యక్రియలు- పాల్గొననున్న మోదీ, అమిత్ షా

అజిత్‌ పవార్‌ మృతిని- దయచేసి రాజకీయం చేయొద్దు : శరద్ పవార్

