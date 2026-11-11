ఎయిరిండియా విమానానికి హైజాక్ బెదిరింపు
Air India Flight Hijack Alert : కోల్కతా నుంచి ముంబయికి వెళ్లాల్సిన ఎయిరిండియా విమానం నుంచి హైజాక్ బెదిరింపు రావడం కలకలం సృష్టించింది.
Published : November 11, 2026 at 12:49 PM IST
కోల్కతా నుంచి ముంబయికి వెళ్లాల్సిన ఎయిరిండియా విమానాన్ని హైజాక్ చేస్తున్నట్లు బెదిరింపులు రావడం తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. దీనితో టేకాఫ్ కావాల్సిన విమానాన్ని పైలట్ ఆపేశారు. భద్రత సిబ్బంది ప్రస్తుతం దానిని తనిఖీ చేస్తున్నారు. విమానం టాయిలెట్లో ఓ అద్దంపై 'హైజాక్ అలర్ట్' అనే సందేశం కన్పించినట్లు సమాచారం. దీంతో పైలట్ వెంటనే ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్కు దీని గురించి సమాచారం ఇచ్చారు. అప్రమత్తమైన ఎయిర్పోర్టు సిబ్బంది, టేకాఫ్ను నిలిపివేశారు. సదరు విమానాన్ని ఎయిర్పోర్టులోని ఐసోలేషన్ ప్రాంతానికి తరలించారు. ప్రస్తుతం విమానంలో సీఐఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది ముమ్మరంగా తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు, సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీలు దర్యాప్తు చేపట్టాయి.