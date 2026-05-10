ట్రావెల్ పాలసీల దుర్వినియోగం- గత మూడేళ్లలో 1,000 మందికి పైగా సిబ్బంది తొలగింపు : ఎయిర్ ఇండియా సీఈఓ
విమానంలోని వస్తువులను దొంగలించడం- ఛార్జీ వసూలు చేయకుండా అదనపు బ్యాగేజీని విమానంలోకి అనుమతించడం- ఇలాంటి చర్యలకు కొందరు ఉద్యోగులు పాల్పడ్డారన్న సీఈఓ క్యాంప్బెల్ విల్సన్
Published : May 10, 2026 at 10:11 PM IST
Air India Termination : ట్రావెల్ పాలసీల దుర్వినియోగం వంటి కారణాలతో వెయ్యిమంది ఉద్యోగులను టాటా గ్రూప్నకు చెందిన ఎయిరిండియా విమానయాన సంస్థ తొలగించింది. గత మూడేళ్లలోనే తొలగింపులు జరిగినట్లు ఎయిరిండియా సీఈఓ క్యాంప్బెల్ విల్సన్ వెల్లడించారు. విమానంలోని వస్తువులను దొంగలించడం, ఛార్జీ వసూలు చేయకుండా అదనపు బ్యాగేజీని విమానంలోకి అనుమతించడం వంటి చర్యలకు కొందరు ఉద్యోగులు పాల్పడ్డారని చెప్పారు. ఎంప్లాయీ లీజర్ ట్రావెల్ పాలసీని సైతం వందలాది సిబ్బంది దుర్వినియోగం చేశారని గుర్తు చేశారు.
ఇలాంటి చర్యలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమతించబోమని విల్సన్ చెప్పారు. ఎవరూ మనల్ని గమనించనప్పుడు కూడా నైతికంగా నడుచుకోవాలని ఉద్యోగులకు సూచించారు. పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు చక్కబడకపోతే ఈ ఏడాది కఠిన పరిస్థితులు చవిచూస్తామని విల్సన్ పేర్కొన్నారు.