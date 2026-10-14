ఎయిర్ ఇండియా విమానానికి బాంబు బెదిరింపులు -జైపుర్కు మళ్లింపు
ఫ్రాంక్ఫర్ట్ నుంచి దిల్లీ వెళ్తుండగా ఎయిర్ ఇండియా విమానానికి బాంబు బెదిరింపు అందింది. దాంతో ఫ్లైట్ను వెంటనే జైపుర్ విమానాశ్రయంలో అత్యవసర ల్యాండింగ్ చేశారు.
Published : October 14, 2026 at 12:41 PM IST
Air India Received Bomb Threat : ఫ్రాంక్ఫర్ట్ నుంచి దిల్లీ వస్తున్న ఎయిర్ ఇండియా విమానానికి పెను ప్రమాదం తప్పింది. విమానంలో బాంబు ఉందనే బెదిరింపులు రావడంతో అప్రమత్తమైన సిబ్బంది జైపూర్లో అత్యవసర ల్యాండింగ్ చేశారు. ఉదయం ఫ్రాంక్ఫర్ట్ నుంచి బయలుదేరిన ఎయిర్ ఇండియా విమానంలో బాంబు ఉన్నట్లు సమాచారం అందింది.
పైలట్ వెంటనే అప్రమత్తమై విమానం ముంబయి గగనతలంలో ఉండగానే విమానాన్ని ఎవరైనా హైజాక్ చేశారా లేదా అసాధారణ పరిస్థితులు తలెత్తాయా? అని తెలిపే 'స్క్వాక్ కోడ్ 7500'ను సంకేతంగా పంపారు. తర్వాత ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ అధికారుల సూచన మేరకు విమానాన్ని దారి మళ్లించి జైపుర్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో అత్యవసర ల్యాండింగ్ చేశారు. ప్రస్తుతం భద్రతా బలగాలు విమానాన్ని ఐసోలేషన్ బేకు తరలించి క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ ఘటనపై ఎయిర్ ఇండియా అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.