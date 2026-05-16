అరుదైన శస్త్రచికిత్సలో ఎయిమ్స్ గోరఖ్‌పుర్ వైద్యుల విజయం- 2 కిలోల ట్యూమర్‌ తొలగింపు

53 ఏళ్ల వ్యక్తి ముఖం, మెడ మధ్య భాగంలో కొద్ది సంవత్సరాలుగా పెరుగుతూ వచ్చిన భారీ ట్యూమర్‌- సుమారు 1.8 కిలోల బరువు- అత్యంత క్లిష్టమైన 'రాడికల్ పారోటిడెక్టమీ' శస్త్రచికిత్స ద్వారా తొలగించిన వైద్యులు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 16, 2026 at 11:00 PM IST

AIIMS Gorakhpur Doctors Remove 2 KG Tumor : ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో గోరఖ్​పుర్​లోని ఆల్​ ఇండియా ఇనిస్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ మెడికల్​ సైన్స్​ వైద్యులు అరుదైన శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. బిహార్​లోని పశ్చిమ చంపారణ్‌కు చెందిన 53 ఏళ్ల వ్యక్తి ముఖం, మెడ మధ్య భాగంలో కొద్ది సంవత్సరాలుగా పెరుగుతూ వచ్చిన భారీ ట్యూమర్‌ను విజయవంతంగా తొలగించారు. సుమారు 1.8 కిలోల బరువున్న ఈ ట్యూమర్‌ను వైద్యులు అత్యంత క్లిష్టమైన 'రాడికల్ పారోటిడెక్టమీ' శస్త్రచికిత్స ద్వారా పూర్తిగా తొలగించారు.

ఎయిమ్స్ గోరఖ్‌పుర్ ప్రతినిధులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, బాధితుడు చాలా కాలంగా చెవి కింది భాగం, ముఖం, మెడ ప్రాంతంలో వాపుతో బాధపడుతున్నాడు. మొదట చిన్నగా కనిపించిన ఈ వాపు క్రమంగా పెరుగుతూ భారీ ట్యూమర్‌గా మారింది. దీంతో అతడి ముఖ ఆకృతి పూర్తిగా మారిపోవడంతో పాటు సాధారణ జీవనశైలిలోనూ తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. తినడం, మాట్లాడడం వంటి సాధారణ పనులు చేసుకోవడం కూడా అతడికి కష్టతరంగా మారినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. పరీక్షల అనంతరం అతడికి పారోటిడ్ గ్రంథిలో 'ప్లియోమార్ఫిక్ అడెనోమా' అనే భారీ ట్యూమర్ ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అనంతరం ఈఎన్‌టీ విభాగం వైద్యులు, అనస్థీషియా నిపుణులు కలిసి అత్యంత జాగ్రత్తగా శస్త్రచికిత్స నిర్వహించారు.

అయితే, శస్త్రచికిత్స అనంతరం తొలగించిన ట్యూమర్ బరువు సుమారు 1.8 కిలోలు ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఇంత భారీ పరిమాణంలో పారోటిడ్ ట్యూమర్ కేసులు చాలా అరుదుగా మాత్రమే కనిపిస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఈ తరహా ఆపరేషన్‌లో ముఖ నరాలను రక్షించడం అత్యంత కీలకమని తెలిపారు. ఈ విజయంపై ఎయిమ్స్ గోరఖ్‌పుర్ ప్రతినిధి మాట్లాడారు. "మా ఆసుపత్రిలో ఉన్న ఆధునిక వైద్య సదుపాయాలు, వైద్యుల నైపుణ్యం, విభాగాల మధ్య సమన్వయం, రోగుల పట్ల నిబద్ధతకు ఈ శస్త్రచికిత్స నిదర్శనం" అని పేర్కొన్నారు.

పారోటిడెక్టమీ అంటే ఏమిటి?
అమెరికా ప్రభుత్వానికి చెందిన నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ ప్రకారం, పారోటిడ్ గ్రంథిని పూర్తిగా లేదా కొంత భాగం తొలగించే శస్త్రచికిత్సను పారోటిడెక్టమీ అంటారు. ఇది నోటి లాలాజల గ్రంథుల్లో అతిపెద్దదైన పారోటిడ్ గ్రంథిపై నిర్వహించే క్లిష్టమైన ఆపరేషన్. ఇన్‌ఫెక్షన్లు, వాపులు, జన్యుపరమైన లోపాలు, ట్యూమర్లు వంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఈ శస్త్రచికిత్స అవసరం అవుతుంది. ఈ ఆపరేషన్‌లో ముఖ కదలికలను నియంత్రించే ఫేషియల్ నర్వ్‌కు చాలా సమీపంలో శస్త్రచికిత్స చేయాల్సి ఉంటుంది. అందువల్ల వైద్యులు అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ లేదా భారీ ట్యూమర్ కేసుల్లో శస్త్రచికిత్స మరింత క్లిష్టంగా మారుతుంది.

