భారత వాయుసేన నూతన చీఫ్గా ఎయిర్ మార్షల్ అశుతోష్ దీక్షిత్
భారత వైమానికదళం కొత్త అధిపతిగా అశుతోష్ దీక్షిత్- వైమానికదళంలో 4 దశాబ్దాలుగా అశుతోష్ దీక్షిత్ సేవలు
Published : October 6, 2026 at 7:08 PM IST
Airforce New Chief : భారత వాయుసేన కొత్త చీఫ్గా అశుతోష్ దీక్షిత్ నియమితులయ్యారు. ప్రస్తుత వాయుసేన చీఫ్ ఏపీ సింగ్ స్థానంలో ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. వాయుసేనలో నాలుగు దశాబ్దాల అపార అనుభవం ఉన్న అశుతోష్ స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన తేలికపాటి యుద్ధ విమానం తేజస్తో పాటు ఇతర విమానాల ప్రాజెక్టుల్లో కీలక పాత్ర పోషించారు. 1986లో అశుతోష్ దీక్షిత్ ఫైటర్ పైలట్గా వాయుసేనలో చేరారు. ఫైటర్ జెట్లు, రవాణా విమానాలను 3వేల 500 గంటలకు పైగా నడిపిన అనుభవం ఉంది. మిరాజ్-2000 స్క్వాడ్రన్, పశ్చిమ సెక్టార్లోని ఫ్రంట్లైన్ ఫైటర్ బేస్, ఫైటర్ ట్రైనింగ్ బేస్ కమాండర్గా పనిచేశారు. ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్, ఆపరేషన్ రక్షక్, ఆపరేషన్ సిందూర్లో అశుతోష్ దీక్షిత్ చురుగ్గా పాల్గొన్నారు.