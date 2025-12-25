ETV Bharat / bharat

ల్యాబ్‌లో ప్రయోగాలు చేసే 'ఏఐ' ఏజెంట్ - ఐఐటీ పరిశోధకుల ఆవిష్కరణ - ఎలా పనిచేస్తుందంటే!

సైంటిస్టులా ప్రయోగాలు చేయగల ‘ఐలా’ - అత్యంత క్లిష్టమైన ఏఎఫ్ఎం మైక్రోస్కోపునూ ఆపరేట్ చేయగలదు - ఏఐ ఏజెంట్‌ను అభివృద్ధి చేసిన ఐఐటీ దిల్లీ పరిశోధకులు

AI AGENT AILA
AILA AI AGENT (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 25, 2025 at 2:13 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

AILA AI AGENT: కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ)తో పనిచేసే సెర్చ్ ఇంజిన్ ‘ఛాట్ జీపీటీ‌’ గురించి మనకు తెలుసు. దాన్ని మనం ప్రశ్నలు అడుగుతుంటే సమాధానాలు ఇస్తుంటుంది. ఒకవేళ ఏదైనా భౌతికమైన పనిని చేయమని ‘ఛాట్ జీపీటీ’కి చెబితే ఏమవుతుంది ? ఆ పనిని అది అస్సలు చేయలేదు. ఈ లోపాన్ని అధిగమించే దిశగా ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా ఐఐటీ దిల్లీకి చెందిన పరిశోధకులు ముందడుగు వేశారు. లార్జ్ ల్యాంగ్వేజ్ మోడల్ (ఎల్ఎల్ఎం) అనే సాఫ్ట్‌వేర్‌తో ఏఐ సెర్చ్ ఇంజిన్లు పనిచేస్తుంటాయి. మన పరిశోధకులు దాదాపు ఏడాది పాటు శ్రమించి ప్రాంప్ట్ ఇవ్వగానే భౌతికమైన పనులనూ చేయగల లార్జ్ ల్యాంగ్వేజ్ మోడల్‌ను ఆవిష్కరించారు. దీనికి ‘ఐలా’ (ఏఐఎల్‌ఏ) అని పేరు పెట్టారు. ఇది ల్యాబ్‌లో అచ్చం ఒక సైంటిస్టులా పనిచేస్తూ, అత్యంత క్లిష్టమైన మైక్రోస్కోపులతో మెటీరియల్స్ సైన్స్ టెస్టులు, ప్రయోగాలను నిర్వహిస్తోంది. ఐలాను ఎలా అభివృద్ధి చేశారు ? ఇది ఏయే పనులు చేయగలదు ? ఎంత కచ్చితత్వంతో చేయగలదు ? చిన్నతరహా యూనివర్సిటీలు, ఆస్పత్రులు, ఎంఎస్‌ఎంఈలకు దీనివల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం కలుగుతుంది ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఏఐ విప్లవానికి ‘ఐలా’తో కొత్తబాట
ఐఐటీ దిల్లీలోని యార్డీ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్‌కు చెందిన పరిశోధకులు సత్తా చాటారు. ఏఐ విప్లవాన్ని కొత్త పుంతలు తొక్కించే సరికొత్త బాటను వారు కనుగొన్నారు. ఐఐటీ దిల్లీలోని స్కూల్ ఆఫ్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ రీసెర్చ్‌లోని పీహెచ్‌డీ స్కాలర్ ఇంద్రజీత్ మండల్, యార్డీ ఏఐ స్కూల్‌ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం ప్రొఫెసర్ ఎన్.ఎం. అనూప్ కృష్ణన్, మెటీరియల్స్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్ నిత్యానంద్ గోస్వామి, పరిశోధకులు జితేంద్ర సోని, జాకిలతో కూడిన టీమ్ ‘ఐలా’ (ఏఐఎల్‌ఏ) అనే ఏఐ ఏజెంట్‌ను అభివృద్ధి చేసింది. ‘ఐలా’ అంటే ‘ఆర్టిఫీషియల్లీ ఇంటెలీజెంట్ ల్యాబ్ అసిస్టెంట్’ అని అర్థం. దీన్ని తయారు చేసిన టీమ్‌లో డెన్మార్క్‌‌కు చెందిన ఆల్బోర్గ్ యూనివర్సిటీకి చెందిన మోర్టెన్ ఎం స్మెడ్‌స్క్జెర్, జర్మనీలోని లీబ్నిజ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫోటోనిక్ టెక్నాలజీకి చెందిన కాట్రిన్ వోండ్రాజెక్, జర్మనీలోని జెనా విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన లోథర్ వోండ్రాజెక్ కూడా ఉన్నారు.

‘ఐలా’ ఏం చేస్తుంది ?
మెటీరియల్ సైన్స్‌కు సంబంధించిన ల్యాబ్‌లో ప్రయోగాలు చేయడం అంటే ఆషామాషీ విషయం కాదు. ఇందుకోసం నిపుణులకు చాలా ఓపిక, ఏకాగ్రత, శ్రద్ధ అవసరం. మెటీరియల్ సైన్స్‌ ప్రయోగాలకు మూలస్తంభం అత్యాధునిక ‘ఆటమిక్ ఫోర్స్ మైక్రోస్కోప్’ (ఏఎఫ్‌ఎం). దీని ద్వారా సిలికాన్, గ్లాస్, కాంక్రీట్, లోహాలు, ప్లాస్టిక్‌‌లు సహా వివిధ బయో మెటీరియల్స్‌ను విశ్లేషిస్తారు. వాటి స్థితిగతులు, లోతుపాతులు, లక్షణాలు, స్వరూప స్వభావాలను కచ్చితత్వంతో తెలుసుకుంటారు. ప్రస్తుతం మనదేశంలో ఈ మైక్రోస్కోపుతో టెస్టులు చేయగల నిపుణుల సంఖ్య తక్కువగా ఉంది. ‘ఆటమిక్ ఫోర్స్ మైక్రోస్కోప్’‌ను వినియోగించడంపై ఎవరికైనా పూర్తి అవగాహన రావాలంటే దాదాపు రెండేళ్ల టైం పడుతుంది.

ఇన్నేళ్లు శ్రమించి నిపుణుడిగా మారిన వ్యక్తి కూడా, ఈ మైక్రోస్కోప్‌‌ను టెస్టు/ప్రయోగం కోసం సిద్ధం చేసుకోవడానికి గంటల కొద్దీ టైం తీసుకుంటాడు. ఇకపై ఇంత టైం వేస్ట్ కాదు. ‘ఐలా’‌ ఏఐ ఏజెంట్‌ను ‘ఆటమిక్ ఫోర్స్ మైక్రోస్కోప్’‌తో లింక్ చేశాక, నిపుణుడు ఒక్క ప్రాంప్ట్‌ను ఇస్తే చాలు. ఆ వెంటనే ప్రయోగానికి/టెస్టుకు అవసరమైన కోడ్‌ను ఐలా రాస్తుంది. తనతో కనెక్ట్ అయి ఉన్న మైక్రోస్కోపును ఆపరేట్ చేయడం మొదలుపెడుతుంది. ప్రయోగం/టెస్టు పూర్తయ్యాక, అందులోని డేటాను సైతం తానే సేకరిస్తుంది. ఆ డేటా ప్రకారం వెల్లడయ్యే ఫలితాలను స్వయంగా విశ్లేషిస్తుంది. ఫలితంగా నిపుణుల శ్రమ తగ్గుతుంది. విలువైన టైం, డబ్బు ఆదా అవుతాయి.

100 ప్రయోగాల్లో 80 సక్సెస్
‘'ఐలా ఏఐ ఏజెంట్‌ను ఆటమిక్ ఫోర్స్ మైక్రోస్కోప్‌తో లింక్ చేసి మేం గత ఏడాది వ్యవధిలో దాదాపు 100 విభిన్న ప్రయోగాలు చేశాం. వాటిలో 80 ప్రయోగాలు సక్సెస్ అయ్యాయి. విభిన్న రకాల లార్జ్ ల్యాంగ్వేజ్ మోడల్‌లను ఉపయోగించి ఐలా పనితీరును అంచనా వేశాం. ఐలా స్వయంప్రతిపత్తితో పనిచేయగలదని మా ప్రయోగాల్లో తేలింది. ఐలా ఏఐ ఏజెంట్‌‌లోని సాఫ్ట్‌వేర్‌లో దాదాపు 4వేల పేజీల మాన్యువల్‌లు ఉన్నాయి. మనం ప్రాంప్ట్ ఇవ్వగానే, అది మాన్యువల్‌‌లోని అన్ని నిబంధనలను చదువుతుంది. ఆ తర్వాతే ప్రయోగాన్ని/టెస్టును మొదలుపెడుతుంది. అచ్చం ఒక సైంటిస్టులా బాధ్యతాయుతంగా, జాగ్రత్తగా ప్రయోగంలోని ఒక్కొక్క స్టెప్‌ను పూర్తి చేస్తుంది. ప్రయోగం నిర్వహించే క్రమంలో ఏదైనా అనుమానం వస్తే, వెంటనే నిపుణుడికి తగిన సూచనలను పంపుతుంది. ఆ సూచనలను బట్టి నిపుణుడు సముచిత ప్రాంప్ట్‌ను ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. తద్వారా ఆ ప్రయోగంలో భాగంగా ఉన్న విలువైన పరికరాలు దెబ్బతినే ముప్పు తప్పుతుంది. ఆటోమేషన్ టెక్నాలజీ ద్వారా ‘ఆటమిక్ ఫోర్స్ మైక్రోస్కోప్’‌తో ఏదైనా టెస్ట్ నిర్వహిస్తే ఫలితాలు తప్పుగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆటోమేషన్ టెక్నాలజీలో ప్రయోగ నిర్వహణ నిబంధనలు ముందస్తుగా నిర్ణయమై ఉంటాయి. కానీ ఐలా ఏఐ ఏజెంట్ ప్రయోగం జరిగే క్రమంలో ఎదురయ్యే పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఒక మనిషిలా అప్పటికప్పుడు స్పందిస్తుంది. అందుకే ఇది విశ్వసనీయమైన, కచ్చితమైన ఫలితాలను ఇవ్వగలదు’’ అని ఐఐటీ దిల్లీలోని స్కూల్ ఆఫ్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ రీసెర్చ్‌లోని పీహెచ్‌డీ స్కాలర్ ఇంద్రజీత్ మండల్ తెలిపారు.

ఐలాతో మనుషుల కంటే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ ఉత్పాదకత
‘'జీపీటీ, క్లాడ్, జెమిని, లామా లాంటి లార్జ్ ల్యాంగ్వేజ్ మోడల్‌లను వాస్తవ ప్రపంచ ప్రయోగశాల ప్రయోగాలకు అనుసంధానించి మేం ఐలాను తయారుచేశాం. అంతగా ఆర్థిక వనరులు, సాంకేతిక మౌలిక సదుపాయాలు లేని యూనివర్సిటీలు, ఆస్పత్రులు, మెడికల్ కాలేజీలు, ల్యాబ్‌లు మనదేశంలో చాలానే ఉన్నాయి. ఐలా ఏఐ ఏజెంట్‌‌ వాటన్నింటి పాలిట ఒక వరం లాంటిది. చాలా ఆస్పత్రులు, ల్యాబ్‌లు భారీ వేతనాలను ఇచ్చి ‘ఆటమిక్ ఫోర్స్ మైక్రోస్కోప్’ (ఏఎఫ్‌ఎం)ను ఆపరేట్ చేయగల నిపుణులను భర్తీ చేసుకోలేవు. ఇలాంటి సంస్థలు ఐలా ఏఐ ఏజెంట్‌ను ఏఎఫ్‌ఎం మైక్రోస్కోప్‌కు లింక్ చేసుకొని వేగంగా, చౌకగా టెస్టులను చేయొచ్చు. మనుషుల కంటే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ ఉత్పాదకంగా పనిచేయడం ఐలా ప్రత్యేకత. దీన్ని ఇంధన, వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక రంగాల్లోనూ వాడొచ్చు’’ అని యార్డీ ఏఐ స్కూల్‌ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం ప్రొఫెసర్ ఎన్.ఎం. అనూప్ కృష్ణన్ తెలిపారు.

‘ఐలా’ ఎంట్రీ ఇస్తే నిపుణుల కొరత ఉండదు
‘'ఏఎఫ్‌ మైక్రోస్కోప్‌ను ఆపరేట్ చేయడం అనేది అత్యంత సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ. దీని నిర్వహణపై ఓ వ్యక్తి పట్టు సంపాదించడానికి చాలా ఏళ్ల టైం పడుతుంది. కానీ ఈ పనిని ఐలా అవలీలగా చేయగలదు. ఆ మైక్రోస్కోపుతో ప్రయోగాన్ని/టెస్టును చేస్తూనే, లైవ్‌లో మనకు ఫీడ్‌బ్యాక్‌ను పంపగలదు. ప్రయోగ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆలోచించి, సందర్భోచితంగా స్పందించే నైపుణ్యం ఐలా ఏఐ ఏజెంట్‌లో ఉంది. అందుకే ఇది కూడా ఒక సైంటిస్టు లాంటిదే. ఫ్రెషర్‌గా చేరిన నిపుణుడికి ఐలాను అప్పగించినా, అత్యంత కచ్చితత్వంతో ప్రయోగాన్ని పూర్తి చేయగలడు. దీనివల్ల మార్కెట్‌లో ఉన్న నిపుణుల కొరత అనే సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది'’ అని యార్డీ ఏఐ స్కూల్‌ మెటీరియల్స్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్ నిత్యానంద్ గోస్వామి విశ్లేషించారు.

వ్యాధి వచ్చాక చికిత్స కాదు - ఏఐ ద్వారా ముందే గుర్తించేలా 'సంజీవని'

'డిస్కో' AI బ్రౌజర్​ను పరిచయం చేసిన గూగుల్- ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుందంటే?

TAGGED:

AI AGENT AILA
AILA KEY FACTS
HOW DOES AILA WORK
IIT DELHI RESEARCHERS INVENTION
AILA AI AGENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.