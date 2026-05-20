బంగాల్​లో బుల్డోజర్ యాక్షన్​పై మమత ఫైర్ - మైనార్టీలు, వీధి వ్యాపారులే బీజేపీ లక్ష్యమంటూ ఆరోపణలు

కోల్‌కతాలో పలు ప్రాంతాల్లో టీఎంసీ నిరసనలు- మైనార్టీలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని మమత ఆరోపణ- మే 21న భారీ నిరసనలకు పిలుపునిచ్చిన టీఎంసీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 20, 2026 at 10:37 AM IST

TMC Protest Bulldozer Culture : బంగాల్​లో అధికారంలోకి వచ్చిన బీజేపీ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న 'బుల్డోజర్ సంస్కృతి'కి వ్యతిరేకంగా మే 21న భారీ ఆందోళనలు చేపట్టనున్నట్లు అఖిల భారత తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (ఏఐటీసీ) ప్రకటించింది. బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చాక వీధి వ్యాపారులను బలవంతంగా ఖాళీ చేయించడం, మైనార్టీ వర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడాన్ని నిరసిస్తూ కోల్‌కతా, పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈ నిరసనలు నిర్వహించనున్నట్లు పార్టీ తెలిపింది.

హౌరా స్టేషన్, శీల్దా స్టేషన్, బాలిగంజ్ సమీప ప్రాంతాల్లో ఈ ఆందోళను చేపట్టనున్నారని టీఎంసీ తెలిపింది. వీధి వ్యాపారుల దుకాణాలను కూల్చివేయడం, చిన్న వ్యాపారులను ఇబ్బందులకు గురిచేయడంపై ప్రజల్లో ఆగ్రహం పెరుగుతోందని పార్టీ పేర్కొంది. పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు భారీగా పాల్గొనేలా ఆందోళనలు చేపట్టనున్నారు.

'మైనార్టీలను లక్ష్యంగా చేస్తున్నారు'
మంగళవారం కాళీఘాట్‌లో జరిగిన పార్టీ ఎమ్మెల్యేల సమావేశంలో టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ, బీజేపీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. 'మైనార్టీ వర్గాలను లక్ష్యంగా చేస్తున్నారు. వీధి వ్యాపారుల దుకాణాలను బుల్డోజర్లతో కూల్చేస్తున్నారు. ఈ ప్రభుత్వం రాజ్యాంగ విలువలను దెబ్బతీస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో దిల్లీలో బీజేపీ అధికారాన్ని కోల్పోతుంది' అని వ్యాఖ్యానించారు. టీఎంసీ ప్రధాన కార్యదర్శి అభిషేక్ బెనర్జీ కూడా బీజేపీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. తన ఇల్లు కూల్చినా, నోటీసులు ఇచ్చినా , వాళ్లు ఏం చేయాలనుకున్నా భయపడనని చెప్పారు. ఎన్నికలలో ఓటమి పాలైనప్పటికీ, బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా తమ రాజకీయ పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు.

అభిషేక్‌పై కేసు నమోదు
ఇటీవల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచార సభల్లో రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలతో అభిషేక్ బెనర్జీపై బిధాన్‌నగర్ నార్త్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదైంది. మహేశ్తల, ఆరాంబాఘ్, హరింఘాటా, నందిగ్రామ్ ప్రాంతాల్లో నిర్వహించిన సభల్లో చేసిన వ్యాఖ్యలు హింసను ప్రేరేపించేలా ఉన్నాయని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అభిషేక్ బెనర్జీ రెచ్చగొచ్చే, బెదిరింపు ప్రసంగాలు చేశారని, అవి హింసను ప్రేరేపించి, ప్రజాశాంతికి భంగం కలిగించగలవని రాజీబ్ సర్కార్ ఫిర్యాదు చేశారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​షా పై చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా ఫిర్యాదులో ప్రస్తావించారు. 'అభిషేక్ బెనర్జీ ఆఫిషియల్' ఫేస్‌బుక్ ఖాతా సహా పలు సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా ఆ వ్యాఖ్యలు ప్రచారం అయ్యాయని పేర్కొన్నారు. భారతీయ న్యాయ సంహిత, ప్రజాప్రతినిధుల చట్టం 1951లోని పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

ఎన్నికల అనంతర హింసపై హైకోర్టుకు టీఎంసీ
అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం బంగాల్​లో జరిగిన హింసాత్మక ఘటనలపై టీఎంసీ కలకత్తా హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. కోల్‌కతా, హౌరా సహా పలు జిల్లాల్లో టీఎంసీ కార్యాలయాలు, కార్యకర్తలపై దాడులు, అగ్నిప్రమాదాలు, ధ్వంస ఘటనలు జరిగాయని పిటిషన్‌లో పేర్కొంది. బాధితులకు రక్షణ కల్పించడంతో పాటు ఘటనలపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరపాలని కోర్టును కోరింది. మే 14న మమతా బెనర్జీ న్యాయవాది దుస్తుల్లో కలకత్తా హైకోర్టుకు హాజరయ్యారు. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ హెచ్​సీ సుజోయ్​ పాల్ ఎదుట పిటిషన్‌కు సంబంధించిన విచారణలో పాల్గొన్నారు. ఇక ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం జరిగిన ఘర్షణలు, విధ్వంస ఘటనలపై బీజేపీ, టీఎంసీ పరస్పరం ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నాయి. పలువురు పార్టీ కార్యకర్తలు హత్యకు గురయ్యారని టీఎంసీ నాయకులు ఆరోపించగా, ఈ హింసాకాండపై కోర్టు పర్యవేక్షణలో విచారణ జరపాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.

ఇటీవల ముగిసిన బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో, మొత్తం 294 సీట్లకుగాను బీజేపీ 207 సీట్లు కైవసం చేసుకుంది. తృణమూల్ కాంగ్రెస్​ (టీఎంసీ) 80 సీట్లకే పరిమితమై ఓటమి పాలైంది. ఇక మమతా బెనర్జీ కూడా తన సొంత నియోజకవర్గం భవానీపూర్‌లో తన మాజీ అనుచరుడు, ప్రస్తుత బీజేపీ నేత సువేందు అధికారి చేతిలో ఓడిపోయారు.

