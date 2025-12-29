ETV Bharat / bharat

'మహా' రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం- ఒక్కటైన 'పవార్' ఫ్యామిలీ- మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కలిసి పోటీ

పవార్ కుటుంబం మళ్లీ ఒక్కటైంది- పింప్రి, చించ్వడ్ ఎన్నికల్లో ఎన్సీపీ ఐక్యత- అధికారికంగా ప్రకటించిన అజిత్ పవార్​

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 29, 2025 at 9:56 AM IST

3 Min Read
Pawar Family Unity Maharashtra : మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. 2026 జనవరి 15న జరగనున్న పింప్రి- చించ్వడ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో పవార్ కుటుంబం మళ్లీ ఒక్కటైంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ నేతృత్వంలోని నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (ఎన్సీపీ), తన అంకుల్​ శరద్ పవార్ నేతృత్వంలోని ఎన్సీపీ (ఎస్పీ)తో కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనుంది. ఈ మేరకు అజిత్ పవార్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటనతో రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చ మొదలైంది.

అభివృద్ధి కోసమే తీసుకున్న నిర్ణయం
ఆదివారం పింప్రి-చించ్వాడ్​లో నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచార సభలో మాట్లాడిన అజిత్ పవార్, 'ఇప్పుడు పవార్ కుటుంబం మళ్లీ కలిసింది. మున్సిపల్ ఎన్నికల అభ్యర్థుల ఎంపిక సమయంలో రెండు వర్గాలు కలిసి పోటీ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం. ఇది మహారాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసమే తీసుకున్న నిర్ణయం' అని తెలిపారు. పార్టీ కార్యకర్తలు కష్టపడి పనిచేయాలని, ర్యాలీలలో వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేయకుండా ఉండాలని అజిత్ పవార్ కోరారు.

'నాతో పాటు ఫ్యామిలీ అంతా అభివృద్ధి కోసం పనిచేసేవాళ్లం. అందుకే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌ను అప్పుల్లోకి నెట్టడానికి ప్రయత్నించిన వారిని మేం ఓడిస్తాం. రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి వేగాన్ని కొనసాగించాలంటే, వ్యక్తిగత విభేదాలను పక్కనపెట్టి కలిసి పనిచేయడం అవసరం' అని ఆయన అన్నారు. కొన్ని సర్దుబాట్ల తర్వాత సీట్ల కేటాయింపు జరిగిందని, అందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను వెల్లడిస్తామని చెప్పారు. అభ్యర్థుల పేర్లు, సీట్ల పంపిణీ, ప్రచార దిశను త్వరలో ప్రకటిస్తామని పేర్కొన్నారు.

రెండు గుర్తులు ఒక్కటయ్యాయ్!
ఈ సందర్భంగా పార్టీ గుర్తులపై కూడా అజిత్ పవార్ మాట్లాడారు. ఎన్సీపీకి గుర్తైన గడియారం (క్లాక్), శరద్ పవార్ వర్గానికి చెందిన ట్రంపెట్​ (బూర) ఇప్పుడు ఒక్కటయ్యాయని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు కార్యకర్తల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపాయి. కొంతకాలం క్రితం విడిపోయిన పవార్ కుటుంబం మళ్లీ రాజకీయంగా కలిసి రావడం మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

మొత్తం 29 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు ఎన్నికలు
మహారాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 29 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు జనవరి 15న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. వీటిలో పింప్రి-చించ్వడ్, పుణె వంటి కీలక నగరాలు ఉన్నాయి. ఓట్ల లెక్కింపు జనవరి 16న నిర్వహించనున్నారు. నామినేషన్ల దాఖలుకు డిసెంబర్ 30 చివరి తేదీగా ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయ పార్టీలన్నీ వేగంగా వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి.

పుణెలో కూడా పొత్తు కుదురుతుందా?
ఇదిలా ఉండగా, పుణె మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కూడా రెండు ఎన్సీపీ వర్గాల మధ్య పొత్తు కుదిరే అవకాశాలపై చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే ఈ విషయంలో ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. మరోవైపు శరద్ పవార్ నేతృత్వంలోని ఎన్సీపీ (ఎస్పీ) ఇటీవల మహావికాస్ అఘాడీ (ఎంవీఏ)తో మళ్లీ చర్చలు ప్రారంభించాలని నిర్ణయించింది. అజిత్ పవార్ వర్గంతో సాగిన చర్చలు విఫలమైన నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.

గత వారం రోజులుగా రెండు ఎన్సీపీ వర్గాల మధ్య పెద్ద ఎత్తున చర్చలు జరిగాయి. అయితే అజిత్ పవార్ తుది నిర్ణయం వెల్లడించకపోవడం, శరద్ పవార్ వర్గం ముందుంచిన కొన్ని కీలక డిమాండ్లకు అంగీకరించకపోవడంతో ఆ చర్చలు నిలిచిపోయినట్లు సమాచారం. దీంతో శరద్ పవార్ వర్గం మళ్లీ ఎంవీఏ వైపు మొగ్గు చూపింది. ఇంతకుముందు ఎన్సీపీ- అజిత్ పవార్ వర్గంతో పొత్తు చర్చలు సాగుతుండటంతో పుణెలో ఎంవీఏలో అంతర్గత విభేదాలు తలెత్తాయి. కాంగ్రెస్, శివసేన (యూబీటీ) కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని కూడా ఆలోచించాయి. అయితే ఇప్పుడు ఎన్సీపీ (ఎస్పీ) మళ్లీ ఎంవీఏలో చేరడంతో మూడు పార్టీల మధ్య సమావేశాలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి.

TAGGED:

MAHARASHTRA POLITICS 2025
MAHARASHTRA CIVIC POLLS 2026
PAWAR FAMILY UNITY

