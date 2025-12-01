రైతుల మీదకు నెట్టేయకండి- దిల్లీ వాయుకాలుష్యానికి అసలు కారణాలు కనుక్కోండి: సుప్రీం కోర్టు
వాయు కాలుష్యంపై నిరంతర పర్యవేక్షణ అవసరం- పంట వ్యర్థాలే కాదు, మిగతా కారణాలపై కూడా ఫోకస్ పెట్టండి- సుప్రీంకోర్టు
Published : December 1, 2025 at 8:21 PM IST
SC About Delhi Air Pollution : దేశ రాజధాని దిల్లీ-ఎన్సీఆర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో నెలకొన్న వాయుకాలుష్యం సమస్యపై సుప్రీం కోర్టు సోమవారం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇది కేవలం శీతాకాలంలో ఒక 'ఆచారం'లాగా విచారణ చేయదగ్గ కేసు కాదని పేర్కొంది. వాయుకాలుష్యానికి స్వల్పకాలిక, దీర్ఘకాలిక పరిష్కారాల కోసం నెలలో రెండు సార్లు దీనిని విచారణకు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది.
ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్మాల్య బాగ్చిలతో కూడిన ధర్మానసం ఈ సందర్భంగా మరో కీలక వ్యాఖ్య చేసింది. దిల్లీలో పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యానికి రైతులను నిందించడం సరికాదని వ్యాఖ్యానించింది. పంట వ్యర్థాలను కాల్చడాన్ని రాజకీయం సమస్యగా లేదా (ఈగో) అహంకార సమస్యగా మార్చవద్దని పేర్కొంది.
వాస్తవానికి సీజేఐ సూర్యకాంత్ హరియాణాలోని హిస్సార్ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక రైతు కుటుంబానికి చెందినవారు. అందుకే ఆయన దిల్లీ కాలుష్యానికి ప్రధాన కారణం హరియాణాలోని రైతులు పంట వ్యర్థాలు కాల్చడం అనే ప్రధానమైన నిందపై ఓ సూటి ప్రశ్న వేశారు. "కొవిడ్ సమయంలో రైతులు పంట వ్యర్థాలను కాల్చారు. అయినప్పటికీ ప్రజలు చాలా స్పష్టంగా నీలి ఆకాశాన్ని చూడగలిగారు? రాత్రి వేళ ఆకాశంలో నక్షత్రాలు చూశారు. అంటే వాయుకాలుష్యానికి ఇంకా అనేక ఇతర కారణాలు ఉన్నాయనే విషయాన్ని ఇది స్పష్టం చేస్తుంది" అని అన్నారు.
ఈ సందర్భంగా వాయుకాలుష్యం ముప్పను నివారించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు కోరింది. కమిషనర్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు, సహా ఇతర సంస్థలకు నిర్దిష్ట సూచనలు చేయాలని సూచించింది. వాయుకాలుష్య నివారణకు స్వల్పకాలిక, దీర్ఘకాలిక చర్యలు చేపట్టేలా దిశానిర్దేశం చేయాలని కోరింది. తదుపరి విచారణను డిసెంబర్ 10కి వాయిదా వేసింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున హాజరైన అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ ఐశ్వర్య భాటి, దిల్లీలోని వాయుకాలుష్యానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. పంట వ్యర్థాల దహనం, వాహన కాలుష్యం, నిర్మాణాలు చేపట్టేటప్పుడు వెలువడే ధూళి, రోడ్డుపై ఎగసే ధూలి, బయోమాస్ దహనం లాంటి అనేక కారణాలు ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. వీటన్నింటినీ నివారించేందుకు తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి కూడా తాను వివరిస్తానని చెప్పారు. ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ కమిషన్ అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను సంప్రదించి వ్యర్థాల దహనం, వాహనాల ఉద్గారాల నివారణకు వివరణాత్మక కార్యాచరణ ప్రణాళికలను రూపొందించిందని, వాటిని అమలు చేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటోందని అడిషనల్ సొలిసిటర్ జనరల్ ఐశ్వర్య న్యాయస్థానానికి తెలియజేశారు.
ప్లానింగ్ లేదు!
ఈ సందర్భంగా సీజేఐ దేశంలో ప్రణాళిక లేని పట్టణాభివృద్ధి గురించి కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "దేశంలోని జనాభాకు అనుగుణంగా ఏ నగరమూ నిర్మించబడలేదు. ప్రతి ఇంటికి చాలా కార్లు ఉండాలనే ఆలోచనతో వాటిని నిర్మించలేదు. మరి వాయుకాలుష్య నివారణకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారో, మాకు ఏం చెబుతారో, కేవలం అవి కాగితంపై మాత్రమే ఉంటాయో చూద్దాం" అని అన్నారు.
దేశ రాజధాని దిల్లీలో చాలా కాలంగా గాలి నాణ్యత దారుణంగా పడిపోతోంది. శీతాకాలంలో అయితే మరీదారుణమైన పరిస్థితి. దీనికి పొరుగు రాష్ట్రాలైన పంజాబ్, హరియాణాల్లో పంట వ్యర్థాలను కాల్చడమే ప్రధాన కారణమని దిల్లీ ప్రభుత్వం ఆరోపిస్తోంది.