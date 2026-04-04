ETV Bharat / bharat

పుదుచ్చేరికి రాష్ట్ర హోదా- పేదలకు ఉచిత విద్యుత్​- విజయ్​ హామీల వెల్లువ

కాంగ్రెస్‌, బీజేపీలు పుదుచ్చేరికి రాష్ట్ర హోదా కల్పించలేదు- దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన ఉన్న కుటుంబాలకు ఉచిత విద్యుత్‌- ప్రతీ కుటుంబానికి 25లక్షల వైద్య బీమా- పుదుచ్చేరిలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో విజయ్‌

TVK Chief Vijay (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 4, 2026 at 7:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

TVK Vijay On Puducherry : పుదుచ్చేరికి పూర్తి స్థాయి రాష్ట్ర హోదాను సాధించడానికి నూటికి నూరు శాతం కృషి చేస్తామని టీవీకే అధినేత విజయ్ హామీ ఇచ్చారు. కేంద్రంలో దశాబ్ధాలుగా అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ, కాంగ్రెస్‌, బీజేపీలు పుదుచ్చేరికి రాష్ట్ర హోదా కల్పించలేదని విజయ్‌ గుర్తు చేశారు. పుదుచ్చేరిలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించిన విజయ్‌, డీఎంకే-కాంగ్రెస్‌ కూటమిపై విమర్శలు గుప్పించారు. తమిళనాడు మాదిరిగానే పుదుచ్చేరిలోనూ అది ఒక గందరగోళ కూటమిగా మారిందంటూ ఎద్దేవా చేశారు.

టీవీకే అధికారంలోకి వచ్చిన ఆరు నెలల్లో పుదుచ్చేరిలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని విజయ్‌ వాగ్ధానం చేశారు. దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన ఉన్న ప్రతీ కుటుంబానికి నెలకు 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్‌ సరఫరా చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ప్రతీ కుటుంబానికి 25లక్షల ఆరోగ్య బీమా కల్పిస్తామని వివరించారు. పుదుచ్చేరి యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ అప్లైడ్‌ సైన్సెన్స్ అండ్‌ ఆర్ట్స్‌ను ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. మరోవైపు, ప్రత్యర్థి కూటములపై విజయ్​ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. తమిళనాడులో ఉన్న పరిస్థితులే పుదుచ్చేరిలోనూ కొనసాగుతున్నాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

"పుదుచ్చేరిలో రెండు ప్రధాన కూటములు ఉన్నాయి. కానీ ప్రజల సమస్యలకు అవి సరైన పరిష్కారం చూపలేకపోతున్నాయి. డీఎంకే-కాంగ్రెస్ కూటమి గందరగోళంలో ఉంది. మరోవైపు ఎన్​ఆర్ కాంగ్రెస్​, బీజేపీ కూటమి అలసిపోయింది. ఈ రెండు కూటములకు ఓటు వేయడం వృథా. పుదుచ్చేరికి సుపరిపాలన అవసరం."
- విజయ్​, టీవీకే అధినేత

ప్రజలకు మంచి పాలన అందించడమే లక్ష్యం!
మరోవైపు, పుదుచ్చేరికి రాష్ట్ర హోదా గురించి కూడా విజయ్​ ప్రస్తావించారు. పుదుచ్చేరికి పూర్తి రాష్ట్ర హోదా ఇవ్వాలని గతంలో ఎన్నో హామీలు ఇచ్చినప్పటికీ, కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న జాతీయ పార్టీలు ఇప్పటివరకు ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోలేదని విజయ్​ ప్రశ్నించారు. అయితే, టీవీకే అధికారంలోకి వస్తే పుదుచ్చేరికి రాష్ట్ర హోదా సాధించేందుకు కృషి చేస్తామని విజయ్ హామీ ఇచ్చారు. ఈ అంశాన్ని తమ ఎన్నికల ప్రధాన అజెండాగా తీసుకున్నామని తెలిపారు.

ఈ సందర్భంగా పుదుచ్చేరి ఎన్నికల్లో తాను మొదటి సారిగా పోటీ చేస్తున్నట్లు విజయ్​ గుర్తు చేశారు. అయితే ప్రజలకు మంచి పాలన అందించడమే తమ లక్ష్యమని చెప్పారు. ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు కొత్త ప్రత్యామ్నాయం అవసరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. తాము అధికారంలోకి వస్తే అవినీతి రహిత పరిపాలనను అందిస్తామని విజయ్ స్పష్టం చేశారు. ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించడంలో తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. కాగా, పుదుచ్చేరి శాసనసభ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో తమిళగ వెట్రి కజగం స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తోంది.

పుదుచ్చేరి ఎన్నికల సమరం
పుదుచ్చేరి 30 స్థానాలకు గానూ ఏప్రిల్ 9న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు నిర్వహించనున్నారు. ఎన్నికల సమయం దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ, గెలుపే లక్ష్యంగా అధికార, విపక్ష పార్టీలు పోటీ పడుతున్నాయి. కాగా, ప్రస్తుత అసెంబ్లీ గడువు జూన్ 15తో ముగియనుంది.

ఇదిలా ఉండగా, పుదుచ్చేరిలో చివరిసారిగా 2021లో ఎన్నికలు జరిగాయి. ఆ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఏఐఎన్ఆర్​సీ 10 స్థానాలతో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. డీఎంకే 6 స్థానాలతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. అలాగే, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు తలో 6 స్థానాలు గెలుచుకున్నాయి. ఆ ఎన్నికల్లో పోలింగ్ శాతం 84.8గా నమోదైంది. అంతకుముందు 2016 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ 15 స్థానాలు సాధించి అధికారంలోకి వచ్చింది. ఏఐఎన్‌ఆర్‌సీ 8 స్థానాలు, ఏఐఏడీఎంకే 4 స్థానాలు, డీఎంకే 2 స్థానాలు గెలుచుకున్నాయి. అప్పటి ఎన్నికల్లో ఓటింగ్ శాతం 83.6గా నమోదైంది.

TAGGED:

TVK VIJAY SLAMS BJP CONGRESS
VIJAY ELECTION CAMPAIGN PUDUCHERRY
PUDUCHERRY ELECTION DATE 2026
VIJAY PUDUCHERRY VISIT
TVK VIJAY ON PUDUCHERRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.