NCP భవిష్యత్తేంటి? సీఎం ఫడణవీస్ను కలిసిన సీనియర్ నేతలు
అజిత్ పవార్ ఆకస్మిక మరణం- ఎన్సీపీ భవిష్యత్పై తీవ్ర అనిశ్చితి- భవిష్యత్ దిశపై చర్చించినట్లు సమాచారం
Published : January 30, 2026 at 3:26 PM IST
Maharashtra NCP Party : మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఉపముఖ్యమంత్రి, ఎన్సీపీ అధినేత అజిత్ పవార్ ఆకస్మిక మరణం తర్వాత పార్టీ భవిష్యత్పై తీవ్ర అనిశ్చితి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్సీపీ సీనియర్ నేతలు ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ను ముంబయిలోని ఆయన అధికార నివాసం వర్షాలో కలవడం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.
ఎన్సీపీ భవిష్యత్ దిశపై చర్చ
శుక్రవారం జరిగిన సమావేశంలో ఎన్సీపీ కీలక నేతలు ఛగన్ భుజ్బల్, జాతీయ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ప్రఫుల్ పటేల్, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సునీల్ టట్కరే, మాజీ మంత్రి ధనంజయ్ ముండే తదితరులు పాల్గొన్నారు. దాదాపు గంటన్నరపాటు జరిగిన ఈ భేటీలో రాష్ట్ర రాజకీయ పరిస్థితులు, ఎన్సీపీ భవిష్యత్ దిశపై చర్చించినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే చర్చల వివరాలపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
సునేత్ర పవార్ను డిప్యూటీ సీఎంగా నియమించాలంటూ!
అజిత్ పవార్ నేతృత్వంలోని ఎన్సీపీ, బీజేపీ, శివసేనలతో కలిసి మహాయుతి కూటమిలో భాగస్వామిగా అధికారంలో ఉంది. ఆయన మరణంతో ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవితో పాటు పార్టీ నాయకత్వంపై కూడా ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పవార్ కుటుంబ సభ్యురాలు, రాజ్యసభ సభ్యురాలు సునేత్రా పవార్ను డిప్యూటీ సీఎంగా నియమించాలని ఎన్సీపీ నేత నర్హరి జిర్వాల్ బహిరంగంగా అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై సీఎం కార్యాలయం నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు.
#WATCH | Baramati | BJP MP Dhananjay Mahadik says," i believe both the factions of ncp should immediately come together, before anything else...many people are demanding that sunetra ji be appointed deputy cm. if all three parties agree, she should not have any problem accepting… pic.twitter.com/C7OaysCLUQ— ANI (@ANI) January 30, 2026
ఎన్సీపీ శక్తిమంతమైన శక్తిగా!
ఇక బీజేపీ ఎంపీ ధనంజయ్ మహాడిక్ కూడా ఇదే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ఎన్సీపీ రెండు వర్గాలు వెంటనే ఒక్కటవ్వాలని, సునేత్రా పవార్కు డిప్యూటీ సీఎం బాధ్యతలు అప్పగిస్తే పార్టీ మరింత బలపడుతుందని అన్నారు. ప్రస్తుతం అజిత్ పవార్ వర్గానికి సుమారు 40 మంది ఎమ్మెల్యేలు, మరో వర్గానికి 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు, 8–10 మంది ఎంపీలు ఉన్నారని, కలిస్తే రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఎన్సీపీ శక్తిమంతమైన శక్తిగా అవతరిస్తుందని పేర్కొన్నారు.
పవార్ కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడాక నిర్ణయం
ఫడణవీస్తో సమావేశం అనంతరం ప్రఫుల్ పటేల్ మాట్లాడుతూ, పవార్ కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి ప్రజల భావోద్వేగాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపారు. పార్టీకి, రాష్ట్రానికి అనుకూలంగా ఉండే విధంగా ముందడుగు వేస్తామని స్పష్టం చేశారు. అజిత్ పవార్ చివరి కోరిక కూడా రెండు వర్గాల విలీనమేనని ఆయన సన్నిహితుడు, విద్యా ప్రతిష్ఠాన్ సభ్యుడు కిరణ్ గుజర్ వెల్లడించారు. కుటుంబంలో కూడా ఈ విషయంపై చర్చలు జరుగుతున్నాయని, చివరిసారి ఫోన్లో మాట్లాడినప్పుడు ఎన్నికలకు సంబంధించిన పత్రాల గురించి మాట్లాడారని చెప్పారు. పవార్ ఆలోచనల ప్రకారం పార్టీ ఏకీకరణ జరిగితేనే ఆయనకు నిజమైన నివాళి అవుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
#WATCH | Mumbai | After meeting with Maharashtra CM Devendra Fadnavis, NCP leader Praful Patel says," we are going to take a decision soon after we speak to the (pawar) family and according to the sentiments of the public..." pic.twitter.com/Rg2IithPaw— ANI (@ANI) January 30, 2026
ఇటీవల పుణె, పింప్రీ-చించ్వాడ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో ఎన్సీపీ, ఎన్సీపీ (ఎస్సీపీ) కలసి పోటీ చేశాయి. జిలా పరిషత్, పంచాయతీ సమితి ఎన్నికల్లో కూడా కలసి పోటీ చేసే చర్చలు సాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రెండు వర్గాలు ఒకే గుర్తుపై ఏకీకృతం కావచ్చనే ఊహాగానాలు ముందే వినిపించాయి. అజిత్ పవార్ మరణంతో ఆ చర్చలు మరింత వేగం పుంజుకున్నాయి. అయితే శివసేన నేత షైనా ఎన్సీ మాత్రం రాజకీయ ఊహాగానాలు సరికాదని అన్నారు. పార్టీ అధ్యక్షుడు, డిప్యూటీ సీఎం ఎంపిక పూర్తిగా ఎన్సీపీ అంతర్గత వ్యవహారమని, ప్రస్తుతం కుటుంబం దుఃఖంలో ఉన్న సమయంలో ఇలాంటి చర్చలు అనవసరమని పేర్కొన్నారు.
బారామతిలో జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో అజిత్ పవార్తో పాటు నలుగురు మరణించారు. 66 ఏళ్ల పవార్కు అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. ఆయన కుమారులు పార్త్, జయ చివరి క్రియలు చేపట్టారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, సీఎం ఫడణవీస్, నితిన్ గడ్కరీ, శరద్ పవార్ తదితర ప్రముఖులు అంతిమయాత్రలో పాల్గొన్నారు. పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు చేరుకుని అజిత్ దాదా అమర్ రహే అంటూ నినాదాలు చేశారు.
