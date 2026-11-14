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'అజిత్ పవార్‌ మరణంతో చర్చలకు ఫుల్‌స్టాప్‌'- NCP విలీనంపై సుప్రియా సూలే వ్యాఖ్యలు

Supriya Sule On NCP Merge : ఎన్​సీపీ రెండు వర్గాల విలీనంపై సుప్రియా సూలే కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Supriya Sule On NCP Merge
సుప్రియా సూలే (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 14, 2026 at 1:39 PM IST

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మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కొంతకాలంగా చర్చనీయాంశంగా మారిన నేషనలిస్ట్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ (ఎన్​పీసీ) రెండు వర్గాల విలీనానికి తెరపడినట్లే కనిపిస్తోంది. ఈ అంశంపై ఎన్​పీసీ (ఎస్​పీ) వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, ఎంపీ సుప్రియా సూలే కీలక ప్రకటన చేశారు. తన సోదరుడు, మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్‌ పవార్‌ జీవించి ఉన్నంతవరకే రెండు వర్గాల విలీనంపై చర్చలు జరిగాయని, ఆయన మరణంతో ఆ చర్చలకు పూర్తిగా ముగింపు పడిందని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు విలీనంపై తమ పార్టీలో ఎలాంటి సంప్రదింపులు జరగడం లేదని మహారాష్ట్ర ఎన్​సీపీ అధ్యక్షుడు సునీల్‌ తట్కరే కూడా ప్రకటించారు. దీంతో రెండు వర్గాలు మళ్లీ ఒక్కటవుతాయన్న ఊహాగానాలకు తెరపడింది.

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SUPRIYA SULE ON NCP MERGE

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