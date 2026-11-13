కాలుష్యంతో భారత్కు రూ.25 లక్షల కోట్ల నష్టం! పడిపోతున్న పంటల దిగుబడి
ఉత్తర భారతదేశంలో శీతాకాలం వచ్చిందంటే చాలు కాలుష్యం కోరలు చాస్తోంది. కాలుష్యంతో ఆరోగ్యానికే కాదు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకూ భారీ నష్టం వాటిల్లుతోంది.
Published : November 13, 2026 at 10:29 PM IST
కాలుష్య కోరల్లో చిక్కుకుని 2024లో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏకంగా 260 బిలియన్ డాలర్ల నష్టాన్ని చవిచూసిందని 'దాల్బర్గ్ అడ్వైజర్స్-క్లీన్ ఎయిర్ ఫండ్' తాజా నివేదిక వెల్లడించింది. ఇది దేశ జీడీపీలో దాదాపు 6 శాతానికి సమానం. 2030 నాటికి PM 2.5 కాలుష్యాన్ని 20 శాతం మేర తగ్గించగలిగితే 85 బిలియన్ డాలర్ల నష్టాన్ని నివారించవచ్చని నివేదికలు అంచనా వేశాయి. వాయు కాలుష్యం కారణంగా ఉద్యోగుల ఉత్పాదకతపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. దగ్గు, ఊపిరి ఆడకపోవడం, తలనొప్పి, అలసట ఉన్నప్పటికీ ఉద్యోగులు ఆఫీసులకు వెళ్లి పనిచేస్తున్నారు. దీన్ని 'ప్రెజెంటీజం'గా నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
కాలుష్య అనారోగ్యాలతో భారీగా పడిపోతున్న ఉద్యోగుల ఉత్పాదకత
అనారోగ్యంతో ఇలా పనిచేయడం వల్ల ఉద్యోగుల పనితీరు, ఉత్పాదకత 8 నుంచి 10 శాతం మేర పడిపోతోందని నివేదిక పేర్కొంది. 2019లో ప్రెజెంటీజం వల్ల 24 బిలియన్ డాలర్లు నష్టం రాగా అనారోగ్యంతో ఉద్యోగులు సెలవు పెట్టడం వల్ల మరో 6 బిలియన్ డాలర్ల నష్టాన్ని మూటగట్టుకున్నాయి. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పనిచేసే నిర్మాణ కార్మికులు, డెలివరీ బాయ్స్, రవాణా సిబ్బంది ఈ కాలుష్యంతో మరింత ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
2019లో కాలుష్యం వల్ల భారత్లో 1.67 మిలియన్ల మంది మృతి
మరోవైపు కాలుష్యం వల్ల శ్వాసకోశ సమస్యలు, గుండె జబ్బులు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులు ఎక్కువ అవుతున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. 2019లో వాయు కాలుష్యం కారణంగా భారత్లో 1.67 మిలియన్ల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్, బిహార్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఈ భారం ఎక్కువగా ఉండగా తలసరి ఆర్థిక నష్టంలో దిల్లీ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. కాలుష్యం తీవ్రంగా ఉండే రోజుల్లో ప్రజలు బయటకు రాకపోవడంతో రెస్టారెంట్లు, షాపింగ్ మాల్స్, పర్యాటకం వంటి రంగాలు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నాయి.
ఓజోన్ కాలుష్యంతో పడిపోతున్న వరి, గోధుమ పంటల దిగుబడి
అటు వ్యవసాయం పైనా కాలుష్యం తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. వాహనాలు, పరిశ్రమల నుంచి వెలువడే కాలుష్య కారకాలు సూర్యరశ్మితో కలిసి ఏర్పడే గ్రౌండ్-లెవల్ ఓజోన్ వల్ల పంటల దిగుబడి దారుణంగా పడిపోతోంది. ఓజోన్ కాలుష్యం వల్ల 2020లో వరి దిగుబడి 11.46 మిలియన్ టన్నులకు పడిపోయింది. సుమారు 2.92 బిలియన్ డాలర్ల నష్టం వాటిల్లినట్లు ఓ అధ్యయనం తేల్చింది. ఇండో-గంగా మైదానంలో గోధుమల ఉత్పత్తి సైతం భారీగా పడిపోయింది. ఈ కాలుష్య నష్టాల నుంచి బయటపడాలంటే ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ, పునరుత్పాదక ఇంధనం, వ్యర్థాల నిర్వహణ, క్లీనర్ కుకింగ్ ఫ్యూయల్స్ వంటి రంగాల్లో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
'తీవ్రమైన' స్థాయికి దిల్లీ-ఎన్సీఆర్లో వాయు నాణ్యత
ఇదిలాఉండగా, దిల్లీ-ఎన్సీఆర్లో వాయు నాణ్యత 'పేలవమైన' స్థాయి నుంచి 'తీవ్రమైన' స్థాయికి పడిపోయింది. దట్టమైన పొగమంచు, తగ్గుతున్న ఉష్ణోగ్రతల మధ్య దిల్లీ సగటు వాయు నాణ్యత సూచీ గడిచిన 24 గంటల్లో 82 పాయింట్లు పెరిగి 403కి చేరింది. ఈ ఏడాది జనవరి 19 తర్వాత దిల్లీలో కాలుష్యం ఈ స్థాయికి చేరడం ఇదే తొలిసారి. రాజధానిలో మొత్తం 59 మానిటరింగ్ స్టేషన్లలో 32 కేంద్రాల్లో వాయు నాణ్యత తీవ్రమైన కేటగిరీలోనే కొనసాగుతోంది. ఐఐటీ దిల్లీ, చాందిని చౌక్, నార్త్ క్యాంపస్లలో ఏక్యూఐ ఏకంగా 480 దాటింది. బురారీ, ఐటీవో, జేఎన్యూలలోనూ ఏక్యూఐ 450 పాయింట్లు దాటేసింది. గాలిలో అతిసూక్ష్మ ధూళి కణాలైన పీఎం 2.5 సాంద్రత 24 గంటల్లోనే రెట్టింపై క్యూబిక్ మీటరుకు 244 మైక్రోగ్రాములకు చేరింది. విషపూరిత పొగమంచు నేపథ్యంలో వృద్ధులు, చిన్నారులు, నిమోనియా, ఆస్తమా, ఇతర శ్వాసకోశ వ్యాధిగ్రస్తులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.
దిల్లీలో ప్రమాదకర స్థాయికి వాయు కాలుష్యం- 494కు చేరిన ఏక్యూఐ