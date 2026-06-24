పాకిస్థాన్లోకి ఎయిరిండియా విమానం- కానీ వెంటనే!: DGCA క్లారిటీ
జూన్ 22న ఘటన జరిగిందని చెప్పిన పౌరవిమానయాన శాఖ డైరెక్టరేట్ జనరల్- ఏటీసీ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకున్న అనంతరం ఆ విమానాన్ని మళ్లీ దిల్లీకి మళ్లించారని స్పష్టత
Air India Flight (Etv Bharat)
Published : June 24, 2026 at 10:51 PM IST
Air India Flight PAK Air Space : దేశ రాజధాని దిల్లీ నుంచి అమృత్సర్కు వెళ్తున్న ఎయిరిండియా విమానం పాకిస్థాన్ గగనతలంలోకి ప్రవేశించినట్లు వార్తలు రాగా, పౌరవిమానయాన శాఖ డైరెక్టరేట్ జనరల్ (DGCA) ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆ విమానం అమృత్సర్కు చేరుకునే సమయంలో కొద్దిసేపు పాకిస్థాన్ గగనతలంలోకి ప్రవేశించినట్లు ధ్రువీకరించింది. కానీ ఆ ఘటన జూన్ 22న జరిగిందని, పాక్ ఏటీసీ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకున్న అనంతరం ఆ విమానాన్ని మళ్లీ దిల్లీకి మళ్లించారని వెల్లడించింది.