అరుదైన A3 బ్లడ్​ గ్రూప్​- 8నెలల గర్భిణీలో గుర్తించిన ఎయిమ్స్ వైద్యులు

అరుదైన A3 బ్లడ్​ గ్రూప్ గుర్తించిన గోరఖ్​పుర్​ ఎయిమ్స్ వైద్యులు- 33,000 మందిలో ఒకరిలో ఈ రక్తం ఉండే అవకాశం ఉందన్న వైద్యులు

Rare Blood Group In Pregnant Woman
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 16, 2026 at 4:12 PM IST

Rare Blood Group In Pregnant Woman : ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ గోరఖ్​పుర్​లోని ఎయిమ్స్​ వైద్యులు అత్యంత అరుదైన ఏ గ్రూప్​ రక్తంలోని ఏ3 బ్లడ్​ సబ్​ గ్రూప్​ను గుర్తించారు. 8నెలల గర్భిణీ శరీరంలో దీనిని గుర్తించినట్లు వైద్యులు చెప్పారు. అడ్వాన్స్​డ్​ ఇమ్యూనోహెమటాలజీ డయగ్నోస్టిక్స్​ విభాగంలో ఇదో మైలురాయని తెలిపారు. రొటీన్ చెకప్​లో భాగంగా గర్భిణీకి పరీక్షలు చేస్తుండగా వైద్యులకు రక్తంలో తేడా కనిపించింది. దీంతో రోగిని ట్రాన్స్‌ఫ్యూజన్ మెడిసిన్ విభాగానికి రిఫర్ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే పరీక్షలు చేసిన వైద్యులు అరుదైన A3 సబ్‌గ్రూప్​ను నిర్ధరించారు. ఈ పరిశోధన సంస్థలో పెరుగుతున్న రోగనిర్ధారణ సామర్థ్యాలను సూచిస్తుందని అదనపు ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఆరాధన సింగ్ అన్నారు. పూర్వాంచల్ ప్రాంత రోగులకు సురక్షితమైన, కచ్చితమైన రక్త మార్పిడి సేవలను అందిస్తున్నామని తెలిపారు.

"సాధారణ A బ్లడ్ గ్రూప్‌తో పోలిస్తే ఎర్ర రక్త కణాల ఉపరితలంపై A3 సబ్‌గ్రూప్ యాంటిజెన్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ యాంటిజెన్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల సాధారణ రక్త గ్రూపు పరీక్షలకు విరుద్ధంగా ఫలితాలను ఇవ్వవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో రక్త సమూహాన్ని కచ్చితంగా నిర్ణయించడానికి అధునాతన సెరోలాజికల్ పరీక్ష అవసరం ఉంటుంది."

--డాక్టర్ సౌరభ్ మూర్తి, ట్రాన్స్‌ఫ్యూజన్ మెడిసిన్ విభాగం ఫ్యాకల్టీ ఇన్‌చార్జ్

33,000 మందిలో ఒకరికి ఈ రకమైన రక్తం
ఇంకా రోగిలో 4డిగ్రీల సెల్సియస్​ వద్ద A1 వ్యతిరేక యాంటీ బాడీలను కూడా వైద్యులు గుర్తించారు. వైద్యపరంగా రక్తమార్పిడి భద్రతకు ఇది ముఖ్యమైనదని చెప్పారు. A1 వ్యతిరేక యాంటీ బాడీలు ఉండటం వల్ల A- గ్రూప్ ప్యాక్​డ్​ ఎర్ర రక్త కణాలను (PRBC) మార్పిడి చేయడం సురక్షితం కాదని వైద్యులు వెల్లడించారు. దీనికి బదులుగా అవసరమైతే సురక్షితమైన రక్తమార్పిడిని నిర్ధరించడానికి వైద్యులు O గ్రూప్ PRBCలను సిఫార్సు చేస్తారు. కాగా, ఈ A3 సబ్​ బ్లడ్​ గ్రూప్​ చాలా అరుదుగా ఉంటుందని పలు వైద్య అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. భారత్​లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 33,000 మందిలో దాదాపు ఒకరికి ఈ రకమైన రక్తం ఉన్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు.

తక్కువ కాలంలోనే రెండు అరుదైన రక్త గ్రూపుల గుర్తింపు
అంతకుముందు కొన్ని రోజుల క్రితం ఇదే విభాగం మరొక అరుదైన రక్త వర్గాన్ని గుర్తించిందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత అరుదైన రక్త వర్గాలలో ఒకటిగా పరిగణించే బాంబే (Oh) బ్లడ్ గ్రూప్​ను గుర్తించారు. తక్కువ కాలంలోనే రెండు అరుదైన రక్త గ్రూపులను గుర్తించడం AIIMS గోరఖ్‌పూర్‌లోని ట్రాన్స్‌ఫ్యూజన్ మెడిసిన్ లాబొరేటరీ పెరుగుతున్న నైపుణ్యాన్ని సూచిస్తుందని చెప్పారు.

వైద్యులను అభినందిన ఎయిమ్స్​ సీఈఓ
ఈ అరుదైన ఘనతను సాధించిన వైద్య బృందాన్ని AIIMS గోరఖ్‌పూర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, CEO విభా దత్తా అభినందించారు. అధిక నాణ్యత కలిగిన వైద్య సంరక్షణకు సంస్థ అంకితభావానికి నిదర్శనమని అన్నారు. ట్రాన్స్‌ఫ్యూజన్ మెడిసిన్ విభాగం యొక్క ప్రయత్నాలు ప్రశంసనీయమని, పూర్వాంచల్ ప్రజలకు అత్యాధునిక రోగనిర్ధారణ, రక్తమార్పిడి సేవలను అందించడానికి AIIMS కట్టుబడి ఉందన్నారు.

బ్లడ్‌ గ్రూప్‌లు అనగానే మనకు A, B, AB, O రకాలే గుర్తొస్తాయి. కానీ, ఇవేవీ కాకుండా మరో మూడు అరుదైన బ్లడ్ గ్రూప్​లు ఉన్నాయి.

  • బాంబే బ్లడ్ గ్రూప్​: hh బ్లడ్‌ గ్రూప్‌గా పిలిచే దీనిని మొదట ముంబయిలో కనుక్కున్నారు.
  • Rh నల్‌ (Rh null) బ్లడ్ గ్రూప్​: ప్రపంచంలోనే అరుదైన రక్త వర్గాల్లో ఇదొకటి. దీన్ని గోల్డెన్‌ బ్లడ్‌ గ్రూప్‌ అని పిలుస్తారు.
  • INRA రక్త వర్గం: ఇటీవల గుజరాత్‌లోని సూరత్‌లో ఈ బ్లడ్ గ్రూప్​ను కనిపెట్టారు. ప్రపంచంలో పది మంది కంటే తక్కువ వ్యక్తుల్లో ఈ రక్తవర్గం ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.

