'అజిత్ పవార్ మరణంతో చర్చలకు ఫుల్స్టాప్'- NCP విలీనంపై సుప్రియా సూలే వ్యాఖ్యలు
Supriya Sule On NCP Merge : ఎన్సీపీ రెండు వర్గాల విలీనంపై సుప్రియా సూలే కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సుప్రియా సూలే (ANI)
Published : November 14, 2026 at 1:39 PM IST
మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కొంతకాలంగా చర్చనీయాంశంగా మారిన నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (ఎన్పీసీ) రెండు వర్గాల విలీనానికి తెరపడినట్లే కనిపిస్తోంది. ఈ అంశంపై ఎన్పీసీ (ఎస్పీ) వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, ఎంపీ సుప్రియా సూలే కీలక ప్రకటన చేశారు. తన సోదరుడు, మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ జీవించి ఉన్నంతవరకే రెండు వర్గాల విలీనంపై చర్చలు జరిగాయని, ఆయన మరణంతో ఆ చర్చలకు పూర్తిగా ముగింపు పడిందని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు విలీనంపై తమ పార్టీలో ఎలాంటి సంప్రదింపులు జరగడం లేదని మహారాష్ట్ర ఎన్సీపీ అధ్యక్షుడు సునీల్ తట్కరే కూడా ప్రకటించారు. దీంతో రెండు వర్గాలు మళ్లీ ఒక్కటవుతాయన్న ఊహాగానాలకు తెరపడింది.