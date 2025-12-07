'ఎట్టకేలకు మోదీ సర్కార్ మేల్కొంది'- డిసెంబర్ 10 నాటికి అంతా సెట్ అయ్యే ఛాన్స్!
కేవలం రెండు సంస్థల గుత్తాధిపత్యంలో దేశీయ విమానయాన రంగం ఉన్నంత వరకు విమాన ఛార్జీలపై నియంత్రణ ఉండాల్సిందే- కాంగ్రెస్ నేత చిదంబరం విమర్శలు
Published : December 7, 2025 at 5:06 PM IST
Chidambaram On Airfare Caps : ఇండిగో విమాన సేవలకు గత కొద్ది రోజులుగా తీవ్ర అంతరాయం కలిగిన నేపథ్యంలో, మోదీ సర్కార్ విమాన ఛార్జీలపై పరిమితులు విధించింది. దీనిపై కాంగ్రెస్ నేత పి.చిదంబరం ఆదివారం తనదైన శైలిలో విమర్శలు గుప్పించారు. మోదీ సర్కార్ ఆలస్యంగా మేల్కొందని అన్నారు. విమానయాన రంగం కేవలం రెండు సంస్థల గుత్తాధిపత్యంలో (duopoly)లో కొనసాగినంత కాలం ఈ ధరల నియంత్రణ అమలులో ఉండాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
గత కొద్ది రోజులుగా ఇండిగో విమాన సర్వీసులకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. దీనితో వందలాది విమానాలు రద్దు అయ్యాయి. వేలాది మంది ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. ఈ సంక్షోభం ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. బహుశా డిసెంబర్ 10 నాటికి అంతా సెట్ కావచ్చని ఇండిగో చెబుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మాజీ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి చిదంబరం ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టారు.
"విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ ఎట్టకేలకు మేల్కొని ఎకానమీ క్లాస్ ఫ్లైట్ టికెట్ల ఛార్జీలపై పరిమితులు విధించింది. అందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. అయితే దేశీయ విమానయాన రంగంలో కేవలం రెండు ప్రధాన సంస్థలు మాత్రమే గుత్తాధిపత్యం కొనసాగుతున్న కాలం, ఎకానమీ క్లాస్ ఛార్జీలపై పరిమితులు తప్పనిసరిగా అమలులో ఉండాలి. ఎందుకంటే బలమైన పోటీ లేనప్పుడు, అత్యధిక ప్రజల ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడానికి ఉన్న ఏకైక మార్గం ధరల నియంత్రణే."
- పి.చిదంబరం, కాంగ్రెస్ నేత, మాజీ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి
ప్రభుత్వం ఫెయిల్ అయ్యింది!
గత కొద్ది రోజులుగా ఇండిగో విమాన సర్వీసులు స్తంభించిపోవడం అనేది ఆ సంస్థ యాజమాన్యం, విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ, డీజీసీఏతో సహా మోదీ ప్రభుత్వపు వైఫల్యాన్ని ఎత్తి చూపుతోందని చిదంబరం వ్యాఖ్యానించారు. 'కొత్త పైలట్ డ్యూటీ టైమ్ రూల్స్ జనవరి 2024లో నోటిఫై అయ్యాయి. కానీ విమానయాన సంస్థలు ఆ నిబంధనలకు అనుగుణంగా తమ కార్యకలాపాలను మార్చుకునేలా ప్రభుత్వం మార్గనిర్దేశం చేయడంలో పూర్తిగా విఫలమైంది. దీనికి విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ, డీజీసీఏ పూర్తిగా బాధ్యత వహించాలి' అని చిదంబరం ఆరోపించారు. "సంక్షోభం మొదలై తీవ్రరూపం దాల్చినప్పుడు, ప్రభుత్వం దిశా నిర్దేశం చేయలేకపోయింది. పూర్తిగా నిస్సహాయంగా ఉండిపోయింది. చివరికి చేతులెత్తేసింది" అని చిదంబరం విమర్శించారు.
డిసెంబర్ 10 నాటికి అంతా సెట్ అయ్యే ఛాన్స్!
మరోవైపు ఇండిగో నెట్వర్క్ను స్థిరీకరించే దిశగా ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసినట్లు ఇండిగో ఆదివారం తెలిపింది. బహుశా డిసెంబర్ 10 నాటికి అంతా సెట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఆదివారం 1,650 విమానాలను నడుపుతున్నట్లు పేర్కొంది. ఆన్-టైమ్ పనితీరు కూడా 75 శాతం మేర మెరుగుపడిందని తెలిపింది.
ప్రయాణికులకు తీవ్ర మానసిక క్షోభ
ఇండిగో సంక్షోభం వల్ల ప్రయాణికులు ఎంతో మానసిక క్షోభకు గురయ్యారని పౌరవిమానయానశాఖ సహాయ మంత్రి మురళీధర్ మొహోల్ అన్నారు. దీనికంతటికీ బాధ్యులు ఎవరో గుర్తించేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు. బాధ్యులను ఎవరినీ వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు రవాణా, పర్యాటకం, సాంస్కృతిక వ్యవహారాల పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘం, ఇండిగో విమానయాన సంస్థ ప్రతినిధులతో పాటు, సంబంధిత అధికారులు అందరికీ సమన్లు జారీ చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
