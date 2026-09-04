డ్రగ్స్ పరీక్షలో పాజిటివ్- పైలట్పై ఎయిర్ఇండియా వేటు- విమానం 300 అడుగుల కిందికి పడ్డ ఘటనలో చర్యలు!
డ్రగ్ టెస్టులో పాజిటివ్గా తేలిన ఫుకెట్- దిల్లీ విమాన పైలట్పై ఎయిర్ ఇండియా చర్యలు- తక్షణమే విధుల్లో నుంచి తొలగింపు- ఆగస్ట్ 4న ఫుకెట్ నుంచి దిల్లీ వస్తుండగా తీవ్ర కుదుపులకు గురైన విమానం
Published : September 4, 2026 at 8:55 PM IST
Pilot Fired After Drug Test : ఫుకెట్- దిల్లీ విమాన ఘటనలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. డ్రగ్ వినియోగ పరీక్షలో పాజిటివ్గా తేలిన పైలట్పై ఎయిర్ ఇండియా కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. ఫుకెట్ నుంచి దిల్లీకి వచ్చిన విమానానికి పైలట్ ఇన్ కమాండ్గా వ్యవహరించిన పైలట్ సేవల్ని తక్షణమే రద్దు చేస్తున్నట్లు ఎయిర్ ఇండియా శుక్రవారం తెలిపింది. ఇక్కడ విమాన భద్రత, పైలట్ల ఫిట్నెస్, నియంత్రణ పరమైన నిబంధనల విషయంలో తాము జీరో టాలరెన్స్ విధానం పాటిస్తామని ఎయిర్ ఇండియా స్పష్టం చేసింది. పైలట్ నిషేధిత మత్తుపదార్థాలు ఉపయోగించినట్లు సంబంధించిన పరీక్షలో తేలడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది.
AAIB రిపోర్ట్ తర్వాత ఎయిర్ ఇండియా చర్యలు
ఎయిర్ ఇండియా ప్రకటనకు కొద్ది గంటల ముందే ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో (AAIB) ఫుకెట్- దిల్లీ విమాన ఘటనపై ప్రాథమిక నివేదికను (ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్) విడుదల చేసింది. ఈ రిపోర్టులో పైలట్ డ్రగ్ వినియోగం తీవ్ర ఆందోళన కలిగించే అంశమని పేర్కొంది. ఈ వ్యవహారంలో డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (DGCA) తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఏఏఐబీ సూచించింది. నివేదిక వెలువడిన వెంటనే ఎయిర్ ఇండియా పైలట్ను ఉద్యోగం నుంచి తొలగిస్తున్నట్లు నిర్ణయం తీసుకుంది.
Air India Spokesperson: "The Pilot-in-Command of the Phuket-Delhi flight tested positive for a psychoactive substance. In line with Air India's zero-tolerance approach to violation of safety, fitness or regulatory requirements, the pilot's employment has been terminated with… pic.twitter.com/So6bLdLoO5— ANI (@ANI) September 4, 2026
ఆగస్ట్ 4న ఘటన- 300 అడుగులు కిందికి పడ్డ విమానం
ఈ ఘటన ఆగస్ట్ 4న జరిగింది. ఫుకెట్ నుంచి దిల్లీకి బయల్దేరిన ఎయిర్ ఇండియా A320 విమానంలో భయంకర సంఘటన జరిగింది. ప్రయాణ సమయంలో ఒక్కసారిగా ఆకాశంలోనే విమానం దాదాపు 300 అడుగుల ఎత్తును కోల్పోయింది. దీంతో విమానంలోని పలువురు ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. AAIB ప్రాథమిక నివేదిక ప్రకారం విమానం 36 వేల అడుగుల ఎత్తులో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో మూడు హైడ్రాలిక్ వ్యవస్థలు దాదాపు ఒకేసారి పని చేయడం ఆగిపోయాయి. దీంతో విమానంలోని ఆటోపైలట్ డిస్కనెక్ట్ అయింది. అదే సమయంలో కొద్దిసేపు స్టాల్ వార్నింగ్ వచ్చింది. అనంతరం విమానం ఎత్తులో అనూహ్యంగా మార్పు చోటుచేసుకుంది. ఈ పరిణామంతో ప్రయాణికులు గాయపడ్డట్లు AAIB రిపోర్ట్ స్పష్టం చేసింది.
ఘటన సమయంలో విమానంలో మొత్తం 145 మంది ఉన్నారు. ఆకస్మికంగా విమానం కుదుపులకు లోనవడంతో సుమారు 24 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. తర్వాత ఎట్టకేలకు ఉదయం 11.30 గంటల సమయంలో ఆ ఫ్లైట్ దిల్లీలో సురక్షితంగానే ల్యాండ్ అయింది. గాయపడ్డ వారిని ఆస్పత్రులకు తరలించారు. అయితే ఈ క్రమంలోనే కో పైలట్, పైలట్ ఇన్ కమాండ్కు డ్రగ్ యూసేజ్ టెస్ట్ నిర్వహించగా పైలట్ ఇన్ కమాండ్కు పాజిటివ్గా వచ్చింది. కో పైలట్ నమూనాలు నెగెటివ్గా తేలాయి. ఈ ఘటన తర్వాత ఎయిర్ ఇండియా మరింత అప్రమత్తమైంది. తమ పైలట్లకు కఠినమైన వైద్య పరీక్షలు, ప్రొఫిషియెన్సీ చెకింగ్స్, ఇతర నియంత్రణ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపింది. తమ పైలట్లు అందరికీ 100 శాతం వాలంటరీ డ్రగ్ టెస్టింగ్ కూడా ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది.
డ్రగ్ వినియోగమే కారణమా- నో క్లారిటీ!
అయితే ఘటన సమయంలో మరే ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు కనిపించలేదని ఏఏఐబీ రిపోర్టులో వెల్లడించింది. మరోవైపు పైలట్ డ్రగ్ వినియోగానికి, హైడ్రాలిక్ వ్యవస్థల వైఫల్యానికి లేదా విమానం ఎత్తులో మార్పులకు ఒకదానితో మరొకటి సంబంధం ఉన్నట్లు దర్యాప్తులో ఇప్పటివరకు నిర్ధరించలేదని ఏఏఐబీ స్పష్టం చేసింది. AAIB రిపోర్ట్ ప్రకారం- ఆ విమానం భారత గగనతలంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత 34 వేల అడుగుల ఎత్తు నుంచి 36 వేల అడుగులకు పైకి చేరాలని ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ (ATC) ఆదేశించింది. దీంతో ఆ ఎత్తులో ప్రయాణిస్తుండగా ఊహించని ఘటన చోటుచేసుకుంది.
మొదట గ్రీన్, తర్వాత బ్లూ, ఎల్లో హైడ్రాలిక్ వ్యవస్థల్లోనూ సమస్యను గుర్తించింది. ప్రమాద సమయంలో కో- పైలట్ విమానాన్ని నడుపుతున్నారు. ఊహించని మార్పులతో వెంటనే పైలట్ ఇన్ కమాండ్ నియంత్రణలోకి తీసుకున్నారు. ఈ సమయంలో విమానం నిర్దేశిత ఎత్తు కంటే సుమారు 372 అడుగులు పైకి వెళ్లి, మళ్లీ 292 అడుగులు కిందికి పడిపోయింది. మళ్లీ కొన్ని సెకన్లలోనే హైడ్రాలిక్ వ్యవస్థలు తిరిగి పనిచేయడంతో ప్లైట్ కంట్రోల్ వ్యవస్థలు సాధారణ స్థితికి వచ్చాయి. అయితే ఇది ప్రాథమిక రిపోర్ట్ మాత్రమే. దర్యాప్తు పూర్తి స్థాయిలో చేసిన తర్వాత ఫైనల్ రిపోర్ట్ రానుంది.
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