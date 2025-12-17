దిల్లీ వాయుకాలుష్యం సమస్య- పరిష్కారం గురించి ఆలోచిద్దాం: సుప్రీంకోర్టు
దిల్లీ వాయుకాలుష్యం సమస్యపై సుప్రీం కోర్టులో విచారణ
Published : December 17, 2025 at 3:44 PM IST
SC On Air Pollution : దిల్లీలో తీవ్రమవుతున్న వాయు కాలుష్యంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఆ సమస్యకు ఆచరణాత్మక పరిష్కారం గురించి ఆలోచిద్దామని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. కాలుష్య నియంత్రణ చర్యల నేపథ్యంలో పనులు నిలిచిపోయి ఖాళీగా ఉన్న నిర్మాణ కార్మికుల పరిస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. పని లేకుండా ఉన్న కార్మికులను ముందుగా సరైన విధంగా గుర్తించి, వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా ఆర్థిక సహాయం జమ చేయాలని దిల్లీ ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది.
ఎక్కడికో మాయమై, మరో ఖాతాకు వెళ్లిపోకుండా చూడాలి!
ఈ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు కీలక హెచ్చరిక చేసింది. కార్మికుల ఖాతాల్లో జమ చేసే డబ్బు ఎక్కడికో మాయమై, మరో ఖాతాకు వెళ్లిపోకుండా చూడాలని స్పష్టం చేసింది. దీనిపై దిల్లీ ప్రభుత్వం స్పందిస్తూ, మొత్తం 2.5 లక్షల నిర్మాణ కార్మికుల్లో ఇప్పటివరకు కేవలం 7,000 మందినే వెరిఫై చేయగలిగామని, వారి ఖాతాల్లో త్వరలోనే డబ్బు జమ చేస్తామని కోర్టుకు తెలిపింది. ఆంక్షల కారణంగా ఖాళీగా ఉన్న నిర్మాణ కార్మికులకు ప్రత్యామ్నాయ పని కల్పించేలా చూడాలని దిల్లీ ప్రభుత్వానికి సూచించింది న్యాయస్థానం.
రెండింటినీ సమతుల్యం చేసే విధంగా!
నర్సరీ నుంచి 5వ తరగతి వరకు పాఠశాలలు మూసివేయాలన్న దిల్లీ ప్రభుత్వ ఆదేశాలపై జోక్యం చేసుకోవడానికి సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. శీతాకాల సెలవులు సమీపంలో ఉన్నందున, ఆ నిర్ణయంలో మార్పులు చేయాల్సిన అవసరం లేదని వ్యాఖ్యానించింది. వాయి కాలుష్య సమస్యపై ప్రజల ఆరోగ్యం, కార్మికుల జీవనోపాధి రెండింటినీ సమతుల్యం చేసే విధంగా చర్యలు ఉండాలని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
టోల్ ప్లాజాలను మూసివేయడంపై వారం లోపు!
దిల్లీ సరిహద్దుల్లో ట్రాఫిక్ను సులభతరం చేయడానికి తొమ్మిది టోల్ ప్లాజాలను మార్చడం లేదా తాత్కాలికంగా మూసివేయడం గురించి ఆలోచించాలని NHAI, MCDని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. ప్రస్తుతానికి తొమ్మిది టోల్ ప్లాజాలను మూసివేయడంపై ఒక వారంలోపు నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. వాయు కాలుష్య సంక్షోభం వార్షిక లక్షణం అని అభిప్రాయపడ్డ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం, ఆ ముప్పును ఎదుర్కోవడానికి దాని దీర్ఘకాలిక చర్యలను పునఃసమీక్షించాలని CAQMను కోరింది.