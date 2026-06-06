ఎయిమ్స్ 'హీట్ అలర్ట్' యాప్ లాంఛ్- ఫీచర్స్, బెనిఫిట్స్ ఇవే!
ఎండ తీవ్రత నుంచి తప్పించుకునేందుకు వైద్య బృందం రూపొందించిన ప్రత్యేక యాప్- ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు నిపుణుల సూచనలు - సీఈపీఆర్ఏహెచ్ఈ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్న యాప్
Published : June 6, 2026 at 5:34 PM IST
Real Time Heat Alert App : వేసవిలో ఎండల తీవ్రత పెరిగినప్పుడు శరీరానికి తగినంత నీరు అందించడం అత్యంత అవసరం. అందుకే వైద్య నిపుణులు తరచూ నీళ్లు తాగాలని సూచిస్తుంటారు. కానీ నేటి ఉరుకులు, పరుగుల జీవితంలో చాలా మంది పనుల్లో నిమగ్నమై సమయానికి నీరు తాగడం మర్చిపోతుంటారు. ఫలితంగా డీహైడ్రేషన్, అలసట, తలనొప్పి వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ సమస్యను గుర్తించిన ఉత్తర్ప్రదేశ్కు చెందిన ఓ వైద్య బృందం, దీనికి ఒక వినూత్న పరిష్కారాన్ని కనుగొంది. ప్రజలు సమయానికి నీరు తాగడం, ఎండలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వంటివి గుర్తు చేసేలా ఒక ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ను అభివృద్ధి చేసింది. ఈ యాప్ ప్రత్యేకతలు ఏమిటి? ఇది ఎలా పని చేస్తుంది? వంటి ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
గోరఖ్పుర్ జిల్లాలోని ఎయిమ్స్లో సెంటర్ ఫర్ పాలసీ రీసెర్చ్ అండ్ డేటా అనలిటిక్స్ ఇన్ హెల్త్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్(CePRAHE)కు చెందిన డాక్టర్ యూ వెంకటేశ్, అతని బృందం 'హీట్అలర్ట్ యాప్'ను రూపొందించారు. సాధారణ ప్రజలు, ఆరోగ్య కార్యకర్తలు, సంస్థలు, యజమానులు, బలహీన వర్గాల ప్రజలకు సకాలంలో మార్గదర్శకత్వం అందించేలా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ యాప్ను ఎయిమ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ మేజర్ జనరల్ డాక్టర్ విభా దత్తా ప్రారంభించారు.
"పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, వాతావరణ మార్పులతో ప్రజల ఆరోగ్యం ముడిపడి ఉంది. అందుకే సకాలంలో విశ్వసనీయమైన సమాచారాన్ని పొందడం చాలా కీలకం. తీవ్రమైన వేడి పరిస్థితులలో ప్రజలు సమాచారం తెలుసుకుని, సన్నద్ధంగా, సురక్షితంగా ఉండటానికి సహాయపడే ఒక ముఖ్యమైన చొరవే ఈ హీట్ అలర్ట్ యాప్."
- డాక్టర్ విభా దత్తా, ఎయిమ్స్ గోరఖ్పుర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ మేజర్ జనరల్
ఎప్పటికప్పుడు వైద్యుల సూచనలు
ఈ యాప్ రియల్-టైమ్ వాతావరణ సమాచారం, హీట్ ఇండెక్స్, యూవీ ఇండెక్స్, ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ (AQI), రానున్న వారం రోజుల వాతావరణ అంచనా, వాతావరణ సంబంధిత సలహాలు, స్మార్ట్ అలర్ట్లు, అవసరమయ్యే సూచనలు అందిస్తుంది. వైద్య నిపుణుల సూచనలు ప్రజలు ఎప్పటికప్పుడు అందిచడమే ఈ యాప్ ముఖ్య లక్షణమని ఎయిమ్స్ మీడియా ఇన్చార్జ్ డాక్టర్ అరుణ మొహంతి తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన ఒక మీడియా ప్రకటనను జారీ చేశారు. అలాగే ఈ యాప్లో వేడి నుంచి రక్షణ కోసం చర్యలు, తగినంత నీరు తాగడం, సరైన దుస్తులు ధరించడంపై సలహాలు కూడా ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. అంతే కాకుండా వేడి సంబంధిత అనారోగ్యాలను గుర్తించడం, యజమానులు, కార్మికులకు సూచనలు, పెద్ద కార్యక్రమాలకు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు, తీవ్రమైన వేడి కాలంలో పాటించవలసిన ముఖ్యమైన "చేయవలసినవి, చేయకూడనివి" కూడా ఉన్నాయని అన్నారు.
వాతావరణ మార్పును తట్టుకునేలా
సీఈపీఆర్ఏహెచ్ఈ(CePRAHE) కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ యూ వెంకటేశ్ మాట్లాడుతూ, "హీట్ అలర్ట్ యాప్ వాతావరణ సమాచారాన్ని మనిషి ఆరోగ్య పరిస్థితిని అనుసంధానించి ఉంచుతుంది. వేడి సంబంధిత ప్రమాదాల నుంచి తమను తాము కాపాడుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది" అని పేర్కొన్నారు. వాతావరణ మార్పులను సామాన్య ప్రజలు తట్టుకోగలిగేలా మార్పు తీసుకురావడమే ఈ యాప్ ముఖ్య ఉద్దేశమని అన్నారు. వేడి సంబంధిత అనారోగ్యాల ప్రభావాన్ని తగ్గించడం దీని లక్ష్యమని ఆయన తెలిపారు.
త్వరలో ప్లే స్టోర్లో అందుబాటులో
హీట్అలర్ట్ యాప్ ప్రస్తుతం సీఈపీఆర్ఏహెచ్ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా అందుబాటులో ఉందని డాక్టర్ వెంకటేశ్ చెప్పారు. అలాగే త్వరలో గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో కూడా అందుబాటులోకి వస్తుందని అన్నారు. వినియోగదారులకు అధిక సంఖ్యలో అందుబాటులో ఉండేలా చూసేందుకు, ఈ యాప్ హిందీ, ఆంగ్లం రెండింటిలోనూ ప్రవేశపెట్టారని తెలిపారు. దాంతో ఈ యాప్ ద్వారా ప్రజలు ఎక్కడ ఉన్నా తమ ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి తెలుసుకోవచ్చని చెప్పారు.
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