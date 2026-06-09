గత నాలుగేళ్లలో ఎయిర్ ఇండియాను పునర్నిర్మించాం- మరోసారి పూర్తికాల కార్యనిర్వాహక పదవిని చేపట్టను : సీఈఓ విల్సన్
ఎయిర్ ఇండియా సీఈఓ క్యాంప్బెల్ విల్సన్ పీటీఐ ఇంటర్వ్యూ- తన కెరీర్, సంస్థలో ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను షేర్ చేసుకున్న విల్సన్
Published : June 9, 2026 at 9:58 PM IST
Air India CEO Campbell Wilson Interview : గత నాలుగేళ్లుగా ఎయిర్ ఇండియా పునాదులను పునర్నిర్మించామని ఆ విమానయాన సంస్థ సీఈఓ క్యాంప్బెల్ విల్సన్ తెలిపారు. తాము ఆర్డర్ చేసిన విమానాలు షెడ్యూల్ ప్రకారం డెలివరీ కాకపోవడం వల్ల వృద్ధి, ఉత్పత్తి, విమానాల ఆధునీకరణపై గణనీయమైన ప్రభావం పడిందని అన్నారు. ఈ ఏడాది చివర్లో ఎయిర్ ఇండియా సీఈఓ, ఎండీ పదవుల నుంచి వైదొలగనున్న విల్సన్ మరో పూర్తికాల కార్యనిర్వాహక పదవిని చేపట్టే ప్రణాళికలు తనకు లేవని చెప్పారు. ఓ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో విల్సన్ పలు విషయాలను పంచుకున్నారు.
నా ప్రయాణం అద్భుతంగా సాగింది : విల్సన్
ఎయిర్ ఇండియాలో తన ప్రయాణం అద్భుతంగా సాగిందని విల్సన్ తెలిపారు. అలాగే సాంస్కృతిక పరివర్తన, ఎయిర్ఇండియాలో నాలుగు విమానయాన సంస్థల విలీనం, రీబ్రాండింగ్, ఉత్పత్తిని ఉన్నతీకరించడం వంటి వివిధ ప్రయత్నాలను ప్రస్తావించారు. ఇవి ఇప్పటికే బాగా కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు. తన భవిష్యత్ ప్రణాళికల గురించి విల్సన్ స్పందించారు. తాను మరో ఎయిర్లైన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పదవిని చేపట్టబోనని చెప్పారు.
News Alert ! Air India's foundations have been rebuilt in last four years; very proud of what the team has achieved: CEO Campbell Wilson. pic.twitter.com/GhnGOBOgM3— Press Trust of India (@PTI_News) June 9, 2026
"నేను పూర్తికాలపు ఎగ్జిక్యూటివ్ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుని సలహా మండలిలో కీలక పాత్ర పోషించగలను. యువతకు మార్గదర్శకత్వం వహించగలను. విమానయాన రంగంలో నా 30 ఏళ్ల అనుభవంలో స్టార్టప్ పరివర్తన, విలీనం, ప్రైవేటీకరణ వంటి విషయాలలో నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. నేను ఈ ఉద్యోగ జీవితాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించాను. కాబట్టి విద్యార్థులతో సహా రాబోయే తరాలతో నా ఉద్యోగ జీవిత అనుభవాలను షేర్ చేసుకుంటాను. వారు కూడా ఇలాంటి మార్గాన్నే అనుసరించేలా వారిలో స్ఫూర్తిని నింపాలనుకుంటున్నాను."
--క్యాంప్బెల్ విల్సన్, ఎయిర్ ఇండియా సీఈఓ
ఎయిర్ ఇండియాకు తదుపరి సవాలు విస్తరణేనని క్యాంప్బెల్ విల్సన్ అభిప్రాయపడ్డారు. "ఎయిర్ ఇండియా ఆర్డర్ చేసిన విమానాలు షెడ్యూల్ ప్రకారం డెలివరీ అవ్వలేదు. ఈ పరిస్థితి వృద్ధి, ఉత్పత్తి, విమానాల ఆధునీకరణపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపింది. సీట్ల సరఫరా గొలుసులో ఉన్న పరిమితులు మాకు ఇబ్బందికరంగా మారాయి. ముఖ్యంగా ఫస్ట్, బిజినెస్ క్లాస్ సీట్ల విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాం. ఈ పరిమితుల కారణంగా ఎయిర్లైన్ ఇప్పటికే ఉన్న వైడ్ బాడీ విమానాలలో ఆధునీకరణ (రెట్రోఫిట్) చేయడం ఆలస్యమైంది. ఒప్పందం ప్రకారం కొత్త విమానాలు సమయానికి వచ్చి వాటి ఆధునీకరణ పనులు జరిగి ఉంటే ఎయిర్ ఇండియా పరివర్తన ప్రక్రియ మరింత వేగంగా ముందుకు సాగేది. ఆ విషయంలో మాకు కొంత అసంతృప్తి ఉంది. కానీ అది పూర్తిగా మా నియంత్రణలో లేని విషయం" అని విల్సన్ స్పష్టం చేశారు.
'ముందే నాలుగేళ్ల తర్వాత తప్పుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నా'
ఎయిర్ ఇండియాలో ఇంకా ఎక్కువ కాలం కొనసాగాలని అనుకుంటున్నారా? అన్న ప్రశ్నకు విల్సన్ ఆసక్తికర సమాధానం ఇచ్చారు. కొన్ని కారణాల వల్ల నాలుగేళ్ల తర్వాత ప్రస్తుత బాధ్యతల నుంచి తప్పుకోవాలని తాను ముందే నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు. సీఈఓ బాధ్యతలను మరొకరికి అప్పగించడానికి ఇదే సరైన సమయమని చెప్పారు. విమానయాన రంగంలో తన 30 ఏళ్లకు పైగా కెరీర్లో ఎనిమిది లేదా తొమ్మిది దేశాల్లో నివసించానని వెల్లడించారు. దిల్లీలో గడపడాన్ని తాను ఎంతగానో ఆస్వాదించినప్పటికీ, న్యూజిలాండ్ను కూడా మిస్ అవుతున్నానని స్పష్టం చేశారు.
న్యూజిలాండ్కు చెందిన క్యాంప్బెల్ విల్సన్ నాలుగేళ్ల క్రితం 2022లో ఎయిర్ ఇండియా సీఈఓ, ఎండీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఆయన పదవీకాలం 2027 జూన్ వరకు ఉంది. అయితే విల్సన్ హయాంలో సంస్థ సేవల్లో నాణ్యత, సమయపాలనలో పెద్దగా మెరుగుదల లేదు. అంతేకాకుండా గతేడాది అహ్మదాబాద్లో జరిగిన ఘోర ప్రమాదంతో విల్సన్ నాయకత్వంపై వ్యతిరేకత వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో 2026 ఏప్రిల్లో ఎయిర్ ఇండియా సీఈఓ, ఎండీ పదవికి క్యాంప్బెల్ విల్సన్ రాజీనామా చేశారు. అయితే ఆయన స్థానంలో కొత్త వారసుడు వచ్చే వరకు ఆ పదవుల్లో కొనసాగనున్నారు. కాగా, విల్సన్ స్థానంలో కొత్త సీఈఓను నియమించేందుకు ఎయిర్ ఇండియా ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది.
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