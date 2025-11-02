'వీలైతే 6-8 వారాల పాటు దిల్లీని వదిలి వెళ్లండి'- వాయు కాలుష్యంపై ఎయిమ్స్ మాజీ వైద్యుడు సలహా
Published : November 2, 2025 at 2:15 PM IST
Air Quality in Delhi : గత వారం రోజులుగా దేశ రాజధాని దిల్లీలో వాయు నాణ్యత అంతకంతకు దిగజారుతోంది. నవంబర్ 2న (ఆదివారం) ఉదయం 7 గంటలకు దిల్లీలో వాయు నాణ్యత సూచీ (ఏక్యూఐ) వెరీ పూర్ కేటగిరీలోకి పడిపోయింది. ఏక్యూఐ 377గా నమోదైంది. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో 387కు చేరింది. ఉదయం 10 గంటలకు ఆనంద్ విహార్, చాందిని చౌక్, నెహ్రూ నగర్, ఆర్కే పురం, రోహిణి సహా అనేక ప్రాంతాల్లో ఏక్యూఐ 400దాటిపోయింది. దీంతో దిల్లీ వాసులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ క్రమంలో దిల్లీ వాయు కాలుష్యంపై ఎయిమ్స్ మాజీ పల్మోనాలజిస్ట్ గోపీచంద్ ఖిల్నాని దేశ రాజధాని వాసులకు కీలక సలహా ఇచ్చారు. వీలైతే 6-8 వారాల పాటు దిల్లీని వదిలి వెళ్లాలని సూచించారు.
'కాలుష్యం నుంచి రిలీఫ్ కు అదే మార్గం'
క్షీణిస్తున్న గాలి నాణ్యత నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు కొన్నాళ్లపాటు దిల్లీని వదిలి వెళ్లాలని ప్రజలకు గోపీచంద్ ఖిల్నాని సలహానిచ్చారు. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్నవారు వీలైతే డిసెంబర్ చివరి వరకు దిల్లీని విడిచిపెట్టాలని చెప్పారు. లేదంటే వాయు కాలుష్యం ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని హెచ్చరించారు. ఓ ప్రముఖ వార్తాసంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఖిల్నాని ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'6-8 వారాలు దిల్లీని వీడండి'
"ప్రతి ఒక్కరూ దిల్లీని విడిచి వెళ్లడం అంత ఈజీ కాదు. కానీ దీర్ఘకాలికంగా ఊపిరితిత్తులు, గుండె జబ్బులతో బాధపడేవారు, ఆక్సిజన్ పీల్చుకోవడంలో ఇబ్బందిపడేవారు విదేశాలకు లేదా తక్కువ కాలుష్యం ఉన్న ప్రదేశాలకు వెళ్లడం మంచిది. తమను తాము రక్షించుకోవడానికి వారు 6-8 వారాల పాటు దిల్లీని విడిచి పెట్టాలి. దీర్ఘకాలిక రోగాలతో బాధపడేవారు సురక్షితంగా ఉండడానికి ఈ సలహా ఇస్తున్నాను. " అని ఎయిమ్స్ మాజీ పల్మోనాలజిస్ట్ గోపీచంద్ ఖిల్నాని వెల్లడించారు.
వాయి కాలుష్యంలో అనారోగ్య ముప్పులు
అలాగే, 3-4 దశాబ్దాల క్రితం క్రోనిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ (COPD) 90 శాతం కేసులకు పొగాకు లేదా ధూమపానం ప్రధాన కారణమని గోపీచంద్ ఖిల్నాని వెల్లడించారు. ఇప్పుడు క్రోనిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ కేసుల్లో 50 శాతం ఇండోర్, అవుట్ డోర్ వాయు కాలుష్యం వల్ల సంభవిస్తున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గతంలో 80 శాతం కంటే ఎక్కువ ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ కేసులు పొగాకు, ధూమపానం తాగడం వల్ల సంభవించేవని గుర్తు చేసుకున్నారు. కానీ నేడు 40 శాతం లంగ్స్ క్యాన్సర్ కేసులు అస్సలు ధూమపానం చేయని వ్యక్తులలో కనిపిస్తున్నాయని వెల్లడించారు. అలాగే, వాయు కాలుష్యం వల్ల చిన్న పిల్లలకు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు పెరుగుతాయని గోపీచంద్ ఖిల్నాని అన్నారు.
"వాయు కాలుష్యం వల్ల ఊపిరితిత్తులతో పాటు గుండె, మెదడు, మూత్రపిండాలు, పేగులు, జీర్ణ వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది. అలాగే రోగనిరోధక శక్తిపై కాలుష్యం ప్రభావం పడుతుంది. వాయు కాలుష్యం ఊపిరితిత్తుల సంబంధిత వ్యాధులు, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. " - గోపీచంద్ ఖిల్నాని
ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లు సహాయపడతాయా?
మంచి నాణ్యత గల ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ గాలిని శుభ్రపరచడానికి ఉపయోగపడుతుందని ఎయిమ్స్ మాజీ పల్మోనాలజిస్ట్ గోపీచంద్ ఖిల్నాని సూచించారు. ఇది గది మొత్తాన్ని కవర్ చేస్తుందన్నారు. అయితే, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ ను నిత్యం ఆన్ లో ఉంచాలని అన్నారు. ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ ఉన్న గది తలుపులను ఎల్లప్పుడు మూసి ఉంచాలని సలహా ఇచ్చారు. మాటిమాటికీ తలుపులు తీస్తే ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ సమర్థవంతంగా పనిచేయదని వెల్లడించారు. వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించడంలో ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లు ఉపయోగపడవని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఓ) చెబుతోందని అన్నారు. కానీ, ఇంట్లో దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ, క్రోనిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్, గుండె జబ్బులతో బాధపడే రోగులకు ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ సహాయపడతాయని తాను నమ్ముతానని చెప్పారు.
ఏటా దీపావళి పండుగ వచ్చిందంటే చాలు దిల్లీలో గాలి నాణ్యత బాగా పడిపోతుంది. ఈసారి కూడా దీపావళి బాణసంచాల ఎఫెక్ట్ తో దేశ రాజధానిలో గాలి నాణ్యత తీవ్ర ప్రతికూల స్థాయికి దిగజారిపోయింది. అక్కడి ప్రజలకు పీల్చుకోవడానికి స్వచ్ఛమైన గాలి కూడా కరువు అయిపోయింది. దీంతో శ్వాసకోశ సమస్యలు, ఉబ్బసం, అలర్జీ రోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
