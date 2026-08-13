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5వేల మంది పైలట్లకు డ్రగ్‌ టెస్టులు- ఇప్పుడు సడెన్​గా ఎందుకంటే?

పుకెట్‌-దిల్లీ విమాన పైలట్‌కు గంజాయి పాజిటివ్‌ రావడంతో కీలక నిర్ణయం- ఎయిరిండియా, ఎయిరిండియా ఎక్స్‌ప్రెస్‌లోని పైలట్లందరికీ తప్పనిసరి పరీక్షలు- నిషేధిత డ్రగ్స్‌, మందుల వినియోగంపై పూర్తిస్థాయి స్క్రీనింగ్‌

Air India Pilots Dope Test
ఎయిరిండియా ఫ్లైట్ (FILE/IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2026 at 4:50 PM IST

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Air India Pilots Dope Test : ఎయిరిండియా, ఎయిరిండియా ఎక్స్​ప్రెస్ సంస్థలు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. రెండు సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న పైలట్లందరికీ సైకోఆక్టివ్ పదార్థాల పరీక్షలు నిర్వహించనున్నాయి. ఇటీవల పుకెట్- దిల్లీ విమానం అకస్మాత్తుగా సుమారు 300 అడుగులు కిందకు పడ్డ ఘటనలో విమాన సిబ్బందిలోని పైలట్​కు నిర్వహించిన నిర్ధరణ పరీక్షలో గంజాయ్ పాజిటివ్​గా తేలింది. ఆ నేపథ్యంలోనే రెండు సంస్థలు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సంబంధిత వర్గాలు గురువారం తెలిపాయి.

అయితే టాటా గ్రూప్ యాజమాన్యంలోని ఆ రెండు విమానయాన సంస్థల్లో కలిపి 5000 మందికిపైగా పైలట్లు ఉన్నారు. వారందరికీ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. ఆ పరీక్షలు తప్పనిసరని సంస్థలు పైలట్లకు పంపిన సమాచారంలో స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం, అనుమతి లేని పదార్థాలు లేదా మందులను ఎవరైనా వినియోగిస్తున్నారా అనే అంశాన్ని గుర్తించేందుకు పూర్తిస్థాయి స్క్రీనింగ్ నిర్వహించనున్నారు. ఆ పరీక్షలు గురువారం నుంచి ప్రారంభవుతాయని సమాచారం.

గురుగ్రామ్‌లోని శిక్షణ అకాడమీలో శిక్షణ కార్యక్రమాలతో పాటు పరీక్షలను నిర్వహించనున్నారు. అలాగే విమాన ప్రయాణం పూర్తయిన తర్వాత ఫ్లైట్‌ బ్రీఫింగ్‌ కేంద్రాల్లో కూడా పరీక్షలు చేస్తారు. ఎయిర్‌లైన్స్‌ కార్యాలయాలు, ఆయా బేస్‌లకు కేటాయించిన కేంద్రాల్లో స్క్రీనింగ్‌ చేపట్టనున్నారు. ప్రయాణికుల భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని చాటిచెప్పేందుకే ఆ చర్యలు చేపడుతున్నట్లు సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. విమాన సిబ్బంది విషయంలో భద్రతా ప్రమాణాలను మరింత కఠినతరం చేయడంతో పాటు ప్రయాణికులు, ఇతర భాగస్వాముల్లో నమ్మకాన్ని పెంచడమే లక్ష్యంగా పరీక్షలను చేపడుతున్నట్లు తెలిపాయి.

12 గంటల నిబంధన ఏం చెబుతోంది?
డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (డీజీసీఏ) నిబంధనల ప్రకారం, విమాన సిబ్బంది డ్యూటీకి ముందు 12 గంటల్లో మద్యం, మత్తు కలిగించే మందులు, నార్కోటిక్ లేదా స్టిమ్యులెంట్ డ్రగ్స్ వంటివి తీసుకోకూడదు. విమానంలో ఉన్న సమయంలో కూడా ఇలాంటి పదార్థాలను వినియోగించకూడదు. అయితే కేవలం 12 గంటలు గడిచినంత మాత్రాన పైలట్ విమానం నడపడానికి అర్హుడని భావించలేం. డ్యూటీకి హాజరయ్యే సమయంలో మద్యం మత్తులో ఉండకూడదు. రక్తంలో ఆల్కహాల్ గుర్తించినా విమానం నడపడానికి అనుమతి ఉండదు. అలాగే పైలట్ పనితీరును ప్రభావితం చేసే సైకోఆక్టివ్ పదార్థాల ప్రభావంలో ఉండే లైసెన్స్ ద్వారా లభించే అధికారాలను వినియోగించకూడదు. విమానాన్ని సురక్షితంగా నడిపే సామర్థ్యంపై ప్రభావం ఉన్నట్లు తేలితే విధులకు దూరంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.

300 అడుగులు కిందకు పడ్డ విమానం
ఆగస్టు 4వ తేదీన పుకెట్ నుంచి దిల్లీకి బయలుదేరిన ఎయిరిండియా విమానం AI2379లో ఆ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఎయిర్​బస్ A320 విమానం ప్రయాణ సమయంలో అకస్మాత్తుగా సుమారు 300 అడుగులు కిందకు పడింది. అనంతరం కాసేపటికి అదుపులోకి వచ్చింది. దిల్లీలో సేఫ్​గా ల్యాండ్ అయింది. ఆ ఘటనలో పలువురు ప్రయాణికులతోపాటు విమాన సిబ్బంది గాయపడ్డారు. దీంతో ఆ ఘటనపై ఎయిర్​క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో (ఏఏఐబీ) దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఆ విమానానికి కమాండ్ చేసిన పైలట్​కు తొలుత నిర్వహించిన స్క్రీనింగ్ అనంతరం నిర్ధరణ పరీక్ష నిర్వహించగా, గంజాయి పాజిటివ్​గా తేలింది. దీంతో విమాన భద్రతపై మరోసారి చర్చ మొదలైంది.

విమానంలో సాంకేతిక హెచ్చరికలు
మరోవైపు, AI 2379 విమానానికి సంబంధించినట్లు చెబుతున్న పోస్ట్​- ఫ్లైట్ మెయింటెనెన్స్ నివేదికలో పలు సాంకేతిక హెచ్చరికలు నమోదైనట్లు సమాచారం. ఎయిర్​బస్ A320 విమానం VT- EXOలో హైడ్రాలిక్ వ్యవస్థలకు సంబంధించిన పలు లో- ప్రెజర్ అలర్ట్​లు నమోదైనట్లు నివేదిక పేర్కొంది. గ్రీన్, బ్లూ, ఎల్లో హైడ్రాలిక్ వ్యవస్థల్లో తక్కువ ఒత్తిడికి సంబంధించిన హెచ్చరికలు వచ్చినట్లు సమాచారం. ఎల్లో, బ్లూ హైడ్రాలిక్ రిజర్వాయర్స్​లో లిక్విడ్ రేంజెస్​ తక్కువగా ఉన్నాయని నివేదికలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే విమానం ఒక్కసారిగా కిందకు పడడానికి పైలట్ పరీక్షలో బయటపడిన అంశాలకే కారణమని ఇప్పటి వరకు అధికారికంగా నిర్ధరణ కాలేదు. విమాన ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలను ఏఏఐబీ పరిశీలిస్తోంది.

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