'ఇక ఆ మూడు అంశాలపై మా సంస్థ దృష్టి'- ఇండిగో సంక్షోభం ముగిసిన వేళ సీఈఓ వ్యాఖ్యలు
సంక్షోభ సమయంలో అండగా నిలిచిన సిబ్బందికి ధన్యవాదాలు తెలిపిన ఇండిగో సీఈఓ- ఉద్యోగులనుద్దేశిస్తూ వీడియో రిలీజ్
Published : December 18, 2025 at 2:17 PM IST
IndiGo CEO On Crisis : ఇండిగో సంక్షోభం ముగిసిన అనంతరం ఆ సంస్థ సీఈఓ పీటర్ ఎల్బర్స్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. సర్వీసులు పునరుద్ధణ తర్వాత ఇండిగోను పునర్నిర్మించడంపైనే దృష్టి సారించామని అన్నారు. ఇండిగో దృష్టి ఇప్పుడు మూడు అంశాలపై ఉందన్నారు. ఇటీవలే ఇండిగోకు చెందిన వేలాది విమానాలను రద్దు కావడం, విమానాశ్రయాలలో లక్షలాది మంది ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది పడ్డారు. ఈ క్రమంలో ఇండిగో సంక్షోభ సమయంలో తనకు అండగా నిలిచిన సిబ్బందికి ఆ సంస్థ సీఈఓ ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఇండిగో ఉద్యోగులను ఉద్దేశిస్తూ ఓ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.
'ఏవియేషన్ కన్సల్టింగ్ నిపుణుడి నియామకం'
"కార్యకలాపాలు ప్రారంభమైన తర్వాత విమానయాన సంస్థ ఇండిగోకు పునర్నిర్మించడంపైనే దృష్టి సారించాం. ఇటీవలి విమాన సర్వీసుల భారీ అంతరాయాలకు మూల కారణాన్ని విశ్లేషించేందుకు ఇండిగో బోర్డు ఒక విమానయాన నిపుణుడిని నియమించింది. డిసెంబర్ 9న నేను ఇండిగో కార్యకలాపాల స్థిరీకరణ గురించి తెలియజేశాను. ఇప్పుడు (గురువారం) మేము మా సంస్థకు చెందిన 2,200 విమాన సర్వీసులను పునరుద్ధరించాం. ప్రస్తుతం మేము మూడు విషయాలపై దృష్టి సారిస్తున్నాం. స్థిరత్వం, మూల కారణాల విశ్లేషణ, విమానయాన సంస్థను పునర్నిర్మించడం వంటి వాటిపై దృష్టి పెడుతున్నాం" అని పీటర్ ఎల్బర్స్ పేర్కొన్నారు.
VIDEO | In a video message to employees, IndiGo CEO Pieter Elbers said, " through the storm, we found our wings again. indigo has restored a network of 2,200 flights. the airline's focus now is on three things: resilience, root cause analysis, and rebuilding."— Press Trust of India (@PTI_News) December 18, 2025
(source: third… pic.twitter.com/8RMWere0px
"నేను, నాయకత్వ బృందంతో కలిసి ఇండిగో ఉద్యోగులను కలుస్తాను. అంతరాయాల సమయంలో వారు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లను తెలుసుకుంటాను. ఎయిర్ లైన్స్ ఒక సవాలుతో కూడిన కాలం తర్వాత బలంగా ఉద్భవించింది. మళ్లీ సర్వీసులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇటీవలి ఇండిగో సంక్షోభం సమయంలో ఐక్యంగా ఉన్న ఉద్యోగులకు కృతజ్ఞతలు. ప్రియమైన ఇండిగో సహోద్యోగులారా గత రెండు వారాలు మనందరికీ చాలా సవాల్గా మారాయి. ఆ సమయంలో మద్దతుగా ఉన్న పైలట్లు, క్యాబిన్ సిబ్బంది, విమానాశ్రయ సిబ్బంది, కంట్రోల్ ఆపరేషన్స్, కస్టమర్ సర్వీస్ బృందాలకు ధన్యవాదాలు. ఇండిగో సంక్షోభం నుంచి త్వరగా బయటపడి తమ కార్యకలాపాలను వేగంగా ప్రారంభించింది. ఇకపై ఉద్యోగులు ప్రశాంతంగా ఉండాలి. వారు తమ బాధ్యతలపై దృష్టి సారించాలి. సంక్షోభానికి సంబంధించి వస్తున్న ఊహాగానాలకు దూరంగా ఉండాలి. అంతరాయాల సమయంలో ఉద్యోగులు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు, ఇబ్బందుల గురించి తెలుసుకునేందుకు నాతో సహా నాయకత్వ బృందం పనిచేస్తోంది" అని పీటర్ వెల్లడించారు.
ఇండిగో ప్రయాణాన్ని గుర్తు చేసుకున్న సీఈఓ
అలాగే ఇండిగో 19 సంవత్సరాల ప్రయాణాన్ని సైతం పీటర్ ఎల్బర్స్ గుర్తుచేసుకున్నారు. "2006లో అంటే 19 ఏళ్ల క్రితం ఒక విమానంతో ఇండిగో ప్రయాణం ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు ఇండిగో సిబ్బంది ఏకంగా 65,000 మంది. ఈ 19 ఏళ్లలో 850 మిలియన్లకు పైగా కస్టమర్లు ఇండిగో విమానాల్లో ప్రయాణించారు. ఏ లక్ష్యంతో ఈ సంస్థను ప్రారంభించామో ఆ విధంగానే భారత్ లో సేవలు అందిస్తున్నాం. ఇండిగో విశ్వసనీయత, నమ్మకం, క్రమశిక్షణ, కస్టమర్ల శ్రేయస్సును దృష్టిలో ఉంచుకుని దేశానికి సేవ చేస్తూనే ఉంటుంది." అని పీటర్ స్పష్టం చేశారు.
మరోవైపు, విమానాల రద్దు, ప్రయాణీకుల ఇబ్బందులపై ఇండిగోపై దాఖలు చేసిన కొత్త ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిల్ )ను దిల్లీ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. ఈ పిటిషన్ లో లేవనెత్తిన సమస్యలు కోర్టు ముందు పెండింగ్ లో ఉన్న రిట్ పిటిషన్ లో ఇప్పటికే పరిశీలనలో ఉన్నాయని పేర్కొంది. ఈ మేరకు దిల్లీ హైకోర్టు నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఇండిగో సంక్షోభం
డిసెంబరు 2 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా వందలాది ఇండిగో విమానాలు రద్దు అయ్యాయి. అనేక రోజుల పాటు ఈ సంక్షోభం ఉంది. ఈ క్రమంలో ప్రయాణికులు ఎయిర్ పోర్టుల్లో ఇబ్బంది పడ్డారు. అలాగే చాలా మంది ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇదే అంశం పార్లమెంట్ ను సైతం కుదిపేసింది. దీంతో కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు వివరణ ఇచ్చారు.