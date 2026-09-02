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అయోధ్య ట్రస్టు తొలి CEOగా జితేంద్ర మిశ్రా

అయోధ్య ట్రస్టు సీఈవోగా జితేంద్ర మిశ్రా- సీఈవోగా విశ్రాంత ఎయిర్‌ మార్షల్‌ జితేంద్ర మిశ్రా నియామకం- అయోధ్య విరాళాల చోరీ వివాదం తర్వాత సీఈవో నియామకం

Ayodhya Ram Temple Trust New CEO
అయోధ్య రామమందిరం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 2, 2026 at 4:57 PM IST

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Ayodhya Ram Temple Trust New CEO : అయోధ్య రామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ తొలి చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్‌ (సీఈఓ)గా ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ రిటైర్డ్ ఎయిర్ మార్షల్ జితేంద్ర మిశ్రా నియమితులయ్యారు. సీఈఓ ఎంపిక కోసం విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ప్రమోద్ కోహ్లీ నేతృత్వంలో ఏర్పాటైన ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ జితేంద్ర మిశ్రాను ఎంపిక చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో సమావేశమైన రామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ జితేంద్ర మిశ్రా నియామకానికి ఆమోదం తెలిపింది. ఆలయానికి వచ్చే భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడం, ఆర్థిక వ్యవహారాలను పర్యవేక్షించడం, రోజువారీ ఆలయ నిర్వహణ సిబ్బందిని సమన్వయం చేయడం వంటి విధులను ఆయన నిర్వర్తించనున్నారు. జితేంద్ర మిశ్రా గతంలో భారతీయ వాయుసేనలో సీనియర్ అధికారిగా, ఎయిర్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్-ఇన్-చీఫ్‌గా విశేష సేవలందించారు.

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RAMA JANMA BHOOMI NEW CEO
AYODHYA RAM TEMPLE TRUST CEO
AYODHYA RAM TEMPLE TRUST

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